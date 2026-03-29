Alonso por fin termina en Japón, pero sigue a cero

​El Gran Premio de Japón ha servido para que Fernando Alonso logre ver la bandera a cuadros por primera vez en lo que va de año. Tras los abandonos sufridos en las citas de Australia y China, el piloto asturiano consiguió completar la totalidad de las vueltas en el trazado de Suzuka, aunque el resultado final refleja las carencias actuales de su monoplaza.

Alonso cruzó la meta en la decimoctava posición, un lugar que no le permite sumar puntos en la clasificación general pero que aporta datos necesarios para que el equipo entienda el comportamiento del coche en pista.

​La carrera en el circuito japonés mostró una diferencia de velocidad notable entre el Aston Martin y el resto de la parrilla. Mientras Kimi Antonelli lograba la victoria y el liderato del mundial, Fernando Alonso se veía relegado a la parte trasera del grupo desde los primeros giros.

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​Fernando Alonso analiza el bajo rendimiento del Aston Martin en Japón

Al bajar del coche, el piloto fue claro sobre la situación actual y la falta de ritmo que arrastran desde el inicio del campeonato. "Tenemos muchas cosas por hacer, y una de ellas era terminar una carrera. No lo habíamos hecho ni en Australia ni en China, ni tampoco habíamos completado todos los kilómetros en el test. Así que es la primera carrera que completamos, por lo menos delante de los aficionados japoneses, y debemos intentar aprender cosas. El ritmo ha sido muy pobre todo el fin de semana y en carrera no ha mejorado. Queda mucho por mejorar, pero por lo menos ya acabamos la primera carrera'', analizó ante los micrófonos de DAZN.

​El equipo de Fernando Alonso llegó a Japón con el objetivo de mejorar la fiabilidad, algo que han conseguido al evitar un tercer abandono consecutivo.

Sin embargo, completar los kilómetros de la carrera ha dejado en evidencia que el coche es lento en comparación con monoplazas como el Williams de Carlos Sainz o el Haas de Esteban Ocon. Alonso subrayó que terminar la prueba era una prioridad para obtener información, especialmente delante de la afición japonesa, pero reconoció que todavía queda mucho trabajo por delante para que el monoplaza sea competitivo en las próximas citas del calendario.

Fernando Alonso terminó 18° en Japón Fuente: Aston Martin

​Plan de trabajo de Fernando Alonso con Aston Martin en el mes de abril

​La Fórmula 1 afronta ahora un periodo de descanso en la competición debido a que no se celebrarán los grandes premios de Bahréin y Arabia Saudí. Este parón de un mes es visto por Fernando Alonso como una oportunidad para que los ingenieros de la fábrica busquen soluciones a los problemas de velocidad del coche. El piloto asturiano considera que no tener carreras en las próximas semanas evita la exposición pública de un monoplaza que ahora mismo sufre demasiado en cada salida a pista, permitiendo que el trabajo se centre exclusivamente en el desarrollo.

​Durante estas semanas de abril, el plan de Aston Martin incluye sesiones intensas de simulador y reuniones de análisis con el personal de la fábrica. Alonso participará de forma activa en estas pruebas para intentar revertir la situación de un coche que define como impredecible. El objetivo es encontrar el camino para aumentar el agarre y la velocidad punta antes de que se reanude la actividad oficial.

​Situación de Fernando Alonso en la clasificación del Mundial de F1 2026

​Tras tres carreras, la situación de Fernando Alonso en la tabla de puntos es más que difícil cuanto menos, ya que todavía no ha logrado estrenar su casillero. El piloto sigue con 0 puntos, una cifra inusual para el bicampeón que contrasta con el liderato de Antonelli o la presencia de Carlos Sainz con sus 2 puntos obtenidos con Williams. La falta de puntos en la clasificación obliga al equipo a acelerar la introducción de mejoras aerodinámicas para no quedar descolgados de la lucha en la zona media de la tabla de constructores.

​La prioridad absoluta para el asturiano es que el Aston Martin deje de ocupar las últimas posiciones de la parrilla. El trabajo en la fábrica durante este mes de abril será determinante para ver si en la siguiente carrera el piloto puede volver a pelear por entrar entre los diez primeros clasificados y sumar sus primeros puntos de la temporada 2026.

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