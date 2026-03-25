¿Es falso? Alejandra Rubio abandona Telecinco en directo tras ser acusada de mentir sobre su embarazo

El huracán mediático que rodea el segundo embarazo de la hija de Terelu Campos, Alejandra Rubio, ha terminado por cobrarse su primera víctima en directo. Cansada, visiblemente afectada y superada por una presión que, aparentemente, ya no puede gestionar, la colaboradora ha decidido dar un paso al lado y abandonar Telecinco.

"Vender" la exclusiva de su nueva maternidad junto a Carlo Costanzia en el programa nocturno de los viernes parecía un movimiento calculado, pero las consecuencias han hecho ruido en su estabilidad emocional. El plató de televisión ha dejado de ser su zona de confort para convertirse en un campo de señalamientos donde sus propias contradicciones la han acorralado sin piedad. Ante la mirada atónita de sus compañeros de cadena, la protagonista de esta historia ha dicho que se retira de la pequeña pantalla.

La drástica decisión de Alejandra Rubio en el plató de 'Vamos a ver'

La drástica decisión de Alejandra Rubio en el plató de 'Vamos a ver' | Fuente: Mediaset

Arrancaba la sección de corazón en el espacio matinal de Telecinco, 'Vamos a ver', y, sin previo aviso, la tertuliana tomó la palabra para soltar una bomba. "Hoy va a ser el último día que hable porque me voy a retirar un tiempo. Creo que es la mejor decisión que puedo tomar ahora mismo. No quiero estar más aquí. No puedo seguir y no puedo seguir llevándome los disgustos que me llevo. No puedo seguir lidiando con esta situación en mi estado", sentenció

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Patricia Pardo, intentando comprender el alcance de la noticia, no dudó en preguntarle: “¿Es una decisión meditada o fue a raíz de lo que ocurrió ayer?”. Alejandra Rubio, abriéndose en canal frente a la audiencia, respondió con total sinceridad: “Es una decisión meditada, porque llevo pensándola mucho tiempo, pero que sea ya es por lo que ocurrió ayer, sí. Yo pensaba esperar un poco más, pero para qué esperar. No tengo nada que esperar más. Ahora mismo tengo que pensar en mí”.

La situación era tan límite que volvió a remarcarlo minutos después, dirigiéndose a sus compañeros presentes: “Va a ser el último día que hable. Me voy a retirar un tiempo, creo que es la mejor decisión que puedo tomar ahora mismo. No quiero estar más aquí. No por vosotros, no puedo seguir llevándome los disgustos que me llevo, no puedo seguir lidiando con esta situación en mi estado”. El mensaje era nítido: “hay veces que hay que parar, que no te compensa”.

El enfrentamiento que dinamitó su paciencia

El enfrentamiento que dinamitó su paciencia | Fuente: Telecinco

Para entender este colapso hay que irse concretamente a la tarde del lunes en el espacio que conduce Joaquín Prat. Fue allí donde Alejandra Rubio vivió el que probablemente sea su momento más amargo frente a las cámaras. El debate se centró en la gestión de la noticia de su embarazo y varios tertulianos, con Sandra Aladro a la cabeza, desmontaron su versión. Se cuestionaron abiertamente los supuestos motivos médicos que la joven esgrimió para justificar el secretismo inicial, acusándola de mentir a la audiencia para proteger el cheque de su jugosa entrevista.

Ese ataque a su integridad fue lo que hizo que Alejandra Rubio se cuestionara seguir en Telecinco. “Ayer me vi en una situación que pensé que no me iba a ver con mis compañeros. Se me puso en duda sobre mis motivos médicos y se insinuó que estaba mintiendo, que no me había pasado nada a nivel médico y que todo lo había hecho para salvaguardar una exclusiva”, relató. Durante su despedida, volvió a incidir en lo hiriente de este episodio: “Se puso en duda lo de mis motivos médicos. Se insinuó que estaba mintiendo y no me había pasado nada a nivel médico”. Para ella, que la acusaran de inventar un problema de salud para “salvaguardar una exclusiva” cruzó todas las líneas. Y confesó ante Patricia Pardo: “Que sea ya es a raíz de lo que ocurrió ayer. Iba a esperar un poquito más”.

Las contradicciones que la propia Alejandra Rubio reconoce

Las contradicciones que la propia Alejandra Rubio reconoce | Fuente: Telecinco

Lo más sorprendente de esta despedida no ha sido los ataques externos, sino el ejercicio de autocrítica que ha realizado en directo. Cuando estás en el ojo público, la frontera entre proteger tu intimidad y comercializar con ella es muy fina. A la tertuliana se le planteó si no sentía que vivía en una incoherencia absoluta al negarse a hablar de su vida privada gratis mientras cobraba por ello en el 'prime time'. Lejos de esquivar la bala, asintió y confesó: “Este es uno de los motivos de peso por los que ahora mismo me voy”.

Sus reflexiones fueron más allá, mostrando a una mujer desencantada con la industria. “No estoy especialmente orgullosa de cómo me gano la vida actualmente. Y no es una crítica hacia vosotros, la verdad, para mí y como me considero yo, no me gusta”, admitió. No es fácil escuchar a un personaje de televisión reconocer que no está “especialmente orgullosa” de su trabajo diario, pero la presión ha destapado sus conflictos internos más profundos.

Pero Alejandra Rubio no quiso marcharse sin lanzar un duro dardo a la maquinaria del entretenimiento de la que forma parte. Reivindicó su juventud y denunció lo que considera un maltrato sistemático hacia su persona. “Creo que no he tenido un trato justo. Tengo 25 años y parece que a la niña hay que regañarla por todo. Yo sé que me equivoco en muchas cosas, pero suelo pedir perdón. A mí no me ha protegido nadie en la televisión y no hay más que ver los programas”, argumentó.

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La falta de empatía del medio ha sido un factor clave en su baja. Lanzó una pregunta al aire: “¿No os habéis dado cuenta de que el machaque excesivo a un personaje puede hacer que no quiera sentarse más ni hablar más? Si se vive de nosotros, habrá que cuidarnos alguna vez”. A todo esto, se sumó el rapapolvo de la propia presentadora matinal, quien le recriminó su actitud empresarial con el canal. “Me han dado una caña este fin de semana con que te tenía que cantar las cuarenta porque no lo has contado en Vamos a ver”, le soltó Patricia Pardo, recordándole que conocía perfectamente “la opinión del programa” sobre el tema “desde el primer día”.

A pesar del trago amargo y los reproches cruzados, la colaboradora quiso dejar claro que no guarda rencor absoluto a la empresa. “Me voy muy agradecida a esta cadena porque he hecho cosas fantásticas y he conocido a gente con la que me llevo muy bien y es fantástica”, confesó. Una salida que se plantea como una pausa indefinida, pero no como un cerrojazo final. “En principio no es definitivo, es lo que yo tengo en mente y nunca se sabe, habrá que ver si me dejan volver, si yo quiero volver, si quieren que vuelva, un montón de cosas de cómo va a surgir la vida”. Reafirmando esta postura, matizó que “esto es lo que yo tengo en mente, luego nunca se sabe. Habrá que ver si luego me dejan volver y si yo quiero volver”.