Terelu Campos rompe su silencio tras abandonar el quirófano: sus primeras declaraciones

¿Puede un orzuelo convertirse en el centro de la conversación mediática en España? Cuando el nombre es Terelu Campos, cualquier detalle de su salud se transforma en noticia de portada. La hija mayor de María Teresa Campos lleva semanas en el ojo del huracán —nunca mejor dicho— y esta vez ha decidido hablar ella misma para poner fin a los rumores.

Lo que empezó como una pequeña molestia ocular acabó derivando en una complicación que obligó a intervenir quirúrgicamente. Ahora, tras salir del quirófano de una clínica madrileña, Terelu Campos ha confirmado lo que muchos querían escuchar: la operación ha sido un éxito y ella misma ha explicado el motivo real de su paso por el hospital.

Terelu Campos en el quirófano: qué le han operado exactamente

Todo comenzó semanas atrás cuando Terelu Campos apareció en el plató de ¡De Viernes! con unas llamativas gafas de sol que no tardaron en levantar sospechas. El motivo era un orzuelo en el ojo derecho que, lejos de remitir con tratamiento, fue complicándose progresivamente hasta que los médicos recomendaron su extirpación quirúrgica.

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La intervención tuvo lugar el lunes 13 de abril en una clínica oftalmológica del barrio de Chamberí, en Madrid. Se trató de un procedimiento menor pero necesario, según explicó la propia Terelu días antes con su habitual sentido del humor: "Es que me la he liado parda", dijo restando dramatismo a una situación que, sin embargo, había generado una enorme expectación mediática.

Las primeras palabras de Terelu Campos al salir de la clínica

Nada más cruzar las puertas de la clínica, Terelu Campos atendió brevemente a los reporteros que esperaban fuera. Sus palabras fueron concisas pero cargadas de alivio: "Muy bien, todo ha ido bien". La colaboradora añadió que la especialista que dirigió la cirugía, la doctora Barrancos, le había confirmado personalmente que el resultado había sido muy satisfactorio.

Antes de subir al coche, Carmen Borrego —su hermana y compañera inseparable durante toda la jornada— también estuvo presente para arropar a Terelu en un momento que, pese a su aparente sencillez clínica, fue emocionalmente muy intenso para toda la familia. La última frase de Terelu Campos al despedirse de los medios lo resume todo: "Me ha dicho que estoy bien, gracias a Dios".

El estrés detrás de la operación de Terelu Campos

No es casualidad que el orzuelo de Terelu Campos se complicara precisamente en este momento. La colaboradora atraviesa una de las etapas más convulsas de su vida pública: la publicación del polémico libro de Edmundo Arrocet, las tensiones familiares internas y el constante foco mediático han generado un nivel de estrés sostenido que, según Carmen Borrego, tiene consecuencias físicas directas.

La propia Carmen Borrego lo verbalizó claramente al salir de la clínica: el estrés y la ansiedad acumulados durante semanas habían agravado la dolencia ocular de su hermana. Este contexto explica por qué una afección menor como un orzuelo acabó requiriendo intervención quirúrgica, algo que Terelu Campos quiso aclarar ella misma para evitar que se dispararan especulaciones sobre su estado de salud.

Carmen Borrego, el apoyo incondicional de Terelu Campos

Carmen Borrego no se separó de su hermana en ningún momento durante la jornada del lunes. Llegaron juntas a la clínica, esperaron juntas el resultado y juntas abandonaron el centro médico, del brazo, caminando hacia el vehículo que las aguardaba. Una imagen que desmiente cualquier rumor sobre una hipotética distancia entre las dos hermanas.

La presencia de Carmen Borrego en un día tan señalado tiene también un valor simbólico importante. Después de meses de polémicas que han puesto a prueba la unión del clan Campos, la imagen de las dos hermanas saliendo juntas del quirófano transmite un mensaje de solidaridad y fortaleza familiar que sus seguidores han recibido con enorme alivio.

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Fecha Hito Estado 20 de marzo 2026 Terelu aparece con gafas de sol en ¡De Viernes! Orzuelo detectado 6 de abril 2026 Confirma la intervención ante los medios Operación programada 13 de abril 2026 Intervención quirúrgica en clínica de Chamberí Éxito confirmado 13 de abril 2026 Primeras declaraciones al salir del quirófano "Todo ha ido muy bien" 14 de abril 2026 Terelu anuncia su regreso al trabajo Vuelta a la normalidad

Terelu Campos mira al futuro: el regreso a los platós

La noticia más esperada llegó de boca de la propia Terelu Campos instantes después de conocer el resultado de la operación: "Mañana ya voy a trabajar". Una declaración que, lejos de sorprender, refleja el carácter resistente de una profesional que lleva décadas demostrando que la televisión es su espacio natural y que pocas cosas la apartan de él.

El camino que tiene por delante Terelu Campos no está exento de retos. Las polémicas familiares seguirán ahí, el ciclo mediático no descansa y la salud exige atención. Pero tras superar esta intervención con éxito y con el respaldo de Carmen Borrego a su lado, la colaboradora de ¡De Viernes! afronta las próximas semanas desde una posición de mayor serenidad y determinación personal que hacía tiempo que no se le veía.