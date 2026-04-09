AEMET advierte de lo que va a pasar con la borrasca situada al suroeste de la Península

El panorama meteorológico en España se presenta variable y con avisos amarillos en diversas regiones, tal como lo anticipa la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). El viento y las olas amenazan las costas de Andalucía, Galicia y Canarias, mientras que Castilla y León se enfrentarán a lluvias y tormentas. Lo más destacado es el aumento significativo de las temperaturas, especialmente en Extremadura, el oeste de la meseta sur y el norte de Andalucía, donde se prevén subidas que podrían superar los 10ºC. La predicción meteorológica exige precaución y estar informado sobre las posibles contingencias climáticas en cada zona.

La inestabilidad atmosférica, propiciada por una borrasca que se aleja lentamente, introduce elementos de incertidumbre en la predicción a corto plazo. Aunque la borrasca se debilita, su influencia persistirá, especialmente en el extremo suroeste peninsular. Las subidas de temperatura contrastan con la posibilidad de chubascos y tormentas, creando un escenario meteorológico dinámico. Ante esta situación, es fundamental seguir las recomendaciones de las autoridades y tomar las precauciones necesarias. La variabilidad del clima es una constante que debemos gestionar con responsabilidad.

ALERTAS METEOROLÓGICAS EN ESPAÑA: VIENTO, OLAS Y TORMENTAS

Las alertas meteorológicas emitidas por la AEMET ponen de manifiesto la diversidad climática del territorio español. Las costas de Almería y Granada, junto con A Coruña, se enfrentan a avisos por oleaje, mientras que las islas Canarias –Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife– acumulan alertas por viento y olas. Esta combinación exige extremar las precauciones en zonas costeras, especialmente para navegantes y actividades marítimas. La seguridad marítima debe ser prioritaria ante estas condiciones.

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En el interior, León y Palencia están en aviso por tormentas, lo que sugiere un riesgo potencial de inundaciones repentinas y daños por rayos. La formación de tormentas en esta zona, propiciada por la orografía y la inestabilidad atmosférica, requiere medidas de prevención y protección. Es importante recordar que las tormentas eléctricas pueden ser peligrosas y que se deben evitar actividades al aire libre durante su desarrollo. La prevención es clave para minimizar los riesgos asociados a estos fenómenos meteorológicos.

La borrasca situada al suroeste de la Península Ibérica es la principal responsable de la inestabilidad atmosférica. Aunque se espera que se aleje, su influencia dejará cielos nubosos y chubascos, localmente fuertes y acompañados de tormenta, especialmente en el extremo suroeste peninsular. Además, se prevén tormentas y chubascos fuertes al sur de la cordillera Cantábrica, con posibilidad de granizo. Esta situación exige precaución en zonas montañosas y estar preparado para posibles interrupciones en el transporte y otras actividades. La planificación y la información son herramientas esenciales para afrontar estas contingencias.

ASCENSO DE LAS TEMPERATURAS: UN CAMBIO NOTABLE

Uno de los aspectos más destacados de la predicción es el ascenso generalizado de las temperaturas máximas, especialmente en el suroeste peninsular. Este aumento será notable, superando los 6ºC, e incluso extraordinario, superando los 10ºC, en Extremadura, el oeste de la meseta sur y el norte de Andalucía. Estas temperaturas inusualmente altas para la época del año pueden tener un impacto significativo en la salud, especialmente en personas mayores y vulnerables. La hidratación y la protección solar son fundamentales para evitar golpes de calor y otros problemas de salud.

Este cambio brusco en las temperaturas también puede afectar a la agricultura y la ganadería, adelantando la floración de algunos cultivos y aumentando el riesgo de incendios forestales. La gestión sostenible de los recursos naturales es crucial para mitigar los efectos del cambio climático y proteger nuestro entorno. Es importante recordar que el cambio climático es una realidad que exige acciones urgentes y coordinadas a nivel global.

Además, se espera la presencia de brumas y bancos de niebla matinales en puntos de la mitad oeste peninsular, lo que podría reducir la visibilidad y dificultar la circulación por carretera. La presencia de polvo en suspensión en el centro y el oeste peninsular también podría dar lugar a precipitaciones con barro. Estas condiciones meteorológicas adversas exigen precaución al volante y seguir las recomendaciones de las autoridades de tráfico. La seguridad vial es responsabilidad de todos.

Los vientos predominarán de componente este, flojos en general, en el interior peninsular y en Alborán, y de componente norte en el Cantábrico. Sin embargo, se esperan rachas muy fuertes en el litoral almeriense y en sierras del sureste. Estos vientos fuertes pueden generar problemas en zonas costeras y de montaña, dificultando la navegación y otras actividades al aire libre.

En Canarias, los vientos del noroeste serán moderados y dejarán rachas muy fuertes.