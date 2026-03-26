"No hay ceros para que vuelva": El contrato millonario con el que Telecinco tienta a Ylenia Padilla tras 6 años fuera de focos

Cuando ya dábamos por hecho que ciertos rostros habían desaparecido para siempre de la pequeña pantalla, los despachos de Mediaset han vuelto a hacer su magia. Hablamos de una de las figuras más controvertidas y mediáticas que han pisado los platós en la última década. Prácticamente seis años después de dar un portazo monumental a los medios de comunicación, la alicantina, Ylenia Padilla, vuelve al foco.

Este próximo 27 de marzo a las 21:45 horas, tenemos una cita obligatoria con el formato que presentan Santi Acosta y Beatriz Archidona. El programa nocturno se ha apuntado el gran tanto de la temporada al conseguir que la exconcursante de realities se siente a explicar qué ha pasado con su vida todo este tiempo. El huracán televisivo de Benidorm ha vuelto a casa.

Ylenia Padilla se confiesa en el formato estrella del fin de semana

Ylenia Padilla se confiesa en el formato estrella del fin de semana | Fuente: Europa Press

La cadena ha preparado el terreno con una estrategia muy bien medida. La entrevista que veremos en 'De Viernes' con Ylenia Padilla se ha grabado previamente, empaquetada como el gran Scoop de la noche. Esto significa que la invitada no tendrá que pisar el plató de Telecinco en directo para enfrentarse a las miradas y preguntas de los colaboradores. Al menos no por el momento. Todo apunta a que, dependiendo de los índices de audiencia y del impacto que generen sus palabras, podría acudir presencialmente en las semanas siguientes.

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💥 EL REGRESO DE YLENIA en ¡De Viernes! 💥 Este viernes a las 21:45h en @telecincoes pic.twitter.com/CKfVzoOYL0 — Mediaset España (@mediasetcom) March 25, 2026

Telecinco ya está emitiendo los primeros adelantos de esta esperada entrevista de Ylenia Padilla y el contenido no tiene desperdicio. En las imágenes promocionales vemos a Santi Acosta lanzando la gran pregunta que todos los espectadores hemos tenido en la cabeza. "¿Por qué abandonas la tele?" Ella, con un tono mucho más pausado del que nos tenía acostumbrados, responde apuntando a la presión mediática. "Ya no estaba feliz, ya no podía aguantarlo bien. Se me empezó a linchar", asegura.

El presentador insiste en saber qué ha estado haciendo durante este lustro de ausencia. Es ahí cuando desvela el inesperado refugio que ha encontrado en la religión. "He vuelto a mi fe en Jesús. Yo tenía claro que jamás iba a volver a la tele, pero nunca digas nunca", confiesa ante las cámaras. Resulta casi irónico escucharla dejar la puerta abierta a la televisión cuando, tras su abrupta salida de Mediaset, llegó a sentenciar con rotundidad que “No hay ceros en esa cadena para que yo vuelva”.

El verdadero motivo económico detrás de su reaparición

El verdadero motivo económico detrás de su reaparición | Fuente: Europa Press

Pero no nos engañemos, en la industria de la televisión las decisiones rara vez se toman únicamente por motivos espirituales. Detrás de esta esperada entrevista habría una maniobra muy calculada para reactivar la carrera profesional de Ylenia Padilla. Según la información que maneja el periodista Arnau Martínez en El Constitucional, la motivación de la colaboradora tiene mucho que ver con su futuro laboral. Ella misma considera que sentarse en este espacio nocturno es “la mejor manera de volver a la televisión y el programa donde más dinero le pueden pagar”.

Ylenia Padilla se embolsará con su regreso a la televisión en el programa #DeViernes un total de 140.000€ por un pack que consta de una entrevista previamente grabada y una gran entrevista en plató.



Históricamente es una de las entrevistas mejores remuneradas del formato. pic.twitter.com/BuvpPogRaY — comentemoslo 🎪 (@comentemoslo) March 25, 2026

El plan va mucho más allá de cobrar un cheque por una noche. Una fuente muy cercana a su entorno ha filtrado al citado medio que la verdadera intención de la exconcursante es “llegar a un acuerdo con algún programa porque sabe que una entrevista le puede abrir las puertas a otros proyectos”. Es decir, busca un asiento fijo en la nueva parrilla de Telecinco. Eso sí, la entrevista tiene unas líneas rojas inquebrantables. Sus asesores le han recomendado encarecidamente que no haga ningún tipo de alusión al procedimiento judicial que tiene abierto con la cómica Elsa Ruiz, originado por unos insultos tránsfobos denunciados públicamente. De ese tema, ni una palabra.

El sonado fracaso con los creadores de contenido de internet

El sonado fracaso con los creadores de contenido de internet | Fuente: Telecinco

Curiosamente, este acercamiento a la televisión tradicional llega justo cuando acabamos de presenciar su intento fallido de reaparecer en el mundo digital. Hace muy pocos meses, se anunció su fichaje bomba por un reality emitido en internet bajo el mando de los streamers Daniel y Carlos Ramos, conocidos en redes como ZonaGemelos. Parecía el regreso perfecto, pero la aventura saltó por los aires apenas quince días después de anunciarse su participación oficial.

Ella misma utilizó sus redes para comunicar su “abandono repentino” del proyecto. Alegó que se trataba de unos “motivos personales de fuerza mayor” sin querer entrar en más detalles. En aquel momento, pidió a sus seguidores que fueran comprensivos y que la apoyaran en el inicio de su “nueva era”. La productora del reality de internet se quedó a cuadros. Carlos Ramos tuvo que dar explicaciones en un directo de YouTube admitiendo la total incertidumbre que vivían. “Hasta el último día nadie sabrá si entra o no porque ni ella misma lo sabe”, relató a su audiencia. Por su parte, Dani Ramos señaló la inestabilidad de la participante, advirtiendo que sus cambios de opinión eran constantes.

Un repaso a la montaña rusa de su trayectoria mediática

Corría el año 2012 cuando arrasó en el formato Gandía Shore de MTV España, compartiendo locuras con Abraham García y José Labrador. Ese escaparate le sirvió para dar el salto definitivo a la cadena de Fuencarral, donde se metió al público en el bolsillo concursando en la tercera edición de Gran Hermano VIP. A partir de ese momento, se convirtió en un rostro indispensable.

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Trabajó como colaboradora incansable en espacios como Sálvame, Mujeres y hombres y viceversa, Viva la vida y El debate de las tentaciones. Incluso nos hizo bailar a todos con su incursión musical y el famoso tema Pégate. Volvió a Guadalix en 2019 para participar en Gran Hermano DÚO y, finalmente, Animales nocturnos fue su último trabajo televisivo a mediados de 2020.

Después llegó la etapa más oscura. Se alejó del foco, arremetió sin piedad contra sus excompañeros de Sálvame y protagonizó lamentables declaraciones contra el colectivo LGTBI. Sus preocupantes directos de Instagram alertaron a todos sobre su estado de salud mental. Ahora, tras una profunda etapa de silencio y reflexión, busca recuperar su trono.