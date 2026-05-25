No tires los frascos de perfume vacíos: 5 ideas para reciclarlos en casa

Reconócelo: ese frasco de perfume que te encantó por su diseño ahora acumula polvo en el baño como un pisapapeles triste. A mí me ha pasado con varios. Y tirarlos a la basura me daba rabia, porque algunos son auténticas miniaturas de cristal tallado.

Lo primero: limpiar el frasco sin volverse loca (ni con productos raros)

Empieza por quitar el atomizador. Con unos alicates, sujetas la arandela metálica y tiras hacia arriba con suavidad. Se sale sin romper nada, palabra. Luego llenas el frasco de alcohol isopropílico —lo venden en farmacias y droguerías— y lo dejas actuar toda la noche. A la mañana siguiente, un lavado con jabón de lavavajillas y a secar. Ya tienes un lienzo de cristal listo para la creatividad.

5 ideas para reciclarlos que quedan de revista (y no huelen a señora mayor)

Mini florero. Para empezar, lo más sencillo: coloca un par de ramitas de eucalipto o una sola flor dentro. El cuello estrecho sujeta los tallos sin necesidad de agua, y el resultado es ese minimalismo que tanto nos gusta ahora. Ideal para la mesita de noche.

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Difusor casero. Otra idea que me encanta: conviértelo en un difusor. Rellenas el frasco con aceite mineral (de venta en supermercados) y añades 10-15 gotas de tu aceite esencial favorito. Metes un par de varillas de ratán y listo. La evaporación lenta del frasco pequeño hace que el aroma dure semanas. Y lo mejor: el frasco del perfume ya es decorativo de por sí.

Vela artesanal. Si te gusta la luz tenue para las cenas, un frasco de vidrio grueso se convierte en un portavelas con encanto. Pega una mecha de algodón al fondo con un poco de pegamento, vierte cera de soja derretida y espera a que solidifique. Queda tan bien que vas a querer hacer varios. Eso sí, vigila que el vidrio aguante el calor; los frascos de perfume suelen ser resistentes, pero mejor no te arriesgues con uno muy fino.

Un frasco de perfume reciclado no solo es decoración: es un objeto con historia y con más estilo que cualquier compra impulsiva de una tienda de decoración.

Organizador de brochas. Si el frasco es alargado, úsalo para guardar pinceles de maquillaje, brochas o lápices de colores. La boca estrecha impide que se caigan y, además, queda precioso en el tocador o el escritorio.

Adorno decorativo tipo sachet. Y si te va el rollo más chic, rellénalo con arena de colores, conchitas o pétalos secos y tápalos con un tapón de corcho. Parece un detalle de tienda de decoración cara, pero te ha costado cero euros.

El vidrio de los perfumes tiene un puntazo que otros envases no dan

Piensa en el tarro de mermelada reciclado: práctico sí, pero sin glamur. Los frascos de perfume están diseñados para seducir; sus formas, grabados y grosores los hacen únicos. La Wikipedia recuerda que el vidrio se puede reciclar al 100% sin perder propiedades, y darle una segunda vida a estos objetos es un pequeño gesto que evita que acaben en el vertedero después de un solo uso. Así que, más allá del postureo low cost, es pura sostenibilidad.

🧠 Para soltarlo en la cena

Reciclar frascos de perfume es decoración low cost y sostenible.

Y ahora dime: ¿cuál de estas ideas vas a probar primero? Porque al final, tu baño va a tener más estilo que un escaparate. Y sin gastar un euro.