"Tengo 26 años": la razón por la que Alejandra Rubio abandona los platós y señala directamente a sus compañeros

¿Puede una televisión destruir a alguien que no pidió estar en ella? Alejandra Rubio lleva siete años expuesta a los focos y, el mismo día en que cumplía 26 años, respondió a esa pregunta con una frase que ya recorre todos los informativos del corazón: "Tengo 26 años y parece que a la niña siempre hay que regañarla por absolutamente todo".

El anuncio llegó en directo durante su colaboración en Vamos a ver, el programa de Telecinco donde era habitual. No hubo drama calculado ni despedida preparada: fue una rotura en tiempo real, detonada por lo que vivió el día anterior con sus propios compañeros. Y lo que dijo a continuación encendió el debate en toda España.

Alejandra Rubio rompe en directo: "No me ha protegido nadie en televisión"

El detonante fue concreto y doloroso: varios compañeros pusieron en duda que sus motivos médicos para no confirmar públicamente su segundo embarazo fueran reales. "Se insinuó que yo estaba mintiendo y que no me había pasado nada", reveló con la voz quebrada. Para Alejandra Rubio, que había pactado la exclusiva con ¡De Viernes! desde el inicio, esa acusación cruzó una línea que no estaba dispuesta a tolerar.

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"No me ha protegido nadie en televisión y no hay más que ver los programas", añadió con una calma que resultó más devastadora que cualquier grito. Alejandra Rubio no señaló nombres concretos, pero su mensaje fue inequívoco: el problema no era uno, sino un patrón sistemático que lleva años repitiéndose a su alrededor.

Alejandra Rubio y la exclusiva que lo desató todo

La chispa fue la entrevista en ¡De Viernes! donde Alejandra Rubio anunció que esperaba su segundo hijo con Carlo Costanzia. Lo que debería haber sido una buena noticia se convirtió en días de debate sobre si la exclusiva era coherente con sus declaraciones previas de querer proteger su vida privada. Terelu Campos, su madre, también quedó en el ojo del huracán al conocerse que ni ella había sido informada con antelación.

Alejandra Rubio lo explicó con una honestidad que pocos esperaban: la entrevista estaba apalabrada desde que supo que estaba embarazada. Que luego saltara la noticia antes de tiempo no fue decisión suya, y sin embargo cargó con el peso de las críticas como si lo fuera. "Ha llegado un punto que nada os viene bien", soltó sin filtros ante sus compañeros de plató.

La presión que acaba con la paciencia de cualquiera

Alejandra Rubio lleva años conviviendo con una paradoja cruel: cuanto más intenta proteger su intimidad, más se la acusa de falta de transparencia; cuando decide abrirse, la critican por sobreexposición calculada. El segundo embarazo no fue la excepción sino la confirmación de ese círculo vicioso que, según ella misma admitió, le genera un conflicto interno diario.

A eso se suma el contexto físico: está embarazada de su segundo hijo y soportar el desgaste emocional de los platós en ese estado tiene un coste real. "No puedo seguir lidiando con esta situación en mi estado", fue su argumento más rotundo. Nadie en el programa pudo rebatirlo, porque era, sencillamente, irrebatible.

El libro y la nueva Alejandra Rubio que nadie vio venir

Hay un dato que cambia la lectura de toda esta historia: Alejandra Rubio no se va al vacío, sino hacia un proyecto literario. Su novela romántica "Si decido arriesgarme", publicada bajo el sello Esencia de Editorial Planeta, sale el 13 de mayo de 2026 y ya generó polémica antes de llegar a las librerías. Algunos cuestionaron que fuera la autora real de la obra; ella lo desmintió con contundencia.

"Ha sido un paso grande y me siento realizada", confesó. Terelu Campos, que ha vivido de cerca el proceso, también ha expresado su orgullo en público. Para Alejandra Rubio, el libro representa algo que la televisión nunca le dio: un espacio propio, construido en silencio y sin que nadie pudiera arrebatárselo.

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Lo que viene después: ¿regreso o nueva etapa para Alejandra Rubio?

Alejandra Rubio no ha cerrado la puerta de regreso, pero sí la ha entornado con condiciones. "Tengo que ver cómo se sucede todo y también si luego quieren que regrese", dijo, dejando claro que la decisión final no será solo suya. En 2026, el modelo de colaboradora de corazón está en crisis estructural: la audiencia migra a redes, los platós ya no son el único campo de batalla y los rostros mediáticos tienen más opciones que nunca para construir una marca propia.

Su caso puede ser un punto de inflexión para toda una generación de colaboradores de televisión que heredaron la exposición mediática sin haberla elegido del todo. Si la novela funciona y su perfil digital crece, Alejandra Rubio podría volver a los platós desde una posición muy diferente: no como colaboradora prescindible, sino como autora con audiencia propia y agenda propia. Eso cambia todas las negociaciones.