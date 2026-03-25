HBO filtra la primera imagen de Harry Potter a horas de estrenar el tráiler oficial

El universo mágico creado por J.K. Rowling se prepara para una transformación histórica en la pequeña pantalla. Este martes 24 de marzo, HBO ha sacudido la industria del entretenimiento al publicar la primera fotografía oficial de la serie de Harry Potter, una producción que promete redefinir la experiencia de los seguidores de la franquicia. Con este movimiento estratégico, la plataforma de 'streaming' da el pistoletazo de salida a una campaña promocional que tendrá su punto álgido en las próximas horas.

La expectación no es para menos, el despliegue visual compartido por las cuentas oficiales de la marca muestra por primera vez a Dominic McLaughlin asumiendo el rol del joven mago. La instantánea no es solo un retrato, sino una declaración de intenciones sobre el tono que tendrá la serie. En ella, vemos al protagonista de espaldas, ataviado con la túnica roja y dorada de la casa Gryffindor, mientras camina decididamente hacia un campo de quidditch nevado. Un detalle que ha entusiasmado a los expertos es la fidelidad al material original: en su espalda se lee claramente el nombre “Potter” junto al número 7, mientras su mano sujeta su escoba mágica.

El esperado adelanto de Harry Potter llegaría este miércoles

El esperado adelanto de Harry Potter llegará este miércoles | Fuente: HBO

La publicación de la imagen no ha venido sola, sino acompañada de un críptico y directo mensaje: “Mañana ⚡”. Según han confirmado medios especializados como Deadline, este aviso indica que hoy miércoles 25 de marzo se producirá el lanzamiento del primer tráiler oficial. Este avance supone el inicio de una hoja de ruta diseñada para desvelar, paso a paso, la magnitud de una obra cuyo estreno está fijado para el año 2027. La intención de la cadena es aprovechar la nostalgia de los filmes originales mientras se presenta una visión renovada y más profunda de las siete novelas.

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El esperado adelanto de Harry Potter llegará este miércoles | Fuente: HBO

Cada temporada de la serie se centrará en un libro independiente, lo que permitirá a los guionistas explorar tramas y personajes que quedaron fuera de las adaptaciones cinematográficas por falta de tiempo. La producción se está llevando a cabo en los Warner Bros. Studios Leavesden, en el Reino Unido, un lugar cargado de simbolismo al ser el mismo espacio donde cobró vida la saga original. Para asegurar un acabado visual de primer nivel, HBO ha confiado el diseño de producción a Mara LePere-Schloop, conocida por su detallismo en proyectos de gran envergadura.

Un reparto de lujo para el regreso a Hogwarts

Un reparto de lujo para el regreso a Hogwarts | Fuente: HBO

La elección del elenco principal ha sido uno de los procesos de casting más seguidos de la última década, involucrando a miles de aspirantes. Junto a Dominic McLaughlin en el papel principal, el “trío de oro” se completa con Alastair Stout encarnando a Ron Weasley y Arabella Stanton como Hermione Granger. Estos jóvenes actores tienen ante sí el reto de suceder a figuras que marcaron a una generación, pero no estarán solos en esta travesía. La serie cuenta con nombres de la talla de John Lithgow para dar vida al director Albus Dumbledore y Janet McTeer como la profesora Minerva McGonagall.

El equipo de adultos se refuerza con interpretaciones que prometen ser memorables. Paapa Essiedu asumirá el complejo papel de Severus Snape, mientras que el popular Nick Frost será el encargado de interpretar al guardabosques Rubeus Hagrid. Detrás de las cámaras, el proyecto está en manos expertas. Francesca Gardiner ejerce como showrunner y Mark Mylod asume la dirección, ambos avalados por su éxito en la multipremiada serie Succession. Además, la autora original, J.K. Rowling, mantiene un papel activo como productora ejecutiva junto a figuras clave de la industria como David Heyman.

Una inversión sin precedentes para el mundo mágico

Una inversión sin precedentes para el mundo mágico | Fuente: HBO

Desde la cúpula directiva de la cadena son plenamente conscientes de la presión que rodea a este reinicio. Sarah Aubrey, ejecutiva de HBO Max, compartió recientemente algunos detalles sobre la envergadura del proyecto durante un encuentro profesional en Francia. La directiva subrayó que no se están escatimando recursos para que la serie esté a la altura de lo que el nombre de Harry Potter representa para millones de personas en todo el planeta.

Como parte de las acciones de marketing, la compañía permitió que diversos creadores de contenido e influencers visitaran el set de grabación para compartir su experiencia. Según relató Aubrey, el impacto emocional de volver a pisar el colegio de magia y hechicería fue total. “Algunos rompieron a llorar”, reveló la ejecutiva.

Aubrey también enfatizó la relevancia económica y creativa que tiene la serie para el futuro de la plataforma. “Es un gran compromiso con esta serie, una inversión financiera que normalmente no haríamos”, admitió la directiva. A pesar de los riesgos, el sentimiento general en la productora es de optimismo: “Es muy especial trabajar en algo que significa tanto. Hay mucha presión, pero también es muy, muy especial”.

Uno de los aspectos más emotivos de este nuevo comienzo ha sido la reacción de los actores que protagonizaron las películas hace más de dos décadas. Daniel Radcliffe, quien interpretó al mago durante diez años, ha expresado públicamente su apoyo a los nuevos niños que ahora se enfundan las capas de Hogwarts. En una conversación con la revista PEOPLE, el actor británico de 36 años mostró su lado más protector hacia el joven reparto.

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Radcliffe reconoció que ver las fotos de McLaughlin, Stout y Stanton le produce una sensación de ternura y solidaridad. “Todos hemos dicho que ves fotos de estos chicos y solo quieres agarrarlos y abrazarlos. Ese es el impulso que todos tenemos”, confesó el intérprete.