YubiKey y seguridad: por qué comprar esta llave física es la mejor inversión para proteger tus cuentas

En una era en la que gana cada vez más importancia la ciberseguridad y en la que estamos cada vez más amenazados por todo tipo de fraudes, muchos de ellos impulsados por la inteligencia artificial, ha nacido YubiKey para convertirse en nuestro gran aliado de seguridad que ha sido desarrollado en Europa.

Nos encontramos ante una llave física de seguridad que, según destacan los expertos en el sector, se trata de la mejor inversión para proteger nuestras cuentas, dado que gracias a ella podemos dejar de lado los tradicionales SMS o correos electrónicos a la hora de iniciar sesión en diferentes servicios y plataformas.

ASÍ ES YUBIKEY, TU LLAVE DE SEGURIDAD FÍSICA

En una era en la que el cibercrimen está evolucionando de la mano de la IA, es imprescindible adoptar todas las medidas de ciberseguridad posibles para mantener protegidos nuestros datos y cuentas. Una de las mejores opciones de hacerlo es a través de una llave de seguridad física como YubiKey, desarrollada por la compañía Yubico y a la venta a través de Amazon.

Estamos ante un pequeño dispositivo que es muy similar a un pequeño pendrive USB y sirve para poder autentificarse en diferentes plataformas y servicios sin tener que recurrir a otros métodos habituales como la verificación por SMS, por correo electrónico o la identificación biométrica.

Utilizar una llave de seguridad como YubiKey te será de gran ayuda porque hará que no tengas que recordar tus contraseñas para diferentes servicios, además de que estarás más protegido frente a acciones ilícitas como el phishing.

Estas llaves funcionan a través del protocolo FIDO2, que genera dos claves al conectar la llave, de modo que una es pública y se guarda en el servidor del servicio, y otra privada que se almacena de manera local en el dispositivo.

De esta manera, cuando una persona usa una llave de seguridad, se podrá asegurar siempre que inicia sesión en un sitio web legítimo, puesto que el propio dispositivo reconoce el dominio oficial, evitando que se acceda con las credenciales a webs suplantadas.

¿POR QUÉ ES RECOMENDABLE YUBIKEY?

Si bien es cierto que a lo largo de los últimos años se ha mejorado la seguridad gracias a la autentificación multifactor que nos exige introducir un código o aprobar el inicio de sesión a través de una web, las llaves de seguridad como YubiKey nos aportan una seguridad adicional.

Es un dispositivo que evita cualquier riesgo de que nuestros códigos de un solo uso puedan ser interceptados por terceros, además de que no dependemos de la conexión a internet para poder verificar los inicios de sesión.

Además, en el caso de que hayamos sufrido la filtración de datos sensibles, como nuestra contraseña, los ciberdelincuentes no podrían acceder a nuestra cuenta si usamos una YubiKey o similar, puesto que tendrían que robar la llave física para poder iniciar sesión.

Esta es una de las grandes ventajas de las llaves de seguridad, aunque también hay que destacar que en los últimos modelos que Yubico ha sacado al mercado no solo se permite la conexión directa a un ordenador, sino que también hay modelos con NFC que sirven para móviles con este tipo de conectividad inalámbrica.

En función del modelo elegido, podemos encontrar la YubiKey desde unos 60 euros, un precio que, aunque pueda parecer algo elevado, es una inversión muy recomendable si tenemos en cuenta el elevado nivel de protección que nos ofrece para nuestras credenciales.

A todo lo anterior hay que sumar que la mayoría de los servicios más importantes, como Microsoft, Google o Meta, permiten el uso de YubiKey, además de diferentes gestores de contraseñas. Por lo tanto, no habrá problema alguno de compatibilidad con los principales servicios y plataformas.

RIESGOS Y CONTRAS DE UTILIZAR YUBIKEY

Mientras la crisis cibernética silenciosa lleva a que empresas españolas cierren sus puertas en menos de 6 meses por ciberataques devastadores, nos encontramos con que toda protección es poca y YubiKey puede ser nuestro gran aliado digital.

Sin embargo, cuando nos hacemos con esta llave de seguridad física o cualquier otra similar que podamos encontrar en el mercado, hay algunas cuestiones a considerar. Una de ellas es que no está exenta de riesgos e inconvenientes, entre los que destacamos los siguientes:

Pérdida o robo de la llave de seguridad : Uno de los principales inconvenientes de utilizar YubiKey y similares tiene que ver con la pérdida del dispositivo o con sufrir un robo del mismo. En este caso, se recomienda tener una copia de seguridad en otro dispositivo de este tipo, ya que, en caso contrario, perderías el acceso a tus cuentas.

: Uno de los principales inconvenientes de utilizar YubiKey y similares tiene que ver con la pérdida del dispositivo o con sufrir un robo del mismo. En este caso, se recomienda tener una copia de seguridad en otro dispositivo de este tipo, ya que, en caso contrario, perderías el acceso a tus cuentas. Falta de transparencia: Muchos usuarios han criticado que Yubico no haya abierto su código, lo que impide que desarrolladores y la propia comunidad puedan acceder a su compilación. Esto supone que haya que confiar casi de manera ciega en la compañía que se encarga de su desarrollo.

En cualquier caso, a pesar de estos posibles inconvenientes, YubiKey sigue siendo una inversión que merece mucho la pena, ya que tener un método de seguridad física es mucho más fiable. Además, detrás de su desarrollo está una empresa con más de 15 años de experiencia en el sector.