Las gasolineras se aprovechan de la rebaja del IVA del Gobierno para hacer caja: "El dato es un escándalo"

Las gasolineras han empezado a aplicar desde este fin de semana la rebaja del IVA de los carburantes del 21 % al 10 % anunciada por el Gobierno como parte de su escudo social frente a la crisis energética derivada de la guerra en Irán y la tensión en Oriente Medio. Pero lo que debía traducirse en un alivio directo para los conductores acaba llegando con trampa.

El paquete fiscal aprobado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez tendría que suponer una reducción de entre 20 y 30 céntimos por litro en gasolina y gasóleo, lo que equivale a un ahorro de entre 16 y 20 euros por depósito medio, según los cálculos. Sin la intervención pública, el litro de gasolina se habría acercado o incluso superado ya los 2 euros en muchas estaciones de servicio, con el barril de petróleo por encima de los 100 dólares impulsado por las tensiones en el Estrecho de Ormuz y la inestabilidad geopolítica.

Sin embargo, la realidad es mucho más cruel y el precio que nos encontramos en los surtidores es más alto del que debería figurar tras la magnitud de esta rebaja impositiva.

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Al menos una de cada cuatro gasolineras se aprovechan

Si tenías dudas, no las tengas: FACUA-Consumidores en Acción denuncia que una de cada cuatro gasolineras ha aprovechado la rebaja del IVA para aplicar un nuevo incremento de precios de un día para otro. "No nos hemos encontrado ninguna sorpresa porque sospechábamos que iba a ocurrir algo así. Pero, realmente, el dato es un escándalo desde nuestro punto de vista", afirma Rubén Sánchez, portavoz de FACUA, sobre estas cifras que la plataforma ha recopilado, comparando los costes del sábado y del domingo pasados.

Coincidiendo con la entrada en vigor de la rebaja del IVA, las estaciones han aprovechado para subir sus tarifas y apropiarse del margen que debía ir al bolsillo del consumidor, según un análisis de los precios comunicados al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Surtidores de gasolina y diésel en una gasolinera | Fuente: Freepik

De las 9.255 estaciones de servicio de la Península y Baleares que comunicaron nuevos precios con el primer día hábil con el IVA reducido en vigor, aproximadamente un 25 % de ellas aplicó incrementos en el precio antes de impuestos o, en la práctica, neutralizó buena parte del efecto de la bajada fiscal elevando el importe final por litro.

Desde la organización nos cuentan que se trata de algo previsible, y afirman que creen que en los próximos días la subida que paulatinamente se va a ir aplicando en las gasolineras acabará absorbiendo por completo la bajada del IVA. "Ya no la vamos a notar. Dentro de unos cuantos días vamos a volver a los 2 euros por litro de gasóleo de media", aseveran.

"Bajar impuestos no significa topar los precios. [...] Un tope a los precios es lo que evita la especulación, la bajada de impuestos solo maquilla el precio, es maquillaje fiscal", opina Sánchez. "En la inmensa mayoría de casos, el consumidor no nota de un día para otro que hayan subido el precio porque hay una reducción importante por la bajada del IVA; pero en lugar de repercutir totalmente la bajada del IVA, pegan una subida de 1, 2, 3, 4 céntimos por litro...".

Poner un tope a los precios es lo que evitaría la especulación Rubén Sánchez, portavoz de FACUA-Consumidores en Acción

La ausencia de un sistema de precios máximos o de una supervisión más estricta permite que muchas gasolineras incrementen sus márgenes en un contexto de alta volatilidad, aprovechando la confusión generada por los vaivenes internacionales del crudo y la complejidad de la factura de los carburantes. Las organizaciones de consumidores recuerdan que casi siete de cada diez reclaman topes a los precios frente a lo que perciben como especulación ligada al conflicto en Oriente Medio.

Mientras, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, asegura que los ciudadanos "ya están notando la bajada del precio del gasoil y la gasolina" tras la aprobación del real decreto ley, pero el nivel de precios sigue por encima del que correspondería si la rebaja del IVA se trasladase plenamente al consumidor y si los márgenes empresariales permanecieran estables.

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Un consumidor echando gasolina | Fuente: Freepik

"Los carburantes en gasolineras tenían que haber caído unos 30 céntimos con la bajada del IVA... pero la bajada del diésel y gasolina ha sido de una media de 15-17. Y en dos días, se lo habrán comido todo. Pese a que el barril de brent siga en las mismas cotas", asegura en sus redes el experto económico Yago Álvarez.

Veremos cómo evoluciona la situación, pero de momento este inicio de semana está marcado por la gasolina sin plomo de 95 octanos en torno a 1,60 euros por litro y el diésel alrededor de 1,79 euros de media. Es una caída apreciable frente a los máximos de los últimos días, cuando se rozaban niveles de 1,70 y 1,90 euros respectivamente, pero esas mismas cifras siguen claramente por encima de los precios de principios de mes, cuando la gasolina rondaba los 1,48 euros y el gasóleo 1,43, lo que refleja un encarecimiento acumulado que la rebaja fiscal apenas corregirá.