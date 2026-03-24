Miley Cyrus vuelve al dormitorio de Hannah Montana para cerrar su herida con Disney

​El 24 de marzo de 2006 cambió la historia de la televisión juvenil. Ese día se estrenó Hannah Montana, la serie que convirtió a una adolescente de Tennessee en el fenómeno global más rentable de la factoría Disney. Dos décadas después, Miley Cyrus regresa al lugar donde empezó todo. La cantante, que hoy tiene 33 años, protagoniza un programa especial en la plataforma Disney+ para celebrar este aniversario y cerrar un ciclo de luces y sombras que marcó a toda una generación.

​La producción no es un simple recopilatorio de escenas antiguas. Disney ha confirmado que el especial se ha grabado en el plató original de la serie.

Allí, Cyrus se sienta para una entrevista donde analiza cómo fue crecer bajo la peluca rubia de Miley Stewart. Es el punto final a una relación tormentosa con su propio personaje, del que intentó despegarse durante años con cambios radicales de imagen y polémicas que hoy forman parte de la historia del pop.

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​MILEY CYRUS VIVIÓ EL MOTOR DE UNA INDUSTRIA DORADA

​Lo cierto es que Hannah Montana no fue solo una serie de comedia. Fue la pieza maestra de un sistema de creación de estrellas que hoy parece haber desaparecido. De 2006 a 2011, la serie acumuló cifras que marean: episodios con más de 10 millones de espectadores, bandas sonoras que lideraban las listas de ventas mundiales y giras de conciertos que agotaban entradas en minutos.

​Antes llegaron Lizzie McGuire o High School Musical, pero ninguna alcanzó el impacto de Cyrus, Hannah Montana. Ella era la chica de al lado, alguien con quien el público podía conectar. Sin embargo, esa cercanía tenía un precio. La actriz vivía en una burbuja donde sus amigos eran sus compañeros de trabajo y su escuela era un set de rodaje. La presión por mantener una imagen de inocencia absoluta chocaba con el crecimiento natural de una adolescente que buscaba su propia identidad fuera de los guiones de la compañía.

​LA RUPTURA Y EL CAMINO AL ÉXITO

​El conflicto estalló cuando Miley decidió que ya no quería ser el modelo de conducta que Disney exigía. La transición fue brusca. Desde la famosa portada de una revista donde aparecía con 15 años tapada solo por una sábana, hasta su actuación en los premios MTV de 2013, la artista intentó romper con su pasado de forma drástica. Quería demostrar que era una músico real y no un producto prefabricado.

Miley Cyrus revive a Hannah Montana 20 años después Fuente: Radio Disney

​Durante años, Miley Cyrus evitó hablar de Hannah Montana. En varias entrevistas confesó que se sentía a la sombra de su propio éxito infantil. Le dolía que sus logros como artista adulta fueran comparados constantemente con su etapa en el canal. Ese proceso de rechazo es común en los niños estrella, pero en su caso fue televisado para todo el planeta. El tatuaje, el pelo corto y la provocación constante fueron sus herramientas para gritar que Hannah Montana había muerto.

LA RECONCILIACIÓN DEFINITIVA DE MILEY CYRUS CON HANNAH MONTANA Y DISNEY

​El tiempo ha calmado las aguas. El proceso de reconciliación comenzó en 2019, cuando la cantante empezó a compartir recuerdos de la serie en sus redes sociales sin rencor. En 2021, una carta pública dirigida a su personaje confirmó que el odio había dado paso al agradecimiento. El momento clave llegó en 2024, cuando fue nombrada Leyenda Disney, convirtiéndose en la persona más joven en recibir este honor. En su discurso, entre lágrimas, afirmó estar orgullosa de haber sido Hannah Montana.

​El especial que se estrena este martes 24 de marzo en Disney+ es el broche de oro a esta historia. Para los seguidores que crecieron con ella, supone volver a ver a la artista en el dormitorio de Miley Stewart, pero con la madurez de quien ha sobrevivido a la fama extrema. La industria ha cambiado y el modelo de Disney Channel ya no fabrica ídolos de esa magnitud, pero el legado de la serie sigue vivo en el streaming, donde acumula millones de horas de visualización.

El programa del martes pone fin a años de distancia entre la artista y el personaje. Miley Cyrus vuelve a su origen por el aniversario de la serie, pero lo hace bajo sus propias reglas. Ya no hay rastro de la crisis de identidad; solo queda una mujer que sabe de dónde viene.