TVE abandona las series de estreno: solo una producción propia para el 'prime time' en 2026

La emisión de la miniserie sobre el 23-F, titulada Anatomía de un instante, demostró que la audiencia de TVE mantiene un interés elevado por las historias de calidad. El estreno logró reunir a 1,6 millones de espectadores, alcanzando un 15% de cuota de pantalla. Estos datos confirman la capacidad de convocatoria de la cadena pública cuando ofrece contenidos de ficción relevantes, situándose como líder de la noche dominical.

​Sin embargo, este contenido no es una producción original de la casa, sino que pertenece a Movistar Plus+. Según los datos de Transparencia, RTVE pagó 2 millones de euros a Movistar Plus+ por los derechos de emisión de 'Anatomía de un instante'.

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Esta operación supone un gasto de 500.000 euros por capítulo. La entidad también ha tenido que realizar desembolsos similares para dar continuidad a otras producciones, como los 240.000 euros destinados a la cuarta temporada de La caza.

​TVE DEJA A UN LADO LA INVERSIÓN EN SERIES PROPIAS FRENTE AL GASTO FN ENTRETENIMIENTO

​El análisis de los presupuestos de 2025 y 2026 revela las prioridades de gasto de la Corporación. La comedia Barrio Esperanza ha sido la producción más cara con un coste de 5,6 millones de euros. Por su parte, el proyecto policiaco Rojo sobre blanco, grabado en Canarias con Hugo Silva, supondrá una inversión de 4,8 millones de euros. Esta última es, hasta el momento, la única serie de producción propia que la entidad tiene prevista para el horario de máxima audiencia.

​En contraste, los programas de entretenimiento y realities de TVE absorben gran parte de los fondos. El formato de aventuras Hasta el fin del mundo tuvo un coste superior a los 6,6 millones de euros, una cifra por encima de cualquier serie de ficción estrenada en el mismo periodo.

RTVE reduce su inversión en series: los 'realities' con famosos dominan el presupuesto de La 1 Fuente: Radio Televisión Española

A pesar de su elevado coste, este programa registró datos digitales discretos en RTVE Play, con menos de 240.000 usuarios únicos, frente a los más de 300.000 que atrajeron ficciones más económicas como Sin gluten.

EL PAPEL DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES EN LA FINANCIACIÓN DE TVE

​La falta de presupuesto suficiente para acometer grandes rodajes en solitario ha llevado a RTVE a buscar socios externos. Actualmente, la cadena mantiene acuerdos con Disney+ para distribuir contenidos como Masterchef 14 y con Prime Video para producir series como Sin gluten.

En estos casos, la televisión pública aporta una parte del capital, en torno a los 2 millones de euros, y comparte la ventana de exhibición con las plataformas de pago bajo suscripción.

​Este plan permite mantener contenidos de alto perfil en la parrilla, pero limita la exclusividad de la televisión gratuita. Los datos de consumo muestran que los usuarios prefieren la ficción en el entorno digital. La miniserie Ena, por ejemplo, acumuló más de 509.000 usuarios únicos en la plataforma web durante el mes de diciembre. Estas cifras sitúan a la ficción como el producto con mayor capacidad de fidelización digital, solo superado por la serie diaria La Promesa.

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La Promesa sigue siendo el gran bastión de TVE Fuente: La Promesa en X

​CONCENTRACIÓN DE TALENTO EN 'PRIME TIME'

​La programación semanal de La 1 se ha llenado de formatos de concurso basados en el talento y la participación de personajes conocidos. La cadena emite actualmente hasta tres programas de este tipo en noches consecutivas, la mayoría producidos por Shine Iberia. Concursos como Masterchef, Decomasters o Maestros de la costura son los pilares de la programación nocturna, aunque no todos logran superar la barrera del millón de televidentes.

​Este enfoque en el entretenimiento masivo frente a la ficción de autor marca una ruptura con la trayectoria histórica de la televisión pública. Mientras las plataformas de pago compiten por los mejores guionistas y directores del país, RTVE parece haber reducido su presencia en el mercado de las series de gran formato. El futuro de la ficción en La 1 queda relegado a las series de emisión diaria y a colaboraciones puntuales con terceros, dejando el horario de mayor audiencia en manos de los realities.