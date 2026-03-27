Nadie se lo cree en 'Pasapalabra': El error más ridículo con una pregunta de primaria que ha desatado una locura global

Fuimos testigos de un momento televisivo que rompió por completo los esquemas de las redes sociales. Ni las pruebas más complejas ni las definiciones imposibles del diccionario lograron la repercusión que alcanzó un simple despiste en la pequeña pantalla en 'Pasapalabra'. Como suele ocurrir, los instantes más virales nacieron precisamente de la sencillez y eso fue exactamente lo que pasó en la versión argentina del popular concurso de letras.

Una equivocación tan inesperada como cómica dio la vuelta al mundo en cuestión de horas y dejó a los espectadores completamente atónitos frente a sus televisores. El momento estuvo protagonizado por una de las invitadas VIP del programa y no tardó en saltar a las plataformas digitales, donde acumuló cientos de miles de visualizaciones en un tiempo récord.

Así se gestó el fallo histórico en 'Pasapalabra' durante la prueba principal

Así se gestó el fallo histórico en 'Pasapalabra' durante la prueba principal | Fuente: Telefe

Todo transcurrió con absoluta normalidad en el plató de Telefe, bajo la conducción del carismático Iván de Pineda de Argentina. La protagonista indiscutible de la jornada de 'Pasapalabra' fue Julieta Poggio, una de las figuras mediáticas más populares surgidas de la casa de Gran Hermano en aquel país. La joven participó como invitada para ayudar a los concursantes a sumar segundos vitales de cara a la prueba final. Sin embargo, el destino le tuvo preparada una jugada que la convirtió en el centro de todas las miradas.

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El presentador comenzó a leer las definiciones con la rapidez habitual que exige el cronómetro. Llegó entonces una de esas preguntas que, sobre el papel, parecían imposibles de fallar por cualquier persona que hubiera tenido una infancia mínimamente normal. Iván de Pineda enunció con claridad la pista literaria y cinematográfica, esperando una respuesta inmediata y segura por parte de la ex gran hermana.

La definición que resonó en el estudio fue exacta y directa. El conductor leyó: “Personaje de la literatura y el cine, un muñeco de madera que cobra vida y al que le crece la nariz cuando miente”. La solución resultó más que evidente para cualquiera que escuchara desde casa. La respuesta correcta que todos esperaron escuchar era Pinocho, el clásico cuento infantil que ha trascendido generaciones enteras.

La inesperada respuesta que provocó las carcajadas incontrolables en el plató

Tras escuchar la descripción, se hizo un silencio de apenas unos segundos. Julieta Poggio dudó, procesó la información bajo la implacable presión del reloj y, en lugar de dar la respuesta obvia, soltó un inesperado “¿Piñón Fijo?”. Esta contestación descolocó por completo a todos los presentes en el estudio de grabación, generando una situación totalmente surrealista.

El efecto fue inmediato y devastadoramente cómico. La respuesta provocó una carcajada unánime e instantánea en todo el plató. El propio presentador del espacio no pudo evitar repetir la descabellada respuesta entre risas incontenibles, llevándose incluso las manos a la cabeza al no dar crédito a lo que acababa de presenciar.

El resto de los invitados famosos, divididos entre el humor y el asombro más absoluto, reaccionaron de inmediato para intentar salvar la situación. Eran ellos mismos los que la corrigieron a gritos de “¡Pinocho, Pinocho!”, totalmente conscientes del desliz monumental que su compañera acababa de cometer frente a las cámaras.

El estallido digital que acumuló miles de visualizaciones en tiempo récord, incluyendo España

El estallido digital que acumuló miles de visualizaciones en tiempo récord, incluyendo España | Fuente: Antena 3

El momento, lejos de quedarse en una simple anécdota televisiva para los espectadores de esa tarde, explotó con una fuerza inusitada en todas las redes sociales. En menos de 12 horas, el fragmento de vídeo cruzó fronteras y acumuló cientos de miles de visualizaciones en diferentes plataformas digitales. Los usuarios no tardaron en compartir la escena una y otra vez, convirtiendo el rostro de la exconcursante de realities en el contenido más repetido del día.

Las publicaciones vinieron acompañadas de comentarios de todo tipo por parte de la audiencia virtual. Había mensajes que expresaron una profunda sorpresa ante el fallo garrafal, mientras que otros optaron por la ironía más afilada. Pero lo más destacable fue el tono generalizado de humor que dominó la conversación digital. La inmensa mayoría de los internautas entendieron el fallo como lo que realmente fue: un simple lapsus provocado por el estrés del directo más que un desconocimiento real sobre el personaje de ficción.

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Para entender por qué sucedió esto, hay que analizar la naturaleza del propio programa. Si algo caracterizó al formato, y más aún a su versión latinoamericana, fue precisamente ese amplio margen para el error distendido. A diferencia de la edición española, que resultó siempre mucho más competitiva, milimétrica y centrada en la erudición extrema de sus participantes, el concurso en Argentina apostó siempre por un tono notablemente más relajado y festivo.