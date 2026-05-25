Franco Colapinto y Alpine hacen historia en Canadá con su mejor resultado en F1

Franco Colapinto se ha sacado la espina. El argentino de Alpine acabó sexto en el Gran Premio de Canadá y firmó su mejor resultado desde que llegó a la Fórmula 1, un fin de semana que confirma que lo de Miami no fue un espejismo. Sin vueltas falsas y con un coche que por fin le da lo que prometía, el piloto de Pilar se ha ganado el derecho a que dejemos de hablar de promesa y empecemos a hablar de realidad.

El coche que al fin le cumple

Durante meses se repitió como un mantra: 'Colapinto es rápido, pero le falta coche'. El Alpine A526 ha callado esas bocas. Desarrollado desde el minuto cero con el foco del equipo y alimentado por la sociedad con Mercedes —motor, caja de cambios y suspensiones—, el monoplaza francés le ha dado a Franco un medio mecánico predecible. No es magia: es un coche que responde, y eso permite ir al límite sin miedo a encontrarse con un sobresalto en cada curva. El team de Enstone, además, contó con más horas de túnel de viento tras acabar últimos en 2025, y se nota.

Confianza, pretemporada y cero dramas

Que un piloto haga una pretemporada completa suena a obviedad, pero para Colapinto era casi un lujo. El año pasado llegó con el campeonato empezado y a contrarreloj; ahora tiene el mismo ritmo que el resto y se nota en cada arrancada. Las buenas largadas han vuelto, y la seguridad con la que adelantó a Carlos Sainz en la Sprint (y le sacó diferencia) demuestra que el argentino ya no va a sobrevivir: va a competir.

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También ayuda la paz en el garaje. Se acabaron los ruidos de 2025. Briatore ha puesto orden, el CEO François Provost ratificó el proyecto y hasta las paradas en boxes han mejorado. Cuando el entorno no suma drama, el piloto suma puntos.

El domingo que se convirtió en un manual de gestión

La carrera del domingo fue un recital de control. Colapinto gestionó los dos compuestos de neumáticos con una madurez impropia de sus 22 años, mantuvo un ritmo constante y batió su propio récord de vuelta hasta en doce ocasiones. Sí, doce. El roce con el muro en la vuelta inicial fue lo único fuera de guion, y ocurrió con neumáticos fríos y una pista a 17 grados: le puede pasar a cualquiera. Lo relevante es que no se salió del plan ni un milímetro.

Colapinto ha llegado para quedarse, y esta vez no es solo hype de paddock.

Por qué esto no es flor de un día

Hay seis razones sólidas que explican el salto: coche competitivo, pretemporada completa, confianza renovada, evolución sin pausa, conducción sin errores y armonía en el equipo. Pero detrás de todas ellas hay un factor común: Franco nunca se olvidó de manejar, simplemente ahora tiene con qué. El propio Briatore, que en su día fichó a un tal Michael Schumacher tras verle debutar, repite que este chico le devuelve la apuesta con resultados. Y a tenor del sexto puesto en Montreal, no va desencaminado.

El precedente de Miami —séptimo y mejor del resto— ya olía a punto de inflexión. Canadá lo certifica. Ahora toca ver si Alpine puede mantener este ritmo de desarrollo, pero por primera vez en mucho tiempo el piloto argentino no es una anécdota simpática: es un rival que molesta de verdad. La F1 tiene que acostumbrarse a ver ese casco amarillo en la Q3.

El chisme en 3 claves (TL;DR)