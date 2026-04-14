El accesorio de Lidl para acabar con los puntos muertos del WiFi en el hogar cuesta menos de 7 euros y es de Xiaomi

Lidl ha sabido leer la necesidad del mercado ofreciendo un producto de marca reconocida a un precio imbatible. Es una oportunidad de oro para quienes buscan una mejora decente en su red doméstica sin tener que realizar grandes inversiones.

Experimentar fallos de conexión en el interior de la vivienda se ha convertido en una de las situaciones más frustrantes del día a día. Seguramente te ha ocurrido que te encuentras disfrutando de una serie, participando en una videollamada importante de trabajo o simplemente navegando por internet, y la señal desaparece por completo. Empiezas a caminar por los pasillos, pruebas suerte en otra habitación y terminas comprobando que la red inalámbrica no tiene la misma fuerza en todos los espacios de tu casa.

Los hogares actuales exigen una infraestructura de red mucho más robusta que hace unos años. Convivimos con multitud de aparatos funcionando de manera simultánea, donde se mezclan equipos conectados a redes 4G y otros dispositivos de última generación bajo el estándar 5G. Ante este volumen de tráfico, los problemas de cobertura han pasado a ser una constante en la vida moderna. Muchas personas se plantean sustituir el router que proporciona la compañía telefónica, pero esta medida no siempre es viable y suele implicar un desembolso económico considerable. Por suerte, el mercado ofrece alternativas mucho más baratas y sencillas para erradicar de una vez por todas las molestas zonas muertas.

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La gran rebaja de Lidl para el extensor de Xiaomi

La gran rebaja de Lidl para el extensor de Xiaomi | Fuente: Lidl

La cadena de supermercados ha sorprendido a sus clientes al lanzar una oferta sumamente llamativa dentro de su catálogo tecnológico semanal. El producto estrella de esta promoción es el Xiaomi Extensor de Radio WiFi, un amplificador de señal diseñado para multiplicar el alcance de tu conexión doméstica. Este mismo aparato tecnológico suele encontrarse en plataformas de comercio electrónico como Amazon rondando un precio de 17 euros, pero la superficie alemana ha decidido romper el mercado ofreciéndolo por un coste inferior a los 7 euros.

Para comprender la magnitud de esta promoción, es necesario observar el histórico de precios de la propia tienda. Anteriormente, la superficie comercial comercializaba este gadget por 19,99 euros. La aplicación de un contundente descuento del 65 por ciento sitúa el coste final en apenas 6,99 euros. Esta rebaja lo transforma inmediatamente en una de las opciones más económicas e inteligentes para optimizar la cobertura inalámbrica de tu vivienda sin necesidad de afrontar una inversión desmesurada.

Cobertura ampliada y capacidad para multitud de conexiones

Este modelo específico está pensado para resolver las carencias de conectividad de quienes residen en pisos de grandes dimensiones o en viviendas que presentan una distribución arquitectónica compleja. Para lograr su objetivo, el aparato incorpora dos eficaces antenas externas de formato 2x2. Esta configuración física permite captar la señal original del router y proyectarla con mayor fuerza, incrementando el alcance y mejorando notablemente la estabilidad de la red inalámbrica en todo el perímetro.

El propósito fundamental de este amplificador es suprimir cualquier rincón sin cobertura y garantizar que internet llegue a cada rincón de tu hogar. Ya no importará si te encuentras en el salón principal, en el dormitorio más alejado o en la cocina, la señal se mantendrá operativa. En términos de rendimiento, el Mi WiFi Range Extender Pro proporciona velocidades de transmisión que alcanzan hasta los 300 Mbps. Esta cifra resulta más que suficiente para sostener tareas cotidianas como visualizar contenido multimedia en streaming, mantener videollamadas fluidas o disfrutar de partidas online sin interrupciones molestas.

Un aspecto técnico muy destacable es su capacidad para gestionar el tráfico de numerosos equipos. El sistema soporta la vinculación de entre 16 y 24 conexiones de manera simultánea. Esto significa que podrás mantener operativos los teléfonos móviles de toda la familia, las tablets, los ordenadores portátiles y diversos dispositivos inteligentes sin que la red colapse.

Instalación guiada a través de la aplicación oficial

Instalación guiada a través de la aplicación oficial | Fuente: Lidl

El miedo a la configuración técnica suele frenar a muchos usuarios a la hora de adquirir este tipo de soluciones. Sin embargo, uno de los puntos fuertes de este gadget de Xiaomi es su extremada facilidad de uso. El diseño del producto está pensado para que cualquier persona, incluso aquellas con cero conocimientos de informática, pueda ponerlo en marcha en cuestión de minutos. El primer paso consiste en enchufar el repetidor en una toma de corriente cercana al router principal de tu hogar.

A continuación, basta con escanear un código QR para descargar la aplicación oficial en tu teléfono móvil. La gestión integral se realiza a través de la herramienta “Mi Home” o Xiaomi Home. La interfaz te guiará paso a paso por las instrucciones que irán apareciendo en la pantalla de tu dispositivo. Una de las grandes ventajas de utilizar este software es que la propia aplicación te proporcionará información precisa para descubrir cuál es la ubicación óptima dentro de tu casa. Una vez que el sistema esté vinculado, podrás desenchufarlo y trasladarlo al punto exacto donde necesites potenciar la señal, todo ello sin tener que repetir el proceso de configuración.

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Limitaciones de la banda única frente a redes congestionadas

Como ocurre con cualquier producto tecnológico, es fundamental conocer sus limitaciones antes de realizar la compra. El mayor punto débil de este extensor reside en que opera exclusivamente bajo la banda de 2,4 GHz. El aparato no ofrece compatibilidad con las redes más modernas de 5 GHz. En la práctica, esto implica que, aunque tengas contratada una línea de fibra óptica de 1 Gbps, la velocidad máxima que recibirás a través del repetidor se verá limitada, alcanzando difícilmente cifras superiores a los 30 o 50 Mbps reales.

Otra consecuencia de utilizar únicamente la frecuencia de 2,4 GHz es la vulnerabilidad ante la saturación del espectro. Si resides en un edificio de viviendas donde existen multitud de redes inalámbricas vecinas, es muy probable que esa banda se encuentre fuertemente congestionada. Este exceso de tráfico en el aire puede traducirse en pequeñas desconexiones ocasionales o en latencias elevadas debido a la gran cantidad de interferencias del entorno.