Hugo González cumple 20 años como la gran revelación de Boston Celtics

El 22 de diciembre, tras una victoria ante los Pacers, Jayson Tatum interrumpió la rueda de prensa para dejar claro el estatus de Hugo González: "Te dije que eres un verdadero cabronazo". El cumplido, cargado de la jerga competitiva de la liga, resume la irrupción del español en los Boston Celtics. No es solo un rookie cumpliendo expediente; es un torbellino de energía que ha enamorado al TD Garden.

Su presencia en pista se traduce en resultados inmediatos. Aunque sus promedios básicos parezcan discretos, la estadística avanzada revela una realidad distinta. Hugo González lidera