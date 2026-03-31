La decisión de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia sobre la privacidad de su futuro hijo

¿Tiene sentido pedir que te respeten la vida privada mientras cobras por contarla en televisión? Alejandra Rubio se ha hecho esa pregunta en voz alta —o más bien, otros se la han hecho a ella— desde que anunció su segundo embarazo en ¡De Viernes! el 20 de marzo de 2026. Y la respuesta que ha dado ha dividido a la audiencia entre quienes la entienden y quienes la acusan de incoherencia.

Lo que está claro es que esta pareja ha protagonizado una de las contradicciones más comentadas del corazón español en 2026: ella defiende su intimidad a ultranza con el círculo familiar más cercano y, al mismo tiempo, elige el prime time de Telecinco para compartirla con millones de espectadores. La tensión entre ambos polos es el verdadero drama de esta historia.

Alejandra Rubio y el secreto que solo conocían los abuelos

Cuando Alejandra Rubio quedó embarazada por segunda vez, tomó una decisión que pocos esperaban: guardar el secreto incluso dentro de su propia familia. Solo los padres de ambos lo sabían, nadie más. "Ni tíos, ni hermanas, ni amigas", explicó ella misma en el programa. Una discreción casi militar que duró hasta el momento de la exclusiva.

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Esta gestión de la noticia revela una contradicción aparente que en realidad tiene una lógica propia: proteger la información hasta el momento de elegir cómo, cuándo y dónde contarla. No se trata de negar la exposición mediática, sino de controlarla. Es un modelo de comunicación que la pareja ya había ensayado con su primer hijo, y que ahora han perfeccionado.

Por qué Alejandra Rubio eligió vender la exclusiva del embarazo

La decisión de Alejandra Rubio de anunciar el embarazo en ¡De Viernes! no fue improvisada. Cuando con su primer hijo la pareja eligió la revista ¡Hola!, fue Carlo Costanzia quien lo propuso con un argumento directo: "Para que lo cuente otro y lo cobre, lo cobro yo". Una filosofía transaccional que, guste o no, tiene una coherencia interna difícil de rebatir en el mundo mediático español.

Con el segundo embarazo, Alejandra Rubio repitió la fórmula pero en televisión, elevando el impacto y la polémica. Las críticas llegaron de inmediato: su historial de declaraciones en las que afirmaba no querer vivir de exclusivas volvió como un bumerán. Ella misma reconoció la incoherencia ante las cámaras, y ese gesto —la admisión pública— fue, paradójicamente, lo que más humanizó su imagen ante parte de la audiencia.

El momento en que todo se desbordó: la retirada de la televisión

El 24 de marzo de 2026, el mismo día en que Alejandra Rubio cumplía 26 años, llegó la ruptura definitiva con los platós. En Vamos a ver anunció que se retiraba temporalmente de la televisión. "No puedo seguir y no puedo seguir llevándome los disgustos que me llevo. No puedo seguir lidiando con esta situación en mi estado", declaró. Una salida que nadie vio venir pero que muchos entendieron como inevitable.

La paradoja es que su salida fue, en sí misma, otro acto de exposición pública. Alejandra Rubio no se fue en silencio: lo dijo en directo, en televisión, ante las cámaras que dice no querer soportar. Carlo Costanzia, que ha mantenido un perfil mucho más bajo durante toda la polémica, no apareció en ningún plató. La pareja, una vez más, gestionó la crisis desde posiciones muy distintas.

La vida privada de Alejandra Rubio: entre el control y la sobreexposición

Alejandra Rubio lleva siete años creciendo delante de los focos, primero como hija y nieta de un clan mediático y luego como figura propia. Su relación con Carlo Costanzia ha sido el catalizador de ese tránsito: juntos han sido portada, polémica, padres y ahora protagonistas de un debate sobre los límites entre la vida privada y el negocio de la visibilidad. El equilibrio nunca ha sido sencillo.

Lo que diferencia esta situación del modelo clásico de las celebrities de corazón es que Alejandra Rubio ha construido un discurso explícito sobre la privacidad. Eso la hace más vulnerable a la crítica cuando actúa de forma contraria, pero también más interesante como personaje mediático: cada decisión suya es un evento porque choca contra sus propias palabras. Carlo Costanzia, sin ese discurso previo, navega con menos tormenta.

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Momento clave Decisión tomada Reacción pública 1.er embarazo (2024) Exclusiva a revista ¡Hola! Críticas moderadas, amplia cobertura 2.° embarazo (marzo 2026) Exclusiva en ¡De Viernes! Polémica intensa, acusaciones de incoherencia 24 de marzo de 2026 Retirada temporal de la TV Empatía dividida, trending topic nacional Proyecto literario (mayo 2026) Novela romántica con Editorial Planeta Debate sobre autoría y nueva etapa profesional Postura de Carlo Costanzia Perfil bajo, sin apariciones en platós Menor exposición y menor desgaste mediático

El futuro de Alejandra Rubio: privacidad real o nuevo modelo de exposición

Todo apunta a que Alejandra Rubio está construyendo una transición hacia un modelo de visibilidad más controlado. Su novela romántica "Si decido arriesgarme", con salida prevista para mayo de 2026 bajo el sello Esencia de Editorial Planeta, es la prueba más clara: un proyecto propio, con su firma, que no depende del plató ni de la polémica del momento. Si funciona, habrá encontrado la salida que busca.

Para Carlo Costanzia, la estrategia de mantenerse al margen de los focos mientras su pareja absorbe la exposición puede ser sostenible a corto plazo, pero la pareja deberá encontrar un equilibrio conjunto cuando nazca el bebé. El segundo hijo llegará previsiblemente a finales de 2026, y con él, la inevitable negociación entre intimidad familiar y la demanda de un público que lleva años siguiendo cada paso de Alejandra Rubio.