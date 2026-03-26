"Es solo mediática": La prensa internacional pone la lupa sobre la princesa Leonor

Con 20 años recién cumplidos, la imagen de la hija de Felipe VI se ha consolidado gracias a una mezcla de disciplina militar y una naturalidad que pocos esperaban. En España la hemos visto crecer, desde aquel primer día de colegio hasta sus recientes discursos institucionales, pero la gran sorpresa viene de fuera. El interés que despierta la princesa Leonor en el extranjero no es una cuestión de marketing.

Tras finalizar su formación castrense, la joven deberá elegir su futuro universitario, una transición que la prensa internacional sigue al detalle. Lo que más llama la atención fuera de España es cómo ha logrado mantener una imagen impoluta. Su paso por Gales y su entrenamiento militar han sido las piezas clave para que el mundo vea en ella a una futura reina con los pies en la tierra.

El Reino Unido descubre a la verdadera princesa Leonor tras los muros de Gales

El Reino Unido descubre a la verdadera princesa Leonor tras los muros de Gales | Fuente: Europa Press

Durante dos años, el UWC Atlantic College fue el refugio donde la heredera pudo ser, sencillamente, una estudiante más. Allí, lejos del protocolo rígido de la Zarzuela, dejó una huella profunda en sus compañeros. No es habitual que una figura de su rango comparta confidencias en un internado internacional, y eso es precisamente lo que destaca la edición de ‘Vanity Fair’ al recoger las impresiones de quienes convivieron con ella. “A primera vista pone distancia y parece callada, pero en cuanto te conoce baja las defensas y puede ser divertida y traviesa. Es una sorpresa descubrir que Leonor es mucho más de lo que se ve a primera vista”, señalan las fuentes cercanas a su etapa estudiantil.

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El diario ‘The Times’ ha sido especialmente elogioso con su perfil, destacando que representa una nueva forma de entender el poder. Para el rotativo inglés, “La princesa Leonor encarna un estilo de líder silencioso pero decidido, basado más en el servicio que en el espectáculo”. Además, ponen el foco en su formación militar de tres años, algo que la distingue radicalmente de otras herederas europeas que han optado por caminos más convencionales.

En ‘The Guardian’ lo tienen claro: “la princesa Leonor está ganando respeto, no fama”. Es un matiz fundamental. Mientras que la reina Letizia sigue siendo el gran imán para la prensa de moda por cada uno de sus estilismos, el interés por su hija mayor es mucho más profundo y se centra en su preparación para el cargo.

La viralidad del uniforme y el impacto de la princesa Leonor en Estados Unidos

La viralidad del uniforme y el impacto de la princesa Leonor en Estados Unidos | Fuente: Casa de S.M el Rey

Cruzando el océano, la percepción cambia, pero la admiración se mantiene intacta. En Estados Unidos, la monarquía se ve a menudo como un cuento de hadas o un fenómeno de la cultura pop, pero la princesa Leonor ha conseguido que la vean como un ejemplo de compromiso público. La clave de este cambio de percepción estuvo en las redes sociales.

Erin Vanderhoof, redactora de cultura y realeza de ‘Vanity Fair’ en Estados Unidos, explica cómo los vídeos de la heredera en la academia militar cambiaron las reglas del juego. “Cuando los vídeos de la princesa Leonor durante su entrenamiento militar comenzaron a hacerse virales en Estados Unidos, fue una señal de que el futuro de la casa de Borbón contendría valores que podríamos admirar, como el servicio público, la precisión y la capacidad de divertirse”, comenta la experta. Para el público estadounidense, el hecho de que Leonor haya estudiado en un internado al que cualquier ciudadano con talento podría acceder le da un aura de meritocracia que gusta mucho allí.

Carisma y retos generacionales en México y Centroamérica

Carisma y retos generacionales en México y Centroamérica | Fuente: Europa Press

En México, la figura de la heredera despierta una curiosidad casi sociológica. Alejandro Ortiz, director de contenido de ‘GQ’ México y Latinoamérica, destaca que lo que más impresiona de ella es su seriedad institucional en un mundo dominado por la inmediatez de las redes sociales. “Es joven, pero consciente de su papel y sorprendentemente seria para los tiempos que corren”, afirma el experto en las páginas de ‘Vanity Fair’.

Pero no es el único análisis que llega desde el país azteca. Amira Saim, responsable de contenido de ‘Vogue’ en la región, apunta a un factor emocional muy potente: el público la siente como alguien cercano porque la han visto crecer en las portadas. Según Saim, “Esa familiaridad construye una relación que no es solo mediática, sino también afectiva”.

A pesar de este cariño, la experta advierte que la princesa Leonor tiene un gran reto por delante para terminar de convencer a todos los estratos sociales. No es una tarea fácil contentar a todas las edades a la vez. Según detalla la periodista, “Los boomers la consideran excesivamente controlada y para la generación Z (su generación) sigue siendo una figura distante, aún por descubrir”.

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Un temple de hierro que asombró a la prensa británica desde niña

Un temple de hierro que asombró a la prensa británica desde niña | Fuente: Casa de S.M el Rey

Si hay algo que ha marcado la trayectoria internacional de la heredera es su capacidad para mantener la compostura bajo una presión asfixiante. Stephanie Bridger-Linning, directora del diario británico ‘Tatler’ y una de las mayores expertas en realeza, recuerda perfectamente el momento en que Leonor se presentó al mundo.

Aquel primer discurso en octubre de 2018, cuando solo tenía 13 años, fue el examen definitivo. “El primer gran hito de Leonor sobre el que me tocó informar (desde la distancia) fue su primer discurso público en octubre de 2018. Por aquel entonces solo tenía 13 años, y Leonor me impresionó (al igual que a los lectores) por su temple, incluso bajo la presión de los focos”, confiesa la experta británica. Esa seguridad, unida a la formación militar y su reciente paso por Gales, la ha posicionado como una de las figuras más respetadas del panorama internacional por méritos propios.