El espectacular regreso de ‘Mask Singer 5’ con el desenmascaro de una supermodelo y una leyenda del fútbol

La espera ha terminado para los seguidores del entretenimiento televisivo en España. La noche de este miércoles, Antena 3 ha reabierto las puertas de su espectáculo más enigmático con el estreno de la quinta temporada de ‘Mask Singer 5’. Bajo la conducción habitual de Arturo Valls, el formato ha regresado con una energía renovada y una estrategia de impacto inmediato: revelar, en una sola gala, la identidad de dos figuras de calado internacional. La apuesta por elevar el listón de los participantes ha quedado clara desde los primeros minutos, confirmando que la producción ha logrado atraer a estrellas que traspasan nuestras fronteras.

Esta edición llega además con una mesa de investigadores prácticamente nueva. A la veteranía de Ana Milán, única integrante que se mantiene del año anterior, se han sumado tres perfiles con gran bagaje mediático: la cantante Ruth Lorenzo y los experimentados presentadores Boris Izaguirre y Juan y Medio. Este nuevo equipo tiene la misión de cubrir el hueco dejado por Los Javis y Alaska, enfrentándose a un casting que, según adelantó el programa, incluye a campeones de Europa, ganadores del Goya e iconos de la televisión mundial.

El impacto de Elle Macpherson como la primera gran sorpresa de ‘Mask Singer 5’

Elle Macpherson como la primera gran sorpresa de ‘Mask Singer 5’ | Fuente: Antena 3

El debut de las máscaras del grupo A, compuesto por Micrófono, Loro, Chihuahua, Semáforo, Labios y Momia, no decepcionó. La gran campanada de la noche se produjo cuando Micrófono perdió su duelo y tuvo que revelar quién se escondía bajo el disfraz. Para el asombro del público y del jurado, la persona que apareció en pantalla fue la top model internacional Elle Macpherson. La icónica figura de las pasarelas de los años 80 y 90 dejó a los investigadores sin palabras, ya que ninguno logró dar con su nombre, aunque Boris Izaguirre estuvo cerca al mencionar a otra compañera de profesión, Naomi Campbell.

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Nos espera una edición llena de misterio y muuuucha fantasía con tres nuevos investigadores, nuevas máscaras y un reparto de lujo que no os vais a ver venir. 🤭



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La reacción de la modelo australiana fue de total complicidad con el formato. Ante la confusión de Boris, Macpherson respondió con humor: “Es un halago para mí que crean que me muevo como ella”. La supermodelo, conocida mundialmente como "El Cuerpo", confesó haber disfrutado de una experiencia que calificó de “increíble” y muy divertida, llegando al extremo de mantener el secreto incluso ante su propio entorno cercano, asegurando que no se lo había contado ni a su familia. Antes de abandonar el plató, regaló una última interpretación del tema 'I'm gotta feeling', dejando el listón de la temporada en un nivel difícil de superar.

Bernd Schuster y su inesperada faceta como cantante bajo el Semáforo

Bernd Schuster y su inesperada faceta como cantante bajo el Semáforo | Fuente: Antena 3

Si el primer desenmascaramiento fue potente, el segundo no se quedó atrás en cuanto a relevancia histórica y deportiva. La máscara de Semáforo fue la elegida por el público para revelar su identidad tras una actuación donde interpretó el clásico 'Don't stop me now' de Queen. Las pistas que ofreció este personaje fueron determinantes para entender su perfil: “Soy el gurú de los giros a la derecha, todo de serie, me tocas y me pongo rojo y mis tres luces son un triplete que no se encuentra en cualquier parte. Al final todos me acaban imitando. Soy tan famoso que me podéis encontrar en cualquier sitio”.

Al grito de "quítatela", se descubrió que debajo estaba Bernd Schuster, el exfutbolista y entrenador alemán que ha dejado una huella imborrable en el Barça y el Real Madrid. Juan y Medio se declaró seguidor absoluto del deportista, quien explicó con naturalidad su presencia en el show: “Mi mujer me lió, pero a mí siempre me ha gustado cantar”. Schuster no perdió la oportunidad de bromear con Boris Izaguirre por haberle confundido con Hristo Stoichkov, afirmando entre risas que él “es más guapo”. Arturo Valls, visiblemente impresionado, cerró el momento calificándolo de “icónico jugador, menudo bombazo para cerrar”.

Las apuestas y teorías de los investigadores para el resto del Grupo A

Las apuestas y teorías de los investigadores para el resto del Grupo A | Fuente: Antena 3

El resto de las máscaras del primer bloque dejaron interrogantes abiertos que alimentarán el debate en redes sociales durante toda la semana. Loro fue el primero en romper el hielo con pistas que apuntaban a una gran afición por la cocina: “Con mi piquito parlanchín no tengo rival que se me resista, larga vida al rey loro. Amo cocinar y añado dos hojitas de laurel”. Tras cantar 'Samba do Brasil', los nombres que surgieron en la mesa fueron variados: desde el chef Dani García hasta los humoristas César Cadaval y Joaquín Reyes, pasando por el exfutbolista Joaquín Sánchez.

Loro abre las actuaciones de esta quinta temporada con su versión del clásico “Samba Do Brasil” de la brasileña Bellini. 🇧🇷🎶



Desde luego no se puede decir que no sea un pájaro exótico… 🤣🦜



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Por su parte, Momia presentó un perfil más histórico y vinculado a los récords. “Soy más famoso que mi primo Tutankamon, me encantan los jeroglíficos y tengo un récord. He desafiado al tiempo, a la historia y a los turistas también”, rezaba su presentación. Su interpretación de 'Todo contigo' generó teorías que incluyeron al tenista Carlos Alcaraz, al periodista Pedro Piqueras, a Luis Figo y al diseñador Lorenzo Caprile.

Divas internacionales y lujo bajo las máscaras de Labios y Chihuahua

Divas internacionales y lujo bajo las máscaras de Labios y Chihuahua | Fuente: Antena 3

Labios y Chihuahua cerraron la terna de actuaciones con presentaciones que sugerían personalidades acostumbradas a los focos y a la exclusividad. Labios, que utilizó el inglés para sus pistas, se definió como “la reina del gloss y de miles de flashes”, lo que llevó a Ana Milán a pensar en Kylie Minogue, mientras que Ruth Lorenzo apostó por Rita Ora y Boris por Paris Hilton. Juan y Medio, por su parte, se desmarcó con el nombre de Pilar Rubio.

¡FIN! Se acabó por hoy. 🙌🎤



Nos vemos el próximo miércoles con nuevas máscaras, nuevas pistas y nuevas teorías y muuuuuucho de lo que hablar. 👋💋



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Finalmente, Chihuahua fue señalada por muchos como una de las mejores máscaras de esta edición de ‘Mask Singer 5’. Con referencias al "american dream" y a la exclusividad de su bolso, el jurado barajó nombres de la talla de Blanca Suárez, Paulina Rubio, la modelo Bar Refaeli y la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada. La espectacularidad de su puesta en escena con 'Bring me to life' la convirtió en una de las favoritas de la noche.

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Esta quinta temporada no solo destaca por sus nombres propios, sino por cambios en la estructura que buscan imprimir más ritmo a las galas. Por primera vez, todos los programas contarán con un doble desenmascaramiento, lo que acelera la competición. Además, se introducirán las "Wild Cards", seis máscaras adicionales que deberán pelear entre sí para entrar en el concurso, ya que este año no tienen el acceso directo garantizado.