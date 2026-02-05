​Melody da la respuesta definitiva a RTVE: ¿Estará finalmente en la gran final del Benidorm Fest 2026?

Ya es oficial y no hay marcha atrás: Melody actuará en la gran final del Benidorm Fest 2026 finalmente. Se trata de un movimiento que muchos daban por imposible tras los cruces de declaraciones del pasado año, pero la última ganadora del certamen alicantino parece haber resuelto sus diferencias con Televisión Española y estará presente en la gala del 14 de febrero.

Aprovechando el pico de audiencia que conlleva el fútbol, la cadena pública lo anunció en el descanso del Albacete-Barcelona de Copa del Rey. Fue una jugada maestra para asegurar que la noticia llegara a la mayor cantidad de gente posible, confirmando que la de ‘Dos Hermanas’ vuelve a la que fue su casa para cerrar un ciclo que quedó algo accidentado tras su paso por el certamen europeo.

El anuncio oficial de la participación de Melody en el corazón de Benidorm Fest 2026

​La encargada de dar la cara y confirmar lo que era un secreto a voces entre los "eurofans" fue María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE. Lo hizo desde un lugar emblemático para los seguidores del concurso: el hotel Don Pancho de Benidorm, donde ya están alojados los participantes de este año, listos para encarar los primeros ensayos.

​Tras el anuncio de Eizaguirre, la propia cantante apareció en un vídeo para dirigirse directamente a sus seguidores y confirmar que la reconciliación es un hecho. "Muy buenas, amigos, ¿qué tal estáis? Acabo de salir recién del estudio, ahora volveré a entrar porque estoy terminando lo que va a ser mi próximo disco, que tengo muchísimas ganas de que lo escuchéis porque es espectacular", adelantó la representante de España en Eurovisión 2025.

​Pero lo más importante venía después. Con una sonrisa y dejando claro que las aguas han vuelto a su cauce, la artista soltó la confirmación: "Pero, tengo que dar una noticia. Estaré en la final del Benidorm Fest compartiendo música y pasándolo súper bien. Nos vemos muy pronto". Con estas palabras, se disipaban las dudas que se disparaban hace unas semanas cuando RTVE desvelaba que Chanel Terrero, Blanca Paloma y Nebulossa, triunfadoras del certamen en 2022, 2023 y 2024, actuarían en la final del Benidorm Fest 2026. En aquel momento, no había rastro de Melody, lo que hizo saltar todas las alarmas.

​Unas tensiones que casi dejan fuera a la diva

​Para entender por qué esta reconciliación es tan relevante, hay que echar la vista atrás a lo que ocurrió después del festival del año pasado. Melody, la ganadora del año pasado y abanderada española, tuvo sus más y sus menos con la Corporación tras el batacazo en Eurovisión. El ambiente se volvió gélido entre la artista y el ente público, llegando a puntos de no retorno mediáticos que muchos pensaron que durarían años.

​Una semana después de su experiencia en Basilea, la cantante ofreció una tensa rueda de prensa en Prado del Rey en la que no faltaron titulares. La de ‘Dos Hermanas’ acusó a RTVE de, supuestamente, no dejarle plena libertad respecto a su candidatura. No fue un camino de rosas, y la frustración de la artista era evidente ante los medios. Incluso personajes externos como David Broncano 'recibió' esa calurosa tarde de mayo, lo que demuestra que la tensión afectaba a varios frentes de la cadena.

​El conflicto con 'La Revuelta' fue la gota que colmó el vaso. La artista se sintió ofendida por unas bromas que se hicieron sobre su salud mental cuando les dio 'plantón', pese a tener una visita pactada después de su paso por Eurovisión. Mientras Broncano se negaba a pedir perdón, ella buscó refugio en la competencia, visitando 'El Hormiguero' con Pablo Motos. "La que se ha liado", estas fueron las palabras que utilizó la propia artista tras su paso por Eurovisión y la posterior cancelación de sus entrevistas con TVE.

​El regreso a la casa de la música

​A pesar de todo el ruido mediático y de que quedamos antepenúltimos con su 'Esa Diva', la realidad contractual ha terminado imponiéndose a las rencillas personales. Su misma participación en el Benidorm Fest 2025 la comprometía "especialmente a participar y actuar en los actos de selección del representante para el siguiente Festival de Eurovisión". Por contrato o por voluntad propia, lo cierto es que ambas partes han decidido que lo mejor para el espectáculo es que Melody esté presente en el Benidorm Fest 2026.

​María Eizaguirre lo dejaba claro en su intervención desde la Costa Blanca: "Todo preparado para la quinta edición del Benidorm Fest, el mayor espectáculo de música de nuestro país. En tan solo siete días, 18 artistas van a tratar de hacerse con esta sirenita. Jesús Vázquez, Javier Ambrossi, Inés Hernand, Lalachús... Todo a punto, todo preparado. Pues todo listo, el escenario a punto". Se nota que RTVE quiere tirar la casa por la ventana en esta quinta edición, la primera en la que el ganador no acudirá a Eurovisión.

​La directora de comunicación insistió en que será un "gran reencuentro, el reencuentro de su gran familia". En este escenario de concordia, Melody se une a una lista de estrellas que incluye a Luz Casal y Abraham Mateo. "Estará Chanel, Blanca Paloma, Nebulossa... Y por qué no, como somos muy flamencos, estará también Melody, nuestra diva, aquí en el Benidorm Fest", sentenció Eizaguirre, intentando quitar hierro a los conflictos pasados.

​La propia artista volvió a confirmar la información para que no quedara ni un solo escéptico: "Pero tengo que dar una noticia, estaré en la final del Benidorm Fest con vosotros, compartiendo música y pasándolo súper bien. Nos vemos muy pronto". Con el escenario a punto y los ensayos ya realizados, la semana que viene el territorio se llenará de música.