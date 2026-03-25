Letizia deja solo a Felipe VI: El desplante en su último acto reactiva los rumores de separación

¿Te imaginas acudir a una cita institucional de máximo nivel y descubrir a última hora que una de las figuras principales ha cancelado su asistencia sin previo aviso? Eso es exactamente lo que se ha respirado en el histórico Palacio de El Pardo durante la entrega de las Acreditaciones a la XI Promoción de Embajadores Honorarios de la Marca España. Este evento está diseñado para aplaudir el talento y a las entidades que llevan el nombre de nuestro país por todo el mundo, un concepto de identidad global que engloba desde el arte más refinado hasta fenómenos comerciales de nuestro día a día. Sin embargo, en esta ocasión, la atención de los presentes no estuvo puesta sobre Felipe VI y los galardonados; se desvió rápidamente hacia una baja muy notable.

La reina Letizia, que figuraba de forma oficial en la convocatoria de la jornada y que nunca suele faltar a este tipo de compromisos, decidió ausentarse en el último momento. Desde la revista Lecturas, ya manejaban la información de antemano tras confirmar directamente con la Casa Real durante el día anterior que la madre de Leonor y Sofía no formaría parte de esta prestigiosa cita.

El rey Felipe VI lidera el acto mientras el espíritu y el talento español brillan

Letizia deja solo a Felipe VI: El desplante en su último acto reactiva los rumores de ruptura | Fuente: Europa Press

Cuando hablamos de Marca España, nos referimos a ese empuje incansable que tienen nuestras personalidades y nuestras grandes empresas en el país. Pero, sinceramente, la gran comidilla entre los asistentes no era otra que la sorpresiva falta de la reina.

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Nada más poner un pie en la zona de organización, los rumores y los comentarios de pasillo se confirmaron de primera mano. Los responsables del evento no ocultaban su asombro ante el repentino cambio de planes en la agenda oficial. "Es el primer año que no contamos con la presencia de Letizia. Nos ha sorprendido mucho que no esté", confesaban ante la prensa acreditada.

A pesar de este imprevisto mediático, el monarca de 58 años supo mantener el tipo con absoluta profesionalidad. Felipe VI apareció resplandeciente, mostrando una sonrisa inquebrantable para disipar cualquier atisbo de tensión en el ambiente. Poco antes, el soberano había estado presidiendo a puerta cerrada la reunión con el Patronato de Honor de la Fundación Foro de Marcas Renombradas Españolas (FMRE), que es justamente el organismo encargado de otorgar estas codiciadas distinciones.

Una ceremonia impecable marcada por el talento y las grandes ausencias

Una ceremonia impecable marcada por el talento y las grandes ausencias | Fuente: Europa Press

Durante el desarrollo del acto principal en el emblemático Patio de los Austrias, una de las zonas con mayor peso histórico y visual del palacio, el rey Felipe VI procedió a saludar de forma individual a cada uno de los seleccionados de este 2026. La lista de galardonados de este año reúne nombres verdaderamente potentes para nuestra cultura. Entre los elegidos para recibir este reconocimiento se encontraban figuras de la talla de la reconocida chef Carme Ruscalleda, el talentoso escultor Jaume Plensa y la incansable deportista Susana Rodríguez Gacio.

No obstante, te cuento que la reina no fue la única figura clave que faltó a la cita. El prestigioso cirujano Diego González Rivas, conocido popularmente por la audiencia tras haber operado al presentador David Broncano de su problema de hiperhidrosis, tampoco pudo recoger su galardón en persona. El médico se encuentra actualmente inmerso en un intenso viaje por China, donde está formando a otros especialistas en técnicas de cirugía muy concretas.

A pesar de los miles de kilómetros de distancia, el médico gallego quiso estar presente de alguna manera y envió un emotivo vídeo dirigido a los monarcas para mostrar su inmensa gratitud. Fueron sus propios padres los encargados de dar un paso al frente ante los flashes y recoger la acreditación en su nombre, protagonizando uno de los instantes más tiernos de toda la mañana.

