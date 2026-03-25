Orange lanza “5G Fast Track”, la primera solución en España que garantiza la mejor conexión en acontecimientos de alta afluencia

Orange, marca premium del Grupo MasOrange, operador líder del mercado español por número de clientes, ha anunciado el lanzamiento de “5G Fast Track”, el primer servicio en España diseñado para garantizar una conexión reforzada con la máxima calidad en momentos de máxima concentración de personas en un espacio limitado, como conciertos, festivales, celebraciones populares o eventos culturales.

El nuevo servicio forma parte de la apuesta continua de Orange por la innovación y por el uso de las redes más modernas y avanzadas de España como plataforma tecnológica preparada para ofrecer servicios diferenciales e innovadores más allá de la conectividad tradicional.

Esta red, diseñada desde su origen para ser más inteligente, segura, flexible y eficiente, combinada con su alto grado de automatización y los más modernos sistemas, permite ofrecer una experiencia de conectividad óptima y diferencial hasta en las circunstancias más complejas.

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“5G Fast Track” es clave ante una situación en la que la demanda de voz y datos en una zona sea inusualmente alta, debido a la afluencia masiva de usuarios en ella.

En momentos así mantenerse conectado con la máxima fluidez y calidad de servicio puede marcar la diferencia, por ejemplo, en un concierto para acceder rápidamente a las entradas, compartir inmediatamente la ubicación, realizar pagos con el móvil o ser el primero en compartir la experiencia en redes sociales.

Un servicio adaptado a las necesidades de cada cliente

El servicio “5G Fast Track”, que ofrece una experiencia premium, permite la activación solo cuando el cliente lo necesite y está disponible en tres diferentes modalidades:

Bono Día , que incluye 24h de este servicio, por 3€.

, que incluye 24h de este servicio, por 3€. Bono Semanal , que incluye 7 días de este servicio por 7€.

, que incluye 7 días de este servicio por 7€. Y Bono Mensual de renovación automática por 10.

“5G Fast Track” está disponible para clientes residenciales, autónomos y pequeños negocios, reforzando la fiabilidad de la red Orange en momentos en los que miles de dispositivos acceden a los mismos recursos. Próximamente se anunciarán las condiciones y características del servicio en su modalidad para Empresas y Administraciones Públicas.

El nuevo servicio se lanza coincidiendo con un periodo especialmente intenso en movilidad y afluencia masiva, con eventos como la Semana Santa de Sevilla, la Semana Santa de Málaga, la Feria de Abril y grandes conciertos, festivales y celebraciones de primavera y verano.

La mejor solución para momentos especiales

Orange ha desarrollado esta propuesta flexible para cubrir necesidades reales y muy concretas detectadas durante grandes eventos y aporta importantes beneficios a los clientes de esta marca:

Tranquilidad en momentos críticos de alta densidad de personas en el mismo lugar, cuando más se necesita estar conectado.

de personas en el mismo lugar, cuando más se necesita estar conectado. Mayor estabilidad del servicio en entornos congestionados, reduciendo cortes y lentitud.

en entornos congestionados, reduciendo cortes y lentitud. Experiencia de conectividad premium sin cambiar de tarifa ni contratar paquetes complejos.

sin cambiar de tarifa ni contratar paquetes complejos. Activable solo cuando el cliente lo necesita, de forma sencilla y sin permanencia.

Con “5G Fast Track”, Orange da un paso más en su estrategia de ofrecer servicios avanzados sobre su red de nueva generación, acercando al cliente final capacidades hasta ahora reservadas a usos más especializados.

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Este servicio es complementario a la red habitual: se trata de un extra opcional, activado durante un tiempo limitado, que optimiza el uso de la red en situaciones extraordinarias de gran afluencia y que son importantes para el cliente.

“5G Fast Track”nace para ofrecer tranquilidad, seguridad y una experiencia premium a nuestros clientes justo cuando más se necesita. En estos momentos especiales que requieren soluciones especiales esta nueva solución les permiten disfrutar al máximo y compartir su experiencia sin preocuparse de nada más”, dijo Jacobo Gálvez, Director General de Marketing de MasOrange.