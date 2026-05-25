Alaska destapa el secreto de su matrimonio con Mario Vaquerizo: "No hace falta ni hablar"

Alaska acaba de arrancar el fin de semana con una confesión que tiene a todo el mundo mandando audios de WhatsApp. La cantante ha pasado por Diez Minutos y, a la pregunta del millón sobre la convivencia, ha soltado la frase que ya es bandera del amor sin dramas: 'cuando ya conoces tanto a la persona que no hace falta ni hablar'.

Nos ha pillado justo saliendo de la ducha y casi nos resbalamos. ¿El secreto para un matrimonio feliz de más de dos décadas? Eso, conocerse hasta el tuétano y no montar cismas por postureo. A sus 62 años, Alaska lleva tanto tiempo junto a Mario Vaquerizo que la pareja se explica en en su último podcast, el mítico Alaska y Mario, sin necesidad de instrucciones. Y ahora lo ha verbalizado en la revista del corazón que los ha visto crecer como la power couple más inclasificable de este país.

La respuesta que ha fulminado la pregunta del millón

Diez Minutos se planta y suelta la cuestión que quita el sueño a media humanidad: '¿Es la convivencia la tumba del amor?'. Alaska, que no se corta un pelo, responde con la seguridad de quien ha superado pandemias, giras y reformas de restaurante. No, la convivencia no es la tumba de nada si la otra persona ya es tu lugar seguro.

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No se trata de no hablar, se trata de no tener que hacerlo para entenderse. Y ojo, que aquí no hay trampa: la artista no dice que se ignoren, sino que hay un punto en el que dos personas se leen la mente sin necesidad de terapia de pareja semanal. Vamos, el sueño de cualquiera que haya discutido por quién baja la basura.

Conocerse tanto que el silencio se convierte en una declaración de intenciones no es comodidad, es la cima del amor a largo plazo.

El imperio Alaska-Mario: amor, barra libre de canciones y hamburguesas

Porque si hay una pareja que ha sabido rentabilizar su unión sin quemarla es la suya. Tienen un podcast que lo peta, una hamburguesería de culto en Madrid y una agenda que les obliga a compaginar platós y conciertos. Y ahí no se acaba. Han sobrevivido a realities, a imitaciones en Tu cara me suena y a más memes que ningún otro matrimonio del show business patrio.

Lo alucinante es que, mientras otras parejas del famoseo firman divorcios millonarios al primer cambio de look, ellos siguen saliendo a cenar con los colegas de toda la vida y grabando desde el salón de casa. La clave, según deja caer Alaska, es que los dos saben que su espacio propio está a salvo sin necesidad de firmar cláusulas de convivencia.

Por qué nos da envidia (de la buena) y nos creemos su fórmula

En un 2026 donde las rupturas de influencers alimentan TikTok a diario, escuchar a una señora de 62 años decir que el amor se basa en no hablar de más es casi revolucionario. Y no porque Alaska sea gurú, sino porque su trayectoria la avala. Han convertido su matrimonio en un producto cultural sin agotarlo, y eso no lo consigue cualquiera.

Recordemos a los Beckham, que se reinventan cada lustro, o a la mismísima Raffaella Carrà, que hizo de la independencia su bandera. El precedente es claro: las parejas que sobreviven al foco mediático lo hacen cuando dejan de actuar para el exterior y empiezan a funcionar en piloto automático emocional. Y Alaska, que lleva desde los ochenta en el ojo público, sabe de sobra que la discreción vende, pero la conexión real mantiene.

El próximo paso de este tándem, según se rumorea, es una colaboración con la nueva temporada de su programa en plataformas. Mientras llega, nos quedamos con la frasecita para colgarla en la nevera digital. Porque si algo nos ha enseñado esta pareja es que el amor de verdad no necesita subtítulos, solo una buena playlist.

El chisme en 3 claves (TL;DR)