Los recados ocultos de la reina y su innegable interés por los galardonados

Los recados ocultos de la reina y su innegable interés por los galardonados | Fuente: Europa Press

Una vez que la parte más rígida y protocolaria llegó a su fin, los invitados se trasladaron al Patio de los Borbones para disfrutar de un cóctel mucho más distendido. Fue justo en este escenario donde quedó demostrado que, aunque físicamente no estuviera presente, Letizia no había desconectado del evento. Utilizó a su marido como mensajero oficial para hacer llegar palabras de cariño y felicitación a los nuevos embajadores, evidenciando que había revisado al milímetro cada uno de los perfiles.

El escultor Jaume Plensa, una pieza clave en el arte contemporáneo y muy admirado por la Familia Real, compartió su grata experiencia con los periodistas allí reunidos. "El Rey me ha mandado saludos y un mensaje de Letizia. Siempre es muy atenta", relató el artista. Plensa se mostró visiblemente emocionado por la distinción que acababa de recibir de manos del jefe de Estado. "Es un reconocimiento inesperado, pero muy bonito. Todo lo que viene en nombre de un país y de la mano del Rey es muy agradable", aseguró con franqueza.

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La sintonía entre el artista y los monarcas viene tejiéndose desde hace bastante tiempo. "Hace muchos años que nos conocemos. Ya cuando era príncipe. También con la Reina, la Princesa y la Infanta. Siempre ha sido una relación muy próxima porque están muy pendientes del día a día, de la actualidad", reflexionó el escultor. Además, dejó clara su visión personal sobre la institución. "Si tuviera que hacer una obra para la Casa Real, sería como las otras que hago. Sería especial la que haría a otras personas del mundo. Una de las cosas más bonitas de esta institución es que representan muy bien a la gente. Por eso esto les ha hecho tan cálidos y tan próximos", afirmó, revelando un detalle entrañable sobre las hijas de los reyes. "Ya me lo había dicho la Reina Letizia, a ellas les gusta mucho Julia, de la Plaza de Colón. Así es que como si hubieran tenido una pequeña figura de esta obra en su casa".

Por su parte, la chef Carme Ruscalleda también recibió su correspondiente y cálido mensaje privado por parte de la monarca. "Le ha dicho a Felipe que me dijera que le habían encantado los libros que le he regalado", desveló, confirmando el trato cercano de la Casa Real.

El sincero testimonio de Susana Rodríguez Gacio sobre la faceta periodística de Letizia

Otra de las grandes protagonistas indiscutibles de la jornada fue Susana Rodríguez Gacio. La laureada atleta paralímpica no dudó ni un segundo en pararse a charlar con la prensa. Para ella, portar esta bandera institucional es un reto mayúsculo. "Este reconocimiento lo he recibido con mucha ilusión y con la responsabilidad que tiene representar la Marca España. Un honor porque además Felipe me ha felicitado", detalló. Lo cierto es que la deportista ya sabe perfectamente lo que es tratar frente a frente con las altas esferas del Estado, pues el pasado 2024 fue la mismísima reina Letizia quien le hizo entrega del Premio Nacional del Deporte.

El Rey entrega las acreditaciones a la XI Promoción de "Embajadores Honorarios de la Marca España"



🔹Ana José Varela (Relaciones Internacionales)

🔹Antonio Huertas (Gestión Empresarial)

🔹Diego González Rivas (Acción Social)

🔹Jaume Plensa (Arte y Cultura)

🔹Carme Ruscalleda… pic.twitter.com/rNjLYcPFsI — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) March 24, 2026

Recordando aquel encuentro previo, Susana se deshizo en elogios hacia la figura de la consorte, destacando cómo su pasado profesional en los medios sigue marcando su carácter analítico. "A mí realmente Letizia me sorprendió por su cercanía. Creo que conserva su gusto y amor por el periodismo. Se nota que es una persona a la que le gustaba el trabajo que hacía. Le gusta conocer a la gente. Le gusta saber las realidades diferentes, algo muy importante para su figura como Reina. No solo me entrevistó a mí un poco, sino también a mis padres. Cómo se habían conocido. Muy cercana y simpática. Tanto ella como el Rey siempre me han sorprendido gratamente", concluyó.