Golpes, amenazas y disparos en ‘La Promesa’

A nivel argumental, el desarrollo de las tramas de ‘La Promesa’ promete dejar al público completamente pegado a la pantalla debido a la gravedad de los acontecimientos que están a punto de desencadenarse en las distintas estancias del palacio.

Una de las tramas más esperadas de la jornada girará en torno a la figura de Vera. La joven comenzará oficialmente su nueva etapa como invitada en ‘La Promesa’ tras descubrirse públicamente su verdadera identidad como Mercedes de Carril, la legítima hija de los duques de Carril.

La recién llegada tendrá que encarar desde el primer instante la frialdad absoluta y la hostilidad abierta de personajes tan influyentes como Leocadia y Lorenzo. Ninguno de los dos se mostrará dispuesto a facilitarle las cosas ni a integrarla con naturalidad en los salones comunes, ya que ven con muy malos ojos este repentino ascenso social dentro de las paredes del recinto.

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El duque de Carril

Una pistola

Vera y Julieta

Dos disparos



Te dejamos un avance exclusivo de los próximos capítulos de #LaPromesa 🔥 pic.twitter.com/v9bQi8jOh1 — La Promesa (@lapromesa_tve) May 24, 2026

A pesar de este ambiente tan adverso y cargado de miradas de desprecio, la convivencia dentro de los muros de ‘La Promesa’ cambiará radicalmente gracias a los apoyos que la joven Mercedes encontrará de manera inesperada en otros miembros de la familia.

Por fortuna para la nueva invitada, gran parte de los habitantes de la casa decidirán volcarse por completo con ella para hacer que esta incómoda transición sea lo más llevadera posible. En este sentido, Manuel y Julieta asumirán un papel protector muy destacado. Ambos manifestarán una gran empatía hacia su situación y tratarán de contrarrestar el vacío que Lorenzo y Leocadia pretenden hacerle.

Una brecha insalvable entre Alonso y el duque de Carril por culpa de un chantaje económico en 'La Promesa'

Una brecha insalvable entre Alonso y el duque de Carril por culpa de un chantaje económico en 'La Promesa' | Fuente: La Promesa en X

Paralelamente a los cambios de etiqueta en los salones, la trama principal de este lunes estará marcada por una tensión insoportable alrededor de la extorsión económica perpetrada por el duque de Carril. Tras las severas amenazas lanzadas por el aristócrata, quien no ha dudado en advertir a los Luján de que aplicará duras represalias si no se cumplen sus exigencias, la desesperación se apoderará de los herederos. Manuel tomará la drástica determinación de ceder por completo ante el chantaje y entregar la importante suma de dinero exigida por el noble.

Sin embargo, los planes del joven se verán truncados por la intervención de su padre. Este lunes en ‘La Promesa’ seremos testigos de cómo Alonso intervendrá en el último segundo para detener por completo la transacción financiera.

El marqués de Luján se negará en redondo a arrodillarse ante las presiones externas, lo que desencadenará una escena de una violencia verbal inusitada entre los dos cabezas de familia. Alonso perderá por completo los nervios al presenciar cómo su propio hijo pretendía claudicar.

La gravedad de este tenso choque escalará con tanta rapidez que la situación rozará el contacto físico entre ambos caballeros. El marqués de Luján y el duque de Carril estarán literalmente a punto de llegar a las manos.

El colapso emocional de Pía ante un secreto inconfesable sobre la tragedia de Jana

El colapso emocional de Pía ante un secreto inconfesable sobre la tragedia de Jana | Fuente: La Promesa en X

La situación personal de Pía continuará empeorando durante las próximas horas. La gobernanta se encontrará sumida en un estado de profunda vulnerabilidad psicológica que la situará directamente al borde del colapso emocional, un declive que comenzará a manifestarse a través de un comportamiento errático que no pasará desapercibido para nadie a su alrededor.

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El motivo subyacente de este tormento interno es la incapacidad de Pía para confesarle a Curro, una verdad desgarradora: la implicación de Leocadia en la trágica muerte de Jana. El peso insoportable de mantener oculta semejante revelación judicial y moral está destruyendo la entereza de la sirvienta, quien se siente incapaz de sostener la mirada a los afectados mientras calla la verdad.

Por otro lado, los pasillos destinados al servicio en ‘La Promesa’ serán el escenario de maniobras muy arriesgadas por parte de Petra. La veterana empleada continuará ejerciendo una fuerte presión psicológica sobre Santos, instándole de manera reiterada a dar un paso definitivo frente a la justicia. Petra insistirá firmemente en que el muchacho debe interponer una denuncia formal contra su propio padre, Ricardo, considerándolo el verdadero responsable de la muerte de Ana.

No obstante, Santos optará por una estrategia radicalmente opuesta a los deseos de Petra. El lacayo decidirá ser completamente honesto con su progenitor y le relatará detalladamente cada una de las insinuaciones y presiones que ha recibido.

Tras analizar la delicada posición en la que se encuentran, padre e hijo alcanzarán una conclusión estratégica inesperada: determinarán que la mejor opción para protegerse es fingir ante todos que se han perdonado mutuamente, escenificando una falsa reconciliación familiar para desactivar los ataques externos y disipar cualquier sospecha que ruede sobre ellos de cara al resto de los sirvientes del palacio.

Una tregua de alegría gracias a Martina y la preocupante situación de Ciro

Una tregua de alegría gracias a Martina y la preocupante situación de Ciro | Fuente: RTVE

Samuel y María Fernández decidirán unificar sus fuerzas para desentrañar un misterio que lleva tiempo rondando los pasillos de la zona baja. Ambos acordarán un estratégico reparto de funciones para descubrir toda la verdad que se oculta detrás del supuesto embarazo de Estefanía.

El plan consistirá en que Samuel investigue a fondo los antecedentes y el pasado de la relación entre Carlo y la propia Estefanía, mientras que María Fernández se encargará de emplear su habitual astucia para intentar sonsacarles información valiosa de manera directa mediante conversaciones cotidianas.

👀 Samuel testigo del chantaje de Estefanía a Carlo...



✨ @lapromesa_tve , este viernes, 22 de mayo, a partir de las 18:35h en @La1_tve y siempre que quieras en @rtveplay.#HistoriasQueHacenHistoria



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En medio de tanta crispación generalizada, los espectadores de ‘La Promesa’ asistirán a un tenso careo en el plano sentimental. Julieta y Ciro volverán a protagonizar un fuerte enfrentamiento verbal. Ella se mostrará visiblemente hastiada de la actitud victimista de Ciro, reprochándole con dureza que continúe ejerciendo presiones y chantajes constantes sobre los miembros de la familia Luján mientras pretende pasar ante los demás como la víctima desamparada de la situación.

Ciro lo tiene claro: “Quiero que me devuelvan hasta la última peseta que invertí” #LaPromesa



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Afortunadamente, no todo serán sombras en este inicio de semana, ya que Martina aportará una ráfaga de alegría colectiva al anunciar de forma oficial que el Patronato comprará finalmente la finca del refugio.