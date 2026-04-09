"Tengo a Vito Quiles y a otros dos matones a las puertas de mi casa": La grave denuncia de Sarah Santaolalla

La analista política y colaboradora de televisión Sarah Santaolalla atraviesa una situación de extrema vulnerabilidad personal y profesional. En las últimas horas, la comunicadora ha vuelto a utilizar sus canales oficiales para alertar sobre un aparente nuevo episodio de hostigamiento en su esfera privada.

Según ha relatado, el activista ultra Vito Quiles Zoppellari se ha personado nuevamente en las inmediaciones de su vivienda particular, una acción que la periodista encuadra dentro de una campaña de persecución continuada que, hasta la fecha, no ha encontrado freno en las instituciones policiales ni judiciales, denuncia.

Mientras Vito Quiles me esperaba esta tarde en mi portal, el Partido Popular me señalaba en el Senado.

Un partido que aspira a gobernar este país presentando una moción contra mí.

El acoso no solo lo financian, lo ejercen.

Gracias @CarlaAntonelli pic.twitter.com/WkNCHEhWhr — Sarah Santaolalla. ♀ (@SarahPerezSanta) April 7, 2026

A través de su perfil en la red social X, Sarah Santaolalla expresó su indignación y el desamparo que siente ante la repetición de estas escenas. “Tengo a Vito Quiles y a otros dos matones a las puertas de mi casa, un día más. Dos cosas: 1. En un país normal este acosador dormiría en un calabozo esta noche. 2. A este energúmeno le financian PP y Vox y le blanquean algunos "periodistas" en sus programas. Asco y miedo”, sentenció, vinculando directamente la actividad del comunicador con el respaldo económico de formaciones políticas y la validación de ciertos sectores mediáticos.

Publicidad

Sarah Santaolalla y el supuesto historial de agresiones físicas denunciadas

Sarah Santaolalla y el supuesto historial de agresiones físicas denunciadas | Fuente: Europa Press

Este incidente se sumaría a una lista de altercados que han ido escalando en gravedad durante los últimos meses, según ha expresado. El pasado mes de marzo, Sarah Santaolalla denunció haber sido víctima de una agresión física por parte de Quiles y sus acompañantes tras participar en un foro sobre desinformación y violencia digital celebrado en el Senado. Aquel suceso obligó a la periodista a trasladarse a un centro hospitalario para recibir asistencia médica antes de formalizar la denuncia correspondiente.

Seguid blanqueando a este delincuente que se cuela en casas privadas y fuerza la puerta de un portal para seguir acosando.

Ojalá tengáis a un energúmeno en vuestra casa cada día intimidando a vuestra familia todos aquellos que le pagáis el sueldo y le reís las gracias. https://t.co/xOO0nYlL6Z pic.twitter.com/AkLS4AWdMh — Sarah Santaolalla. ♀ (@SarahPerezSanta) April 8, 2026

En aquel momento, el testimonio de la colaboradora de 'Mañaneros 360' fue: “Hoy he sido agredida físicamente por Vito Quiles y sus matones. Hoy ya se han traspasado todos los límites. Hoy ya no son insultos, son golpes. En cuanto salga del hospital iré a una comisaría a ampliar mi denuncia contra este acosador. No puedo más”, afirmó con rotundidad.

La analista ha reiterado en diversas intervenciones que el acoso verbal ha mutado en contacto físico, lo que eleva el riesgo de su situación personal; sin embargo, esta denuncia ha sido ampliamente cuestionada por irregularidades.

El "seguimiento" por autovía y la filtración de datos personales

El "seguimiento" por autovía y la filtración de datos personales | Fuente: Instagram @sarahsantaolalla

La estrategia de hostigamiento denunciada por la periodista incluye también seguimientos por carretera y el intento de vulnerar los perímetros de seguridad de su centro de trabajo. A mediados de enero, Sarah Santaolalla relató cómo fue interceptada a su salida de las instalaciones de RTVE en Prado del Rey. Según su testimonio, el comunicador intentaría acceder al recinto preguntando por sus horarios de entrada y salida, para posteriormente iniciar una persecución en un vehículo de alta gama.

¡QUÉ ESCÁNDALO!



Marlaska ha puesto un coche policial en la casa de Sarah Santaolalla las 24 horas y la escoltan allá donde va.



Todo esto pagado con nuestros impuestos. pic.twitter.com/kMHnVPc1av — Vito Quiles 🇪🇸 (@vitoquiles) April 8, 2026

“El Partido Popular señala y sus cómplices actúan hoy mismo en TVE cuando salía de trabajar a las tres de la tarde. Tenía a su mercenario a sueldo, esperándome, preguntando por mí”, explicó la analista en el programa 'Malas Lenguas'. Detalló que, tras salir en un coche de producción, fue seguida por un Mercedes negro por la autovía hasta la puerta de su propia casa.

Según Sarah Santaolalla, el objetivo de estas acciones es “filtrar mi dirección, como ya han hecho en otras ocasiones con otras direcciones, con mi teléfono móvil, para obligarte a esta vida de sombras y mucho terror, en el que te tienes que mudar de casa, tienes que cambiar de teléfono, tienes que cambiar tus itinerarios, tienes que cambiar tus rutas, porque tienes miedo y tienes miedo por el trabajo que estás haciendo”.

A pesar de las reiteradas denuncias presentadas en comisaría, la periodista lamenta que las medidas cautelares no terminen de materializarse. La impunidad con la que, según ella, actúa este grupo de personas genera un clima de inseguridad constante. “Más tarde, una vez han sido identificados él y otras dos personas que le acompañaban, yo he estado en comisaría hasta ahora. Hace cinco minutos que estoy entrando con vosotros, denunciándole, porque ya está bien de la impunidad de estos miserables, de estos machistas, que creo que incluso venía a preguntar por lo que les mandan sus jefes del Partido Popular. Unos te señalan, otros atacan y, sobre todo, todos te acosan, de una forma u otra”, sentenció.

Publicidad

La supuesta persistencia del acoso ha llevado a la analista a cuestionar la efectividad del sistema para proteger a las mujeres que trabajan en el ámbito de la opinión política. La colaboradora ha señalado en repetidas ocasiones que la inacción solo sirve para envalentonar a los acosadores, quienes no dudan en desplazarse incluso fuera de la capital para interceptarla en actos públicos o charlas académicas.

Amenazas recurrentes y la ampliación de las medidas legales

La situación ha llegado a un punto en el que Sarah Santaolalla teme por su integridad física. Recientemente, reveló que el acoso se extendió hasta Palencia, donde acudió a impartir una charla. “Sigue acosándome, incluso fuera de Madrid. Voy a un acto a dar una charla en Palencia y allí se presenta con tres matones para impedir que yo vuelva a mi casa y para impedir y hacer más daño del que ya está haciendo”, relató visiblemente afectada.

Nunca pensé que Ndongo iba a dar lecciones de decencia al acosador de Vito.

Fijaos que solo está Quiles en su campaña de acoso https://t.co/B8TNeG2jLG — Sarah Santaolalla. ♀ (@SarahPerezSanta) April 8, 2026

Ante la falta de soluciones inmediatas, la periodista se ha llegado a preguntar públicamente cuál es el límite que deben tolerar las víctimas de este tipo de prácticas. “No sé si tengo que aparecer un día con las piernas rotas o algo incluso más trágico para que haya algunos que se lo tomen en serio. Pero sí, buena pregunta. Espero que llegue a un juzgado en el que se condene a este tipejo”, manifestó.