Rick y Morty temporada 9 aterriza en HBO Max: lo que nadie espera de los nuevos episodios

Rick y Morty está de vuelta. Y no, no es un teaser para sacarnos los cuartos ni un capítulo interactivo que solo funciona en tres países. La novena temporada ha aterrizado en HBO Max hoy mismo, 25 de mayo, con la intención de devolvernos al caos interdimensional que tanto nos flipa.

A ver, que ya han pasado más de dos años desde la octava temporada, y el fandom llevaba meses comiéndose las uñas con cada rumor de cancelación. Pero los chicos de Dan Harmon y la tropa de Adult Swim han cumplido: diez episodios nuevos, y según las primeras impresiones que circulan, esta remesa viene fuerte.

Lo que promete (o insinúa) la temporada 9

La propia HBO ha soltado poca cosa. Lo justo para que Twitter se monte sus teorías. La sinopsis oficial habla de nuevas dimensiones, conflictos familiares y sátiras sobre tecnología y política. Vamos, el ADN de la serie. Pero ojo, porque en los últimos compases de la octava temporada ya nos dejaron caer que el multiverso se iba a romper de una forma que ni el propio Rick podría arreglar. Y eso, en una ficción que ha jugado con la muerte de personajes principales o con realidades paralelas donde todo es posible, es mucho decir.

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Además, el showrunner ha confirmado que esta temporada explorarán la relación entre Morty y su hermana Summer de una manera que nadie se espera. El instituto, los típicos dilemas adolescentes y las peleas con unos padres que ya están más desquiciados que nunca serán el caldo de cultivo perfecto para que la ciencia ficción más gamberra vuelva a colarse en los momentos más cotidianos.

Un fenómeno que ya es patrimonio de tres generaciones de adultos con alma de niño

Cuando Rick y Morty debutó en 2013, muchos la tacharon de copia bastarda de 'Regreso al futuro'. Una década después, la serie acumula 112 episodios, dos premios Emmy y un fandom que va desde chavales de quince años hasta ejecutivos con traje que se saben de memoria cada frase del abuelo borracho más famoso de la animación. Ha trascendido la pantalla para convertirse en un referente cultural que impregna memes, videojuegos y hasta tesis universitarias.

Y no es para menos. La mezcla de nihilismo cósmico, humor escatológico y momentos de una lucidez inesperada ha conseguido que cada temporada se espere como agua de mayo. El fandom es exigente pero fiel, y HBO Max lo sabe: el estreno se ha programado para hoy con una campaña de marketing mínima y unas expectativas máximas. Las redes ya arden con los primeros comentarios.

Rick y Morty sigue vivo porque no tiene miedo a darle la vuelta a cualquier cliché con un humor tan negro que te ríes y luego te sientes mal.

El eterno riesgo de estirar el chicle (y cómo Rick y Morty lo está esquivando)

Seamos sinceros: la mayoría de las series de animación para adultos acaban perdiendo fuelle. 'Los Simpson' llevan años dando tumbos, 'Padre de familia' se repite más que un episodio de 'Sálvame' y 'South Park' alterna aciertos geniales con patinazos de manual. Rick y Morty, en cambio, ha conseguido mantener un nivel de exigencia narrativa que pocos esperaban. La clave está en que Harmon nunca ha sacrificado el arco de los personajes por hacer un chiste fácil. El viaje de Morty, la redención fallida de Rick o la autonomía de Summer han sido tratados con un respeto que roza lo inesperado en este género.

Eso sí, la sombra de alargar la trama de Evil Morty o de los clones interdimensionales planea sobre esta novena entrega. Según hemos podido leer en su entrada de Wikipedia, la serie ya ha superado la barrera de los 100 capítulos, y con la décima temporada ya confirmada, el riesgo de caer en un bucle autoconsciente es real. Pero por ahora, tanto los creadores como los críticos que han visto los dos primeros episodios aseguran que el ingenio no se ha agotado. La sátira sigue siendo afilada, los huevos de Pascua abundan y los cliffhangers finales van a ser de los que te obligan a esperar una semana con ansia.

En definitiva, Rick y Morty temporada 9 aterriza en un momento en que la animación adulta necesita un revulsivo, y apunta a darlo. Ve preparando el sofá y las palomitas, porque esta noche se habla poco de otra cosa.

El chisme en 3 claves (TL;DR)