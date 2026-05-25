Claudia Chacón roba comida y Alvar Seguí bate récords: la gala de 'Supervivientes 2026' que lo cambia todo

La última gala de Supervivientes 2026 ha sido un desmadre de los que hacen época. Claudia Chacón robando comida a escondidas, un récord histórico en la noria infernal y una lista de nominados que ha saltado por los aires. Sandra Barneda presentó la noche más tensa de la edición y, sinceramente, en la redacción ya estamos cebando el grupo de WhatsApp con la mitad de las tramas.

El robo de Claudia: la lata de fruta que incendió Honduras

Todo empezó por una crema de pistacho que desapareció. Claudia, convencida de que sus compañeros habían afanado, decidió tomarse la justicia por su mano. Esperó a que todos durmieran, se escondió detrás de la letrina y se zampó una lata de fruta entera. Las imágenes, emitidas durante la gala, dejaron a la concurrencia con la boca abierta.

“Me ha parecido una travesura”, dijo ella, desafiante. José Manuel Soto fue el más contundente: “Tenemos una ladrona a bordo”. Hasta Darío Linero, que confiaba en ella, se cayó del guindo: “¿Qué necesidad tenías?”. El grupo se partió. Hubo quien pidió castigo, otros advirtieron que privarla de comida podría empeorar la situación. La guerra, desde luego, no ha hecho más que empezar.

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Ojo, que la frase de la noche no fue el zasca de Soto, sino la réplica de Claudia: “Esto va a ser la guerra”. Y con esa máxima, se selló una fractura que va a dar mucho jugo en los próximos días en los Cayos de Cochinos.

Cuando una concursante responde a un hostión previsible con un 'me ha parecido gracioso' y un 'esto va a ser la guerra', sabes que el reality ha entrado en otra dimensión.

Alvar y la noria infernal: 22 minutos de récord

Mientras el drama calentaba, la prueba física más bestia del programa ponía a Aratz Lakunza frente a Alvar Seguí. Colgados sobre el mar, resistieron 22 minutos que pulverizaron el anterior récord de la noria infernal. Según la web oficial de Supervivientes, la marca previa no pasaba de los 18 minutos. Una auténtica barbaridad que dejó al plató en pie.

Alvar se llevó el tridente dorado, el poder de cambiar nominaciones, y no lo dudó un segundo. “A estas alturas de concurso estar nominado es una putada”, confesó antes de salvar a Aratz, que casi se parte de emoción. Todo apuntaba a un final de película, pero todavía quedaba la bomba.

El dedo en la llaga: así acabó Claudia en la lista de nominados

Para sustituir a Aratz, Alvar señaló a Claudia. “Con lo mal que se ha portado con lo de la lata era la opción más fácil”, justificó. Así, Borja Silva, Claudia Chacón, Darío Linero y José Manuel Soto se juegan la expulsión esta semana. Un cruce de caminos que nadie esperaba tras la noche de récords.

Por qué este robo va a marcar la edición (y no es el primero que vemos)

En Supervivientes, el hambre es tan salvaje que los robos de comida siempre han sido dinamita. Pero el caso de Claudia tiene un extra venenoso: la chulería con la que lo ha defendido. Si echamos la vista atrás, recordamos a Isabel Pantoja o a Steisy en ediciones pasadas, pero aquí el desprecio por las normas ha sido total. La audiencia ya se ha partido entre quienes la aplauden por ser auténtica y quienes la tachan de insolidaria. Eso sí, espectáculo puro.

Lo que viene puede ser aún más gordo: con las nominaciones ya encima y el hambre apretando, la playa de Supervivientes promete convertirse en un campo de minas. Alvar tiene el tridente, Claudia no se arrepiente y el resto quiere venganza. Como decimos en la redacción: si no te gusta el salseo, apaga la tele, pero ¿quién quiere apagarla ahora?

El chisme en 3 claves (TL;DR)