Manuel Cortés 'ajusta cuentas' con Gloria Camila, destapa sus infidelidades y una historia jamás contada

El plató de ¡De viernes! se ha convertido en el escenario de una de las confesiones más inesperadas de la temporada. Manuel Cortés, hijo de Raquel Bollo, ha decidido romper un silencio de años para relatar los pormenores de su vínculo con Gloria Camila Ortega.

Lo que hasta ahora se manejaba bajo la etiqueta de una amistad cercana ha resultado ser, según el testimonio del artista, una historia marcada por la intermitencia y los encuentros íntimos que se habrían prolongado durante casi una década. La entrevista no solo ha servido para aclarar su situación personal, sino que ha puesto sobre la mesa nombres clave como los de Kiko Jiménez y Rocío Flores.

La reaparición del cantante en Telecinco responde a un hartazgo acumulado. Manuel Cortés ha querido defender su honor frente a las críticas que lo situaban como un oportunista interesado en la fama de la hija de José Ortega Cano. Con una actitud firme pero profesional, el sevillano ha detallado cómo ha vivido a la sombra de los romances públicos de la joven, mientras ellos mantenían una conexión que, según sus palabras, traspasaba los límites de lo platónico.

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Manuel Cortés y los detalles de un romance intermitente de ocho años

Manuel Cortés y los detalles de un romance intermitente de ocho años | Fuente: Telecinco

La noticia que más ha impactado a los colaboradores y a la audiencia ha sido la longevidad de este vínculo secreto. Manuel Cortés ha desvelado que desde hace unos “siete u ocho años” mantiene una relación “intermitente” con Gloria Camila que ha sido “mucho más que una amistad”. Esta declaración desmonta la imagen pública de soltería o de simples amigos que ambos habían proyectado durante mucho tiempo. El cantante explicó que lo suyo siempre fue algo inestable, lo que ha generado mucha frustración en él al ver cómo se trataba el tema en los medios de comunicación.

Lo que más parece haberle afectado es la percepción externa de su comportamiento. “Y yo quiero que sepáis y que os quede claro que es una de las cosas que a mí me ha dolido mucho, teniendo que estar en casa y viéndolo desde casa. 'Eh, Manuel es la tercera persona de un triángulo tal. Manuel está despechado. Manuel lo que quiere es sumarse al carro de Gloria. Manuel quiere...'”, explicaba. Para Manuel Cortés, estas etiquetas son injustas, pues asegura que tuvo oportunidades de sobra para hablar mucho antes si su intención hubiera sido económica. “Ahora estaréis entendiendo que si yo hubiera querido subir al carro en cualquier momento, podría haber sido muchísimo antes”, sentenció.

Las presuntas infidelidades de Gloria Camila a Kiko Jiménez y Álvaro García

La conversación en el programa también abordó las etapas en las que Gloria Camila mantenía relaciones oficiales con otros rostros conocidos. Respecto a la época en la que la joven estaba con Kiko Jiménez, los rumores de una posible infidelidad con el cantante siempre estuvieron presentes. Manuel Cortés no ha rehuido el tema. “Yo pienso que yo a ella le atraía mucho, a mí ella también, y ella conmigo siempre se ha divertido mucho y lo hemos pasado bien”, explicó. Sin embargo, cuando se le preguntó directamente si ella le había sido infiel al colaborador de Sálvame, su respuesta fue sugerente pero cautelosa.

“Yo no lo estoy diciendo, pero lo está diciendo Kiko Jiménez, ¿no? Es que yo en ese tiempo yo no le pregunto si está con otra persona. Obviamente, yo lo puedo saber por una red social. Que yo te vea en televisión con tu novio, lo que sea. Pero yo no me he preocupado, porque el problema no es mío”, declaró. Manuel Cortés subrayó que él siempre ha estado soltero y que, por tanto, “no tenía que dar explicaciones a nadie”. Incluso desveló que Gloria solía reprocharle su actitud con otras mujeres como escudo protector: “Ella me repetía a mí una vez que ella no estaba conmigo porque yo soy muy mujeriego y porque yo lío con muchas. Que una persona como ella, que me lo diga a mí, pues la verdad que no se comprende”.

El papel de Rocío Flores como conocedora de la situación familiar

El papel de Rocío Flores como conocedora de la situación familiar | Fuente: Telecinco

La relación entre tía y sobrina, siempre tan estrecha, parece haber sufrido tensiones debido a los movimientos de Gloria Camila. Manuel Cortés aseguró que la hija de Antonio David Flores intentó proteger a su tía en todo momento, pero que no siempre estuvo de acuerdo con sus decisiones. “Sé que Rocío ha intentado cuidarla mucho, ha intentado sacar la cara por ella, son cosas normales de la familia”, expresó el invitado, refiriéndose al distanciamiento que ha surgido entre ellas recientemente.

La tensión aumentó cuando los colaboradores preguntaron si Rocío Flores era cómplice de estos encuentros secretos. Manuel Cortés fue muy específico al respecto. “Yo sé que a ella no le ha gustado que Rocío le haya dicho que se estaba equivocando conmigo. Me consta que eso a Gloria le sentó mal”, comentó el sevillano. Ante la pregunta directa de Antonio Rossi sobre si Rocío sabía que Gloria estaba siendo infiel a parejas como Álvaro con él, Manuel respondió con un “Sí” rotundo. Esta revelación sitúa a la joven Flores en una posición complicada, como testigo de una realidad que Gloria prefería mantener oculta.

El desprecio profesional y el incidente con Álvaro García en la discoteca

Manuel Cortés también aprovechó su espacio en ¡De viernes! para expresar su dolor por el trato profesional que ha recibido de Gloria. Recordó un momento en el que ella, en pleno directo, defendió a Álvaro García argumentando que su carrera artística debía ser protegida, omitiendo cualquier mención positiva hacia él. “En pleno directo dices que el único que te da pena es Álvaro, que hay que sacarle de una ecuación porque tiene una carrera artística a la cual hay que proteger, que el único que te da pena es él y que tu presente es él... Y tú me dejas a mí por tierra, entonces, ¿mi carrera qué pasa? Yo me dedico a la música”, lamentó.

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Esta falta de defensa pública contrasta con la actitud que Gloria mantenía en la intimidad. Manuel desveló que, tras aquel programa, ella se presentó en su domicilio. “Yo veo ese detalle que te estoy diciendo, donde ella da esas declaraciones, termina el programa y con la misma ropa se viene a mi casa a pedirme perdón”, confesó. Además, relató cómo en una ocasión tuvo que mentirle al propio Álvaro García para evitarle un problema a ella tras un encuentro tenso en una discoteca. “Le miento, obviamente, porque en ese momento le tengo aprecio a Gloria y yo no quiero buscarle un problema”, explicó, detallando que le dijo al joven que lo suyo con Gloria no había sido nada importante para no generar un conflicto mayor.

El fin de este romance intermitente llegó tras una serie de contradicciones públicas por parte de la hija de Ortega Cano. Manuel Cortés relató que, después de prometerle que solucionaría las cosas, ella volvió a dar una versión opuesta en televisión. “Nosotros cortamos relación ese día que viene a mi casa después de la última aparición de ella en 'El tiempo justo'”, sentenció. El artista asegura tener pruebas en forma de mensajes de texto, aunque muchos han desaparecido debido a la configuración de borrado automático que ambos utilizaban por seguridad.

Manuel Cortés instó a Gloria Camila a reflexionar sobre su comportamiento y sobre cómo está alejando a las personas que realmente la aprecian, incluyendo a su propia sobrina. “Pon los pies en la tierra, mira a un lado. Mira cómo has cambiado tan repentinamente e intenta recuperar la relación con una persona que es como tu hermana”, le aconsejó. El cantante cerró su intervención diciendo que: “Sólo va a quedar la mentira y te vas a ver sin nadie”.