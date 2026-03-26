AEMET activa la alerta naranja en el Mediterráneo... ¡y la amarilla por nieve en el interior!

La AEMET ha activado alertas naranjas por viento en Castellón y Tarragona, mientras que las olas amenazan Girona, Tarragona, Mallorca y Menorca. Estos avisos implican un riesgo meteorológico importante, con fenómenos no habituales y cierto peligro para las actividades usuales. Es fundamental extremar las precauciones en estas zonas y evitar actividades al aire libre o cerca de la costa.

Además de las alertas naranjas, otras zonas se encuentran bajo avisos amarillos por viento, oleaje y nieve. Huesca, Teruel, Zaragoza, Menorca, Girona y Lleida están en alerta por viento, mientras que Almería, Cádiz y A Coruña lo están por oleaje. El Pirineo navarro, por su parte, enfrenta un aviso por nieve, lo que implica posibles complicaciones en el transporte y riesgo de aludes. Es crucial mantenerse informado sobre la evolución de las condiciones meteorológicas en estas áreas y tomar las medidas preventivas necesarias.

La combinación de viento, oleaje y nieve puede generar situaciones de riesgo para la seguridad de las personas y los bienes. El viento fuerte puede derribar árboles y estructuras, el oleaje intenso puede provocar inundaciones costeras y la nieve puede dificultar la visibilidad y el tránsito. La prevención es la clave para evitar incidentes y garantizar la seguridad de todos. Es crucial seguir las recomendaciones de las autoridades, evitar zonas de riesgo y estar preparados para afrontar cualquier eventualidad.

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PREVISIÓN METEOROLÓGICA DETALLADA: CIELOS NUBLADOS Y DESCENSO DE TEMPERATURAS

La AEMET pronostica cielos nubosos o cubiertos en el extremo norte peninsular y norte de Baleares, con precipitaciones débiles en el área cantábrica, alto Ebro, norte de la Ibérica, Pirineo y Mallorca. También son posibles precipitaciones ocasionales en el resto del archipiélago y litoral central de Cataluña. Esta situación climática sugiere un ambiente húmedo y fresco en estas regiones, con posible impacto en las actividades al aire libre.

En el entorno de la Ibérica y meseta norte se esperan cielos nubosos que tenderán a levantar, mientras que en Alborán, Estrecho y sureste peninsular habrá intervalos nubosos. El día será poco nuboso en el resto del país, con nubes altas. La cota de nieve se situará entre 900 y 1.100 metros en el extremo norte, con posibles acumulados significativos en zonas de montaña, especialmente en el Pirineo occidental. Además, se esperan heladas débiles en montañas de la mitad norte. La combinación de nieve y heladas puede generar condiciones peligrosas en carreteras y zonas de montaña.

En Canarias persistirá cierta inestabilidad, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones en las islas montañosas, aunque al sur de las mismas el tiempo será en general poco nuboso. Se esperan bancos de niebla matinales en montañas del norte peninsular, lo que podría reducir la visibilidad y dificultar el tránsito. En cuanto a las temperaturas, las máximas registrarán pocos cambios en las Canarias occidentales, extremo noroeste peninsular y en Andalucía. Subirán al sur de esta comunidad autónoma, mientras que se producirá un descenso generalizado en el resto del país, notable en el área pirenaica y en regiones del centro norte y este peninsular. Las mínimas experimentarán subidas de ligeras a moderadas en la mitad sur peninsular y bajadas en la norte, con pocos cambios en los archipiélagos.

RECOMENDACIONES Y PRECAUCIONES ANTE EL CLIMA ADVERSO

Ante la previsión de viento fuerte, oleaje intenso y nieve, es fundamental seguir las recomendaciones de las autoridades y tomar las precauciones necesarias para garantizar la seguridad. Se aconseja evitar actividades al aire libre en zonas de riesgo, como la costa o la montaña, y mantenerse alejado de estructuras que puedan ser derribadas por el viento. En caso de tener que desplazarse por carretera, es crucial extremar la precaución, reducir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad.

Es importante revisar el estado de las viviendas y asegurar puertas, ventanas y toldos. También se recomienda retirar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas o muebles de jardín. En caso de nevadas, es fundamental disponer de cadenas para los vehículos y llevar ropa de abrigo y alimentos en caso de quedar atrapado. Es crucial mantenerse informado sobre la evolución de las condiciones meteorológicas y seguir las indicaciones de Protección Civil.

Además de las precauciones individuales, es importante colaborar con las autoridades y ayudar a las personas vulnerables. Si se observa alguna situación de riesgo, es fundamental avisar a los servicios de emergencia. La prevención es la clave para evitar incidentes y garantizar la seguridad de todos. La información, la precaución y la colaboración son las herramientas más eficaces para afrontar el clima adverso y minimizar los riesgos.