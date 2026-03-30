Drogas y agresiones en directo: Adrián Rodríguez y Dakota llegan a las manos en 'La cárcel de los gemelos'

La semana pasada, 'La cárcel de los gemelos' recibía a un nuevo participante diseñado para agitar las dinámicas de encierro. Adrián Rodríguez cruzó la puerta con su maleta a cuestas. El intérprete de ficciones míticas de nuestra televisión como 'Los Serrano' o 'Física o química' decidió hacer notar su presencia desde el primer segundo. Lo hizo entonando a pleno pulmón el conocido tema 'Te pintaron parajitos' de Andy Rivera junto a Yandar & Yostin.

Los participantes, confinados en sus respectivas celdas bajo el estricto reglamento del reality 'La cárcel de los gemelos', no daban crédito a lo que veían. El desconcierto inicial dio paso a la euforia para una gran mayoría. Frases como "¡No me lo creo!" o "qué ilusión verte" resonaron de inmediato por los pasillos del plató. Resultó una estampa curiosa, sobre todo por la reacción dispar de ciertos compañeros. La Falete, por ejemplo, se quedó completamente en blanco al principio porque no lograba reconocer la identidad del recién llegado.

Esa alegría efímera duró un suspiro. Este formato de telerrealidad, impulsado por los hermanos Daniel y Carlos Ramos —creadores del canal Zona Gemelos—, se caracteriza por llevar a los concursantes al extremo. El actor madrileño no tardó absolutamente nada en convertirse en el epicentro del mayor conflicto registrado hasta la fecha en esta secuela de 'La casa de Los Gemelos'.

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El cruce de agresiones y vasos volando con Dakota Tárraga en 'La cárcel de los gemelos'

El cruce de agresiones y vasos volando con Dakota Tárraga en 'La cárcel de los gemelos' | Fuente: Zona Gemelos en YouTube

Las cámaras de 'La cárcel de los gemelos' que graban ininterrumpidamente para TikTok captaron el instante exacto de la explosión. Adrián compartía espacio en la zona de los sofás junto a Dakota Tárraga. La exconcursante de 'Hermano mayor' y 'Supervivientes' se acercó para conversar un rato. El ambiente parecía discurrir con normalidad. Intercambiaban comentarios y ambos proyectaban una actitud aparentemente tranquila.

Sin embargo, una chispa prendió la mecha de golpe y las pullas verbales subieron de tono. La situación se descontroló por completo cuando Dakota reaccionó arrojando una copa con bebida sobre el cuerpo del actor. Lejos de apaciguar los ánimos o apartarse, Adrián respondió replicando exactamente la misma acción contra ella.

El intercambio de líquidos y agresiones forzó una intervención de emergencia. Varios compañeros tuvieron que meterse para separarlos y evitar un problema irreparable. La organización de 'La cárcel de los gemelos' cortó por lo sano al instante. El equipo de producción irrumpió en las instalaciones para llevarse a los implicados y garantizar la seguridad en el set de grabación.

Los antecedentes policiales y la sombra de las adicciones

Los antecedentes policiales y la sombra de las adicciones | Fuente: Zona Gemelos en YouTube

Este violento encontronazo no es el único escándalo que ensucia la imagen del concurso en los últimos días. Apenas unas jornadas antes, las autoridades tuvieron que personarse en el recinto. Dos concursantes, Marrash y José, llamaron a la policía denunciando haber sufrido una agresión física. Los directores del formato actuaron expulsándolos esa misma madrugada. El motivo oficial que alegaron los gemelos para echarlos a la calle fue la tenencia y consumo de cocaína dentro de las instalaciones de 'La cárcel de los gemelos'.

Para Adrián Rodríguez, sumergirse en este ambiente tan hostil supone un riesgo. El artista atravesó un pozo oscuro debido a su adicción a las drogas, un problema que hundió sus finanzas personales y le empujó a buscar ingresos desesperados a través de la plataforma de contenido sexual OnlyFans. Afortunadamente, a principios del mes de marzo recibió el alta tras una larga temporada ingresado en un centro de desintoxicación. “La vida siempre te da la oportunidad de nuevos comienzos. Me siento lleno de luz, magia y ganas de vivir. Preparaos porque aquí vuelve a empezar todo”, publicó para tranquilizar a sus seguidores. Poco después se sentó en el plató del magacín 'Y ahora Sonsoles' para garantizar que esas recaídas le habían enseñado el camino que jamás quería volver a pisar.