Alerta de la Guardia Civil: cuidado con las 'grúas pirata' tras activar la nueva baliza V16

El pasado 1 de enero de 2026 entró en vigor la obligatoriedad de llevar una baliza V16 conectada para señalizar averías o accidentes, tal y como exige la Dirección General de Tráfico (DGT). Sin embargo, este dispositivo de ayuda puede llevar a sufrir una estafa, como alerta la Guardia Civil.

Las autoridades están advirtiendo a los conductores para que tengan cuidado con las "grúas pirata" que están proliferando en los últimos meses, ya que operadores diferentes a las aseguradoras están aprovechándose de la geolocalización de estos dispositivos para captar conductores vulnerables.

LA GUARDIA CIVIL INSTA A TENER CUIDADO CON LAS 'GRÚAS PIRATA'

Tras la entrada en vigor el pasado 1 de enero de la obligatoriedad de utilizar dispositivos de preseñalización V16, más conocidos como balizas V16, para señalizar averías o accidentes en vehículos, ha surgido una picaresca de la que ahora advierten las autoridades.

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Según ha podido confirmar la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), se están dando numerosos casos de lo que se conoce como "grúas pirata", las cuales acuden al auxilio de coches averiados sin que les corresponda realmente este servicio.

La portavoz de la AUGC, Olaya Salardón, ha explicado que tienen constancia de que "operadores de grúas ajenos a las aseguradas han acudido a remolcar vehículos que habían activado la baliza V16 cuando no eran ellos quienes debían hacerlo". La Guardia Civil insta a tener cuidado con este timo.

CÓMO FUNCIONA EL TIMO DE LAS GRÚAS PIRATA DEL QUE ALERTA LA GUARDIA CIVIL

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Ya hemos resuelto las dudas sobre si la baliza V16 aparece en Google Maps y Waze, pero ahora tenemos que conocer cómo funciona el timo de las "grúas pirata" del que advierte la Guardia Civil.

El fraude en cuestión sigue un patrón muy sencillo. Cuando un conductor sufre una avería en su vehículo o un accidente, debe activar la baliza V16 desde el interior del vehículo, como marca la normativa.

En ese momento, el dispositivo geolocaliza el automóvil y lo muestra en el mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT), desde donde la aseguradora gestiona el envío de la grúa. Sin embargo, como alerta la Guardia Civil, algunos operadores irregulares se aprovechan para adelantarse a la grúa oficial y se presentan en el lugar de la incidencia.

De esta forma, aprovechan el desamparo del conductor, que es una situación en la que es habitual buscar una solución rápida sin pararse demasiado a pensar. El problema llega cuando el conductor recoge su vehículo y se encuentra con que tiene que pagar el servicio de su bolsillo.

Esto tiene que ver con que la aseguradora no se hace cargo de una grúa que no ha enviado. El coste de este engaño puede oscilar entre 170 y 300 euros.

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LA GUARDIA CIVIL ALERTA SOBRE LAS V16

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La baliza V16 nació con fallos en los dispositivos, pero uno de ellos pasaba desapercibido, aunque ahora la Guardia Civil nos alerta de ello. Las aseguradoras y la propia DGT, además de la Benemérita, recalcan que el conductor debe extremar la precaución. Por ello, debe tener en cuenta los datos facilitados, como el nombre del operador o la matrícula de la grúa que acudirá al rescate.

En este sentido, la Dirección General de Tráfico asegura que existe un registro oficial de vehículos de auxilio en carretera, y que una vez que el conductor contacta con la aseguradora, el usuario siempre recibe información acerca de quién acudirá en su ayuda.

Una de las grandes polémicas respecto de la baliza V16 es que es posible que esa geolocalización pueda ayudar a los ladrones para acudir al lugar del siniestro. No obstante, desde la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) insisten en que, por el momento, no hay ningún caso conocido.

¿VULNERA LA BALIZA V16 LA PRIVACIDAD DE LOS CONDUCTORES?

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Por otro lado, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha asegurado que la baliza V16 no vulnera la privacidad de los conductores, ya que solo envía la ubicación del vehículo y un identificador técnico que no se asocia con ninguna matrícula ni persona.

Asimismo, recuerda que, cuando la baliza no está activada, no transmite ningún tipo de dato. Una vez apagada, deja de emitir señal, sin seguimientos continuos ni ningún tipo de registro del historial del usuario.