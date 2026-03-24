Segura y Almodóvar empujan 2026 hacia el mejor año del cine español

Aunque buena parte de los titulares sobre el fin de semana en la taquilla española han sido sobre el hecho de que la comedia de Santiago Segura, "Torrente Presidente", haya atraído más espectadores que la pieza de metaficción más reciente de Pedro Almodóvar, "Amarga Navidad", la buena noticia para el cine local es que ambas han sido éxitos de taquilla, incluso con niveles diferentes.

Es que la cinta de Segura se apunta ya la nada despreciable cifra de 16,4 millones de euros y 2,2 millones de entradas vendidas. Guste o no, el director madrileño ha conseguido crear un fenómeno con su personaje, "putero y machirulo, facha y drogodependiente", como lo describe la canción de Taburete que sirve de tema de la nueva cinta, y la sexta entrega de la saga vuelve a llenar las salas, lo que es siempre una buena noticia.

La cinta ya supera los datos de varias entregas previas de la saga, incluyendo "Torrente 5" y "Torrente 4", aunque todavía no se acerca a las primeras tres entregas de la saga. Lo cierto es que el director se ha convertido en el éxito anual más seguro posible para el cine español, con una estrategia que, como las hamburguesas de McDonalds, vende mucho aunque no la aplauda la crítica.

Publicidad

ALMODÓVAR PUEDE TENER SU MEJOR ESTRENO DE LA DÉCADA

Pero no ha sido el único estreno español que ha tenido buenos datos para el mes de marzo. Los 700.000 euros que ha recaudado el primer fin de semana de "Amarga Navidad", la nueva película de Almodóvar, que ya tiene su mejor fin de semana de estreno desde "Dolor y Gloria" de 2019, y es un mejor fin de semana inicial que el de "La habitación de al lado" y "Madres paralelas". Además, con un par de excepciones, la crítica ha sido positiva con la cinta y tiene la ventaja de que no hay grandes estrenos internacionales, por lo que el boca a boca puede servir para mantener un dato positivo.

Es bueno señalar que el cine artesanal del manchego, incluso con subvenciones, no tiene un presupuesto tan alto como el de Segura, por lo que sus objetivos de taquilla son menores. Pero ha cumplido con llenar las salas donde está presente y apunta a conseguir el mejor dato del autor en lo que va de década.

EL CINE ESPAÑOL PUEDE ESTAR FRENTE AL MEJOR AÑO DE LA DÉCADA

En cualquier caso, el principio del 2026 ha sido un buen comienzo para el cine español. No son solo Segura y Almodóvar, sino que las cintas nominadas al Goya consiguieron escalar un poco en sus ingresos desde principios de año, con buenos datos en enero de películas como "Sirat" o "Los Domingos". Se suma que "Aida y Vuelta" de Paco León ha sorprendido con sus buenos datos, y "Rondallas" ocupando también un espacio interesante dentro de la taquilla.

La realidad es que el cine español está bien encaminado para tener su mejor año desde inicios de la década. De hecho, según lo señala el periodista especializado, los buenos números del primer trimestre, sumados a lo que se espera de la cosecha de festivales con cintas de directores como Rodrigo Sorogoyen o Los Javis, apuntan a una buena relación con el público y la taquilla. Además, hay espacio para la comedia blanca familiar que Segura ha dejado libre, con los estrenos de la segunda parte de "Familia Benetton" y el regreso de "Tadeo Jones" ocupando este espacio.

¿QUÉ SE PUEDE ESPERAR DEL RESTO DEL AÑO?

Lo cierto es que, tanto en España como a nivel global, la taquilla apunta a alcanzar un buen año. Los datos de "Proyecto Salvación" en Estados Unidos la presentan como una opción interesante de este primer trimestre, un blockbuster ambicioso que, a pesar de no ser parte de una franquicia previa, ha generado datos positivos dentro del sector.

Se suma que las cintas internacionales que se han estrenado en España también han tenido un buen dato. Con cintas como "Hoppers" de Pixar generando un buen ingreso para las salas de cine locales, se suma que en las próximas semanas las salas nacionales deben recibir películas como "Super Mario Galaxy: La Película", "Michael" y "El diablo viste de Prada 2" durante el mes de abril, lo que debe ayudar a que el siempre lento mes de mayo sea más llevadero para las empresas del sector.