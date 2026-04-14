Francesc Gascó, paleontólogo: "El cráter del Golfo de México es la prueba definitiva del meteorito que acabó con los dinosaurios"

El paleontólogo valenciano Francesc Gascó ha hablado recientemente en un podcast acerca de la extinción de los dinosaurios, una de las cuestiones que durante décadas ha acaparado un gran interés entre los seres humanos, que aún nos hacemos preguntas acerca del fin de estas especies que poblaron en su momento la Tierra.

El experto asegura que el cráter que aún se encuentra bajo el Golfo de México es la prueba definitiva del meteorito que impactó contra nuestro planeta y que acabó para siempre con los dinosaurios. Estas y otras cuestiones han sido desveladas por el paleontólogo, ayudándonos a conocer más acerca de su extinción.

FRANCESC GASCÓ EXPLICA LA EXTINCIÓN DE LOS DINOSAURIOS

La extinción de los dinosaurios ha sido uno de los temas que más ha fascinado al ser humano desde hace siglos, ya que estos marcaron uno de los capítulos más interesantes de la historia de nuestro planeta Tierra.

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Sin embargo, al mismo tiempo, se trata de uno de los temas que más dudas e interrogantes suscita, con muchas cuestiones que aún están por resolver y descubrir. Es por ello por lo que hay que tener muy en cuenta lo que nos pueden contar expertos como Francesc Gascó.

El paleontólogo valenciano, conocido en las redes sociales como @pakozoic, ha pasado por el podcast Animales Humanos de Ibai Vegan, donde ha hablado de las evidencias geológicas que explican el fin de una era, y el motivo por el que, técnicamente, los dinosaurios no desaparecieron en su totalidad.

FRANCESC GASCÓ UBICA EL METEORITO QUE ACABÓ CON LOS DINOSAURIOS

Fuente: Unsplash

Ahora que se han descubierto rastros inesperados de dinosaurios que reescriben parte de su historia, el paleontólogo Francesc Gascó ha explicado que lo que acabó con estos animales fue el evento catastrófico que tuvo lugar hace 66 millones de años, a finales del Cretácico.

Según explica el experto, hay un impacto de un meteorito y "el cráter como tal está bajo el Golfo de México", de manera que ha ubicado dónde está la prueba clara de que fue un fragmento de roca el que provocó su extinción.

Esta colisión, con un mínimo de 10 kilómetros de diámetro, ha dejado una huella geográfica, pero también química. En distintos estratos de todo el planeta ha aparecido una abundancia inusual de iridio, un elemento escaso en la superficie de la Tierra, pero frecuente en los meteoritos.

Como explica Francesc Gascó, estos datos han servido para probar que realmente se produjo un impacto sobre la Tierra que hizo que se extinguieran los dinosaurios, una teoría que se defiende desde hace décadas.

Este choque desencadenó una reacción en cadena que alteró el clima de forma inmediata. El experto explica que la onda expansiva del impacto, sumada a los incendios masivos y los tsunamis, acabaron por afectar a todo el planeta.

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Sin embargo, el factor decisivo para el fin de los dinosaurios fue la oscuridad. Según Francesc Gascó, el polvo en suspensión bloqueó la radiación solar e impidió la fotosíntesis: "Han muerto los herbívoros y, al final, han sobrevivido los animales que no tenían grandes necesidades metabólicas", explicó.

NO TODOS LOS DINOSAURIOS SE EXTINGUIERON TOTALMENTE

Fuente: Unsplash

Tras conocer la existencia de cocodrilos de dos patas en el pasado, podemos conocer más datos sobre la extinción de los dinosaurios. En este sentido, Francesc Gascó aseguró que no todos se extinguieron en su totalidad.

Un grupo de ellos logró hacer frente a la crisis biológica provocada por el impacto del meteorito y se ha convertido en el conjunto de vertebrados terrestres más diverso de la actualidad: las aves. Según el paleontólogo, este grupo ha tenido tal éxito que actualmente duplica en número de especies a los mamíferos.

Además, el paleontólogo valenciano asegura que las aves cuentan con un sistema respiratorio más complejo que el de los mamíferos y el resto de los vertebrados.