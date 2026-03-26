La Universidad Europea, en el Top 10 de las mejores empresas para trabajar en España según ‘Great Place to Work’®

Estar en el Top 10 de las mejores empresas, de más de 1.000 profesionales, donde trabajar en España es un reconocimiento a la excelencia en el cuidado de las personas. Representa un caso de éxito empresarial con un rasgo que la distingue del resto: ser una organización que deja una huella positiva en la sociedad. El grado de satisfacción de los empleados es el mejor termómetro para medirlo, y en este sentido, el 80% de los profesionales consideran a la Universidad Europea como un gran lugar para trabajar.

Con más de tres décadas de trayectoria y el impacto en la formación de más de 127.000 personas en todo el mundo, la Universidad Europea es la primera institución educativa en España en conseguir este reconocimiento por parte de Great Place To Work®, referente internacional en consultoría de investigación y gestión de Recursos Humanos, que cada año analiza las mejores empresas para trabajar en el mundo a través de un minucioso proceso de análisis, evaluación y certificación.

Red universitaria nº1 de España por número de estudiantes y reconocida internacionalmente por FORBES, QS Stars, The World University Rankings o el prestigioso ranking de Shanghái, añade ahora la distinción de Best Workplaces™ 2026 como una de las compañías mejor valoradas por sus empleados.

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La encuesta de Great Place To Work®, orientada a medir factores como la credibilidad, el respeto, la imparcialidad, o el compañerismo, ha contado una gran acogida entre los empleados. La misma arroja unos resultados positivos en los que se destacan aspectos esenciales como el orgullo de pertenencia y la equidad, posicionándolos como uno de los pilares de su cultura corporativa y subrayando el sentimiento de unidad y la valoración positiva de poder ser uno mismo dentro de la organización.

Para Guillermo Tena, director de Recursos Humanos de Europa Education alcanzar esta distinción “es el resultado de la energía que aportamos cada día en la Universidad: la pasión por hacer las cosas bien, la responsabilidad con nuestro impacto, la valentía para innovar y la convicción de que cuidar a las personas es lo que verdaderamente nos diferencia”.

Además, destaca que “formar parte de Best Workplaces™ 2026 es un impulso para seguir avanzando. Nos anima a continuar construyendo, juntos, una cultura basada en la confianza y la colaboración; una cultura que se vive dentro de nuestras aulas, en nuestros equipos y en cada proyecto que emprendemos”.

La Universidad Europea recogía en manos del propio Guillermo Tena y de Luz Santillana, directora de Talento y Cultura de la Universidad Europea, el premio en la Gala Entrega de Premios Best Workplaces 2026, el evento organizado este miércoles por la consultora en Madrid.

El reconocimiento se suma a la consolidación un año más del certificado ‘Great Place to Work’ en 2024, la distinción a que la Institución, además de ser un referente en investigación, innovación y difusión del conocimiento, es un empleador de referencia en el sector educativo.