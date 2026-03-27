El aplaudido mensaje de Carlos Sobera ante la sorpresa por el 10º aniversario de 'First Dates'

El dating show de Telecinco, 'First Dates', comenzó su andadura diaria allá por el año 2017. En sus inicios, ocupaba la franja del access prime time en la cadena Cuatro. Su misión no era fácil, ya que debía abrirse espacio en un horario muy competitivo, justo antes de las grandes apuestas nocturnas. Sin embargo, el buen rendimiento sostenido a lo largo de los años y la fidelidad inquebrantable del público provocaron un movimiento estratégico sin precedentes. Gracias a sus excelentes datos de audiencia, el formato terminó dando el gran salto al canal principal del grupo, afianzándose en Telecinco.

La entrega fue diseñada no solo para entretener, sino para hacer un profundo recorrido por la historia del restaurante más famoso de la pequeña pantalla. Todo estaba preparado para repasar los momentos más memorables vividos durante esta primera década de emisión, pero la verdadera magia de la noche ocurrió antes incluso de que se abrieran las puertas del local para recibir a los comensales.

Los nervios a flor de piel en los vestuarios del equipo de 'First Dates'

Los nervios a flor de piel en los vestuarios del equipo de 'First Dates' | Fuente: Mediaset

La emisión del programa especial de 'First Dates' arrancó mostrando la trastienda de la televisión. Las cámaras captaron los instantes previos al inicio de la grabación, colándose directamente en la zona de los camerinos. Allí pudimos ver al presentador vasco junto al inseparable staff de su restaurante preparándose para una noche que prometía ser histórica. Todo el equipo se vistió de absoluta gala para estar a la altura de las circunstancias.

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La tensión y la expectación eran evidentes en el ambiente. A pesar de llevar diez años al frente del mostrador, la responsabilidad de un evento de esta envergadura pesaba sobre los hombros del conductor del formato. Con la naturalidad que le caracteriza, el comunicador vasco no dudó en confesar ante las cámaras cómo se sentía en esos minutos previos. “Estoy más cagado que el primer día”, admitió el vasco, evidenciando que la ilusión y el respeto por su trabajo y por los espectadores siguen completamente intactos desde aquella primera emisión en 2017.

Una emboscada emocional por parte de la productora

Una vez preparados, el presentador junto a las gemelas Marisa y Cristina Zapata, el barman Matías Roure y Lidia Santos procedieron a hacer su clásica entrada en el plató. Lo que ninguno de ellos esperaba era el escenario en que se iban a encontrar al cruzar el umbral. En lugar del habitual silencio sepulcral que precede al grito de acción, fueron recibidos por una multitud. La plantilla al completo de Warner Bros. ITVP España, la productora encargada del dating show, aguardaba en el interior.

El equipo técnico, de redacción y de producción se reunió ante los objetivos de Telecinco con un único fin. Querían arropar y rendir homenaje a los rostros principales del formato justo antes de que estos se enfrentaran a esta exigente y conmemorativa velada.

El recibimiento fue abrumador. Una gigantesca y prolongada ovación inundó el plató, desarmando por completo al líder del restaurante. “¡Vaya sorpresa!”, dijo Carlos Sobera, visiblemente superado por la marea de aplausos de sus propios compañeros de batallas. Tras asimilar el impacto inicial, el comunicador tomó la palabra para dirigirse a todos los presentes con la voz quebrada. “Gracias por este recibimiento, equipazo. Esta noche estamos nerviosos, yo también, porque este restaurante no es uno cualquiera y esta noche no es una noche cualquiera. Hoy celebramos 10 años que, sinceramente, han pasado volando”, empezó reflexionando el conductor.

El discurso que reivindica la tolerancia y la diversidad

El discurso que reivindica la tolerancia y la diversidad | Fuente: Cuatro

Aprovechando la atención de todos los trabajadores de la productora y de los espectadores en sus casas, el presentador quiso hacer balance de lo que ha significado este proyecto. Más allá de las audiencias o los cambios de cadena, puso el foco en el valor humano del programa. Sobera presumió abiertamente de que han sido “10 años de conocer a personas muy diferentes, con formas de pensar distintas y con estilos de vida o de amor muy diferentes”.

Esta apertura hacia todo tipo de realidades ha sido, sin duda, la clave del éxito sostenido del dating show, 'First Dates'. El restaurante ha servido como escaparate de la sociedad española, dando voz y visibilidad a toda clase de orientaciones, edades e identidades. “Y creo que eso es lo bonito. 10 años en los que hemos querido demostrar que el amor no entiende de etiquetas, no entiende de prejuicios ni tampoco de estereotipos”, reivindicó.

Para culminar este tributo interno en 'First Dates', llegó el momento de levantar las copas. El presentador de Mediaset tomó su copa para brindar mirando a los ojos de los suyos. “Esta noche celebramos que el amor, hoy más que nunca, siempre merece una oportunidad. Así que, por todo lo vivido en estos 10 años y todo lo que nos queda aún por vivir... ¡Felicidades a todos, equipo!”, exclamó Sobera. La respuesta de la plantilla de Warner Bros y del resto del staff de camareros no se hizo esperar. “¡Larga vida a First Dates!”, desearon todos en conjunto.

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El reencuentro con los solteros más icónicos de la década

Durante el programa especial se celebraron nuevas citas, pero con una particularidad muy atractiva para los fieles seguidores. La velada contó con la presencia de emblemáticos solteros que ya habían pasado por las mesas del local en el pasado.

La selección de estos participantes fue un guiño directo a la historia viva de 'First Dates'. Los espectadores pudieron reencontrarse con personas cuyas historias de vida y anécdotas se hicieron virales en las redes sociales. También hubo espacio para el romanticismo, comprobando cómo parejas que siguen juntas tras conocerse en el programa regresaban al lugar donde surgió la chispa. Además, el morbo televisivo estuvo servido con la vuelta de varios rostros que regresaron para saldar cuentas pendientes en el mismo escenario donde todo comenzó años atrás.