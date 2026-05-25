La crisis de vivienda en Madrid lleva a miles de manifestantes a las calles

El alquiler medio en Madrid supera ya los 1.500 euros y se lleva más del 70% del sueldo. Ayer, miles de personas salieron a la calle para decir basta.

El domingo 24 de mayo, Madrid fue escenario de una de las manifestaciones por el acceso a la vivienda más multitudinarias de los últimos años. 23.000 personas según la Delegación del Gobierno, y más de 100.000 según los convocantes, marcharon por el centro bajo el lema “La vivienda nos cuesta la vida”.

Cuánto ha subido el alquiler en Madrid: las cifras que duelen

El dato que más escuece: en cinco años el precio del alquiler en la Comunidad de Madrid ha subido más de un 50%, según denuncian las organizaciones convocantes. Traducido a euros, el alquiler medio ronda los 1.500 euros mensuales. Eso significa que, con un salario medio que apenas se acerca a los 2.000 euros netos en muchos sectores, más del 70% del sueldo se esfuma antes del día 5. La tasa de esfuerzo (el porcentaje del salario que se va al alquiler) se sitúa en niveles que ningún manual de economía consideraría sanos.

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“El rentismo está acaparando, está encareciendo la vivienda”, declaró Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, en la marcha. El discurso caló en una multitud harta de alargar la convivencia con padres o de cambiar de piso cada año por la subida del contrato.

Qué piden los manifestantes (y cuándo vuelven a salir)

Las reivindicaciones son concretas: recuperar los contratos de alquiler indefinidos, bajar los alquileres de forma estructural y fijar el salario mínimo y las pensiones mínimas en 1.500 euros. El sindicato también apeló a la “desobediencia” como herramienta legítima frente a lo que llaman “la dictadura del rentismo”. Vamos, que están dispuestos a no aceptar precios que consideren abusivos.

Y esto no se queda en una sola marcha. La de ayer fue el pistoletazo de salida de una oleada de movilizaciones en veinticuatro ciudades españolas durante todo junio, con Barcelona, Málaga, Valencia y Las Palmas de Gran Canaria como plazas fuertes. La próxima cita será antes del 28 de junio. Así que si el BOE no mueve ficha en vivienda, las calles van a seguir hablando.

La Comunidad de Madrid contraataca: construir y no intervenir

Mientras los manifestantes recorrían el centro, el consejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, criticó que representantes del PSOE y Sumar asistieran a la protesta cuando —dijo— “en ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez no han construido ni una sola vivienda” en la región. Su receta: construir más vivienda sin “anuncios populistas”. La postura oficial es que la nueva Ley de Vivienda estatal “hipoteca a los jóvenes” (palabras textuales).

Sin embargo, las cifras de protección oficial entregada en los últimos años no parecen dar la razón ni a unos ni a otros. La demanda de vivienda asequible sigue disparada y la oferta, escuálida. Mientras tanto, el Euríbor (el índice al que se referencia la mayoría de hipotecas variables en España), aunque ha bajado algo, sigue encareciendo las pocas hipotecas que se firman.

Este tira y afloja entre ley estatal y políticas autonómicas no es nuevo. Ya en 2024, la primera gran manifestación por la vivienda en Madrid congregó a más de 150.000 personas. Dos años después, la situación no ha mejorado lo suficiente como para que la gente se quede en casa un domingo de mayo. Para mí, lo más grave es que se está normalizando destinar más de la mitad del sueldo al alquiler como única opción para vivir en la ciudad donde trabajas.

Mientras el Gobierno central y las comunidades se pasan la pelota, la realidad es que alquilar en solitario en Madrid es un lujo que mucha gente de entre 25 y 35 años ya ni se plantea. Y eso tiene consecuencias más allá del bolsillo: retrasa la emancipación, la formación de hogares y, sí, también la salud mental. Porque buscar piso en Idealista un domingo con una mano mientras con la otra revisas el extracto del banco es una experiencia que agota más de lo que parece. Si necesitas más contexto sobre la crisis de vivienda, puedes consultar la entrada sobre la crisis de la vivienda en España.

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En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)