Tinta infalsificable de Canarias: la patente española que podría acabar con los billetes falsos en el mundo

Los billetes falsos están a punto de pasar a mejor vida. O al menos así lo pretende una nueva tinta de seguridad "infalsificable" que ha sido desarrollada y patentada por parte de la Universidad de La Laguna (ULL) de Canarias, con una tecnología revolucionaria que puede comenzar a ser utilizada en todo el planeta.

Esta patente española tiene un gran potencial al ser capaz de utilizar una tinta basada en tierras raras que emite señales luminiscentes que son imposibles de replicar con impresoras convencionales. Con esta tecnología se podrá aumentar la seguridad a la hora de autentificar billetes, pero también otros documentos oficiales y productos de elevado valor.

TINTA INFALSIFICABLE PARA ACABAR CON LOS BILLETES FALSOS

La Oficina Española de Patentes y Marcas (OPEM) ha publicado recientemente la solicitud de patente de un material inorgánico luminiscente que ha sido desarrollado por parte de la Universidad de La Laguna (ULL) de Canarias.

Basado en materiales con respuestas ópticas únicas y difíciles de reproducir con herramientas convencionales, esta tecnología se puede aplicar a modo de tinta de seguridad antifalsificaciones.

Los usos de esta tinta son múltiples, y además de poder emplearla en papel moneda como billetes de euros, evitando así los billetes falsos, también se puede usar en textiles, papelería, etiquetas inteligentes, señalética y circuitos impresos, entre otros.

La existencia de billetes falsos en España y Europa es muy inferior a décadas atrás, pero sigue siendo un problema para bancos, comercios y sistemas de seguridad, por lo que un avance de este tipo puede marcar la diferencia.

LOS BILLETES FALSOS SIGUEN CIRCULANDO

Después de que el Banco Central Europeo (BCE) haya avisado de la llegada del euro digital, el organismo también informa de que los billetes falsos actualmente representan una pequeña porción del total, pero siguen en circulación.

En el año 2024 fueron retirados unos 554.000 billetes falsos de euros en la zona euro, y aunque la proporción es baja en términos históricos, el número absoluto ha experimentado un crecimiento con respecto a los años inmediatamente posteriores a la pandemia sanitaria del coronavirus.

Los billetes falsos más comunes son los de 20 y 50 euros, representando entre ambos más del 75% del total de casos detectados. Si bien es cierto que el uso del efectivo sigue cayendo progresivamente, sigue siendo el método de pago preferido por los españoles en muchos comercios físicos, especialmente entre los grupos de mayor edad.

El problema de encontrarse con un billete falso es que carece de valor legal y no existe compensación alguna por retirarlo de la circulación.

CÓMO FUNCIONA ESTA TINTA QUE ACABARÁ CON LOS BILLETES FALSOS

El euro digital ya tiene fecha y el dinero físico se prepara para cambiar para siempre, pero aun así esta tinta "infalsificable" puede ser un gran aliado para acabar con los billetes falsos. En este caso, usa materiales luminiscentes basados en tierras raras para generar un patrón de luz muy concreto (luminiscencia).

Según la patente, este material puede emitir luz tanto en el espectro visible como en el infrarrojo cercano, por lo que solo aparece cuando se analiza o ilumina con los dispositivos apropiados. Su combinación de colores y señales hace que sea muy difícil de replicar si no es en un laboratorio y recurriendo a técnicas específicas de síntesis.

De esta forma, se convierte en una medida de seguridad idónea para acabar con las falsificaciones. Sus aplicaciones pueden ser múltiples, tanto en billetes y documentos oficiales como en etiquetas de autenticación u otros productos que sean sensibles al fraude.

No obstante, una vez que se implemente, hay que tener en cuenta que los sistemas de comprobación automáticos actuales deberían ser capaces de validar la autenticidad de los billetes comparando el patrón luminoso con uno original.

MÁS ALLÁ DE LOS BILLETES FALSOS

Si la tinta pasa de ser un prototipo a una tecnología aplicada, sus usos pueden ir más allá de los billetes. Concretamente, se podrá usar para:

Documentos oficiales : Carnés de identidad, pasaportes, títulos universitarios, certificados de propiedad, etcétera.

: Carnés de identidad, pasaportes, títulos universitarios, certificados de propiedad, etcétera. Productos de lujo : Etiquetas inteligentes que sean difíciles de copiar en la cadena de suministro.

: Etiquetas inteligentes que sean difíciles de copiar en la cadena de suministro. Logística: Piezas de alto valor, componentes críticos en la industria médica o aeroespacial...

La clave en estos casos no es solo que la tinta sea difícil de copiar, sino que la firma se pueda leer digitalmente y que todo ello, en su conjunto, esté bajo un sistema de autenticación conectada que permita evitar las falsificaciones.