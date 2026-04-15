La fiesta privada de Felipe VI en Málaga con tragos y amigos, pero sin Letizia

Los focos mediáticos apuntaban a Francia, donde don Juan Carlos recibía un importante homenaje literario y el calor de sus allegados. Sin embargo, el actual jefe del Estado, Felipe VI, decidió mantener su agenda privada enfocada en el sur de España. La localidad malagueña de Casares se convirtió en el escenario perfecto para que el monarca disfrutara de un evento social junto a su círculo de amistades, totalmente alejado del ruido institucional.

Esta elección demuestra la firmeza de la Casa Real a la hora de separar los caminos públicos del actual rey y su antecesor. Según los datos aportados por el programa Espejo Público, el monarca declinó cualquier participación en los actos de la capital francesa. Prefirió hacer las maletas rumbo a la provincia de Málaga para acompañar a unos amigos en el día de su boda, integrándose como un invitado más entre los cientos de asistentes que acudieron a la finca andaluza para celebrar el enlace.

La fiesta privada de Felipe VI en Málaga marca distancia con París y Juan Carlos I

La fiesta privada de Felipe VI en Málaga marca distancia con París y Juan Carlos I | Fuente: Casa de S.M el Rey

Quienes coincidieron con él en la celebración destacaron su actitud cercana desde el primer momento. Lejos de buscar un trato preferencial, exigir protocolos estrictos o acaparar la atención de los fotógrafos, el hijo del rey emérito optó por mantener un perfil bajo. Los presentes en la finca no dudaron en calificar su comportamiento de manera muy positiva ante los medios, asegurando que “Estuvo cordial y amable” a lo largo de toda la jornada festiva.

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Mientras el ambiente de celebración reinaba en Casares, la Asamblea Nacional de París se vestía de gala para entregar el Premio Especial del Libro Político a Juan Carlos I. El reconocimiento llegaba motivado por la publicación de su obra literaria centrada en la transición, titulada Reconciliación. Fue un acto solemne que congregó a diversas personalidades de la cultura y la política del país vecino, además de contar con el respaldo de antiguos miembros de la Casa del Rey que trabajaron con él durante su reinado.

Felipe VI, de boda en Málaga sin Letizia



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El emérito no estuvo solo en este momento tan significativo. Las infantas Elena y Cristina viajaron hasta Francia para arropar a su padre, acompañadas por su nieto Froilán y su sobrina María Zurita. La lista de invitados también incluyó perfiles mediáticos de nuestro país, como la periodista Susanna Griso. En este escenario, el protagonista tomó la palabra utilizando un francés fluido para lanzar un mensaje bastante claro. Durante su intervención, dejó una frase para el recuerdo que resume su actual situación: “Siempre fui consciente de que nunca nadie es profeta en su país”.

Estas palabras evidenciaron la falta de representación por parte de la actual jefatura del Estado y de la reina Sofía, quien tampoco viajó a París. A pesar de que al emérito le habría gustado contar con su esposa en el auditorio, la distancia marcó la agenda. Ella, no obstante, sí pisará territorio francés en los próximos días para asistir a un congreso internacional sobre el Alzheimer en la ciudad de Lyon.

Bailes, risas y una actuación estelar junto a Los Alpresa

Bailes, risas y una actuación estelar junto a Los Alpresa | Fuente: Casa de S.M el Rey

Volviendo a la provincia de Málaga, la fiesta nupcial fue ganando ritmo y Felipe VI no dudó en sumarse al ambiente relajado del convite. Atrás quedó la rigidez de las recepciones oficiales que solemos ver en televisión. El monarca demostró que sabe disfrutar de una buena celebración rodeado de su entorno de confianza. Su nivel de implicación en la fiesta superó las expectativas de muchos de los invitados anónimos que compartieron pista con él.

El momento más divertido de la noche se produjo cuando el conocido grupo musical Los Alpresa tomó el control del escenario. La formación animó a los presentes y, en medio de la euforia general, el jefe del Estado terminó subiendo a las tablas junto a los músicos. Mientras el vocalista lanzaba a pleno pulmón el clásico grito de "¡Qué vivan los novios!", Felipe VI sonreía y participaba de la escena con total naturalidad, regalando una anécdota impagable.

Su actitud desenfadada fue confirmada por el colaborador televisivo Cristóbal Soria, quien aportó detalles sobre cómo se desenvolvió el monarca durante la celebración posterior al banquete. Según relató, el rey se dejó llevar por la música en la pista y “estuvo bailando con todo el mundo”. Esta imagen rompe con el hermetismo habitual de la institución, aunque confirma una faceta afable que ya ha mostrado en otras citas estrictamente privadas.

El pacto de la reina Letizia para proteger a los novios

El pacto de la reina Letizia para proteger a los novios | Fuente: Casa de S.M el Rey

Una vez más, la gran ausente en la fotografía de esta boda malagueña fue Letizia. Ver a Felipe VI acudiendo en solitario a los enlaces de sus amigos ha dejado de ser una anomalía para convertirse en una norma no escrita dentro de su matrimonio. Este patrón de comportamiento lleva repitiéndose desde hace años y responde a una estrategia muy meditada por parte de la consorte para evitar opacar a los verdaderos protagonistas.

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Todo cambió radicalmente en marzo de 2012. Aquel año se casaba Álvaro Fuster, uno de los mejores amigos del rey, con Beatriz Mira. La asistencia de los entonces Príncipes de Asturias generó un revuelo mediático que desbordó cualquier previsión. Las revistas y los programas de televisión centraron toda su atención en doña Letizia. Las filtraciones de imágenes del interior del convite, enfocadas en su estilismo, confirmaron que su presencia desviaba por completo el foco mediático, robando el protagonismo a la pareja nupcial.

A partir de ese instante, la actual reina tomó una decisión drástica. Limitó su presencia exclusivamente a los enlaces de su círculo familiar más estrecho, como fue la boda de su hermana Telma Ortiz en Italia en julio de aquel mismo año 2012. Para el resto de compromisos con el entorno de amistades de su marido, acordaron que sería él quien ostentaría la representación de ambos, en un claro gesto de cortesía hacia los anfitriones.

La escapada a Casares es solo el último capítulo de una larga lista de eventos donde Felipe VI asume el papel de único invitado real. En septiembre de 2023, viajó sin compañía a Asturias para arropar a su ahijado, Felipe López, en su boda con Lorena Meana.

La misma situación se repitió en el mes de junio de 2024. El destino fue el enlace de Natalia Alfonsín, hija de Jaime Alfonsín. A pesar de que este último fue la mano derecha del rey y jefe de la Casa del Rey durante tres décadas, doña Letizia prefirió mantener su norma de no asistencia. El calendario social continuó bajo estas mismas directrices en septiembre de 2024, cuando acudió en solitario a la boda de otra de sus ahijadas, Victoria López-Quesada, con Enrique Moreno de la Cova.