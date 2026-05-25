Encuentran 59 proyectiles soviéticos de la Segunda Guerra Mundial en un bosque de Berlín

Un paseo rutinario por los bosques de Pankow, al norte de Berlín. Un vecino que aparta unas hojas con el pie. Y, de repente, historia soviética de hace 80 años asomando entre la tierra. Ni los guionistas de HBO se habrían montado una escena así.

El protagonista no tenía ni idea de que aquel objeto metálico semienterrado era la punta de un iceberg de 1,5 toneladas. Dio el aviso a la policía y, en cuestión de horas, la zona se llenó de especialistas de la Oficina Regional de Investigación Criminal (LKA). El resultado: 59 proyectiles de artillería soviéticos de 122 mm, todos sin disparar y fabricados durante la Segunda Guerra Mundial.

¿Qué encontró exactamente el vecino?

No era una lata de refresco ni un candelabro oxidado. Eran casi sesenta obuses de calibre medio, con un peso conjunto que rondaba la tonelada y media. Cada uno de más de 20 kilos, con su carga explosiva intacta. La Policía de Berlín confirmó que los proyectiles estaban «en buen estado», lo que en jerga de artificieros significa «suficientemente estables como para volar, pero con la mala leche de quienes llevan 80 años enterrados».

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El operativo de retirada fue silencioso, casi quirúrgico. Los especialistas extrajeron los proyectiles uno a uno, siguiendo protocolos que no dejan margen al error. Se acordonó la zona durante horas, y los vecinos apenas notaron movimiento, salvo por algún coche camuflado y la ausencia repentina de paseantes en el bosque. Más contexto sobre munición sin detonar en la entrada de Wikipedia, por si quieres flipar con la cantidad de material que sigue bajo tierra en Europa.

La normalidad de convivir con explosivos de la II Guerra Mundial

Para un berlinés, encontrarse un proyecto de la Wehrmacht o del Ejército Rojo mientras pasea por el parque no es un gran shock. Según datos de la propia policía, cada año se recuperan toneladas de bombas, granadas y obuses, no solo en bosques sino también en solares en construcción e incluso en patios de colegio. Berlín fue uno de los epicentros del asedio final en 1945, y el subsuelo sigue escupiendo memoria bélica a un ritmo que da vértigo.

El bosque de Pankow escondía algo más que madera: 1,5 toneladas de historia durmiendo bajo tierra, listas para un estornudo.

La Policía de Berlín, que sabe que el humor ayuda a digerir estas cosas, tuiteó una frase que se ha vuelto viral en cuestión de horas: «Parece que en el bosque de Pankow había algo más que madera». La realidad es que, si la madera del bosque hubiera ardido con todo eso debajo, se habría montado un espectáculo de pirotecnia nada recomendable.

En esta ocasión no hubo que evacuar viviendas ni cortar calles, aunque los protocolos en otros hallazgos han llegado a movilizar a miles de personas. El transporte de los 59 proyectiles hasta un centro de destrucción controlada se hizo sin contratiempos. Allí, bajo estrictas medidas de seguridad, serán detonados poco a poco, un procedimiento que convierte en chatarra inofensiva lo que antes era un arma de guerra.

Lo que nos recuerdan estos hallazgos (y lo que no)

Más allá del susto o la anécdota, que en los bosques del siglo XXI siga aflorando munición de la Segunda Guerra Mundial habla de una herida que cierra despacio. No es solo cuestión de peligro físico; es la constatación de que la guerra dejó una capa de metal y pólvora que el tiempo se resiste a borrar. Cada proyectil es un eco de los combates callejeros, de los bombardeos, de los meses de asedio que convirtieron Berlín en una ratonera.

Los especialistas insisten en lo de siempre: si ves algo que parece un proyectil, no lo toques, no lo muevas, no le hagas fotos de cerca para Instagram. Avisa y deja trabajar a quien sabe. En Pankow, un paseo acabó con un despliegue de artificieros y 59 motivos para no excavar en según qué bosques. El final feliz (sin heridos, sin explosiones) es un recordatorio de que, a veces, la historia sigue viva bajo nuestros pies. Y no precisamente en formato pódcast.

El resumen para vagos (TL;DR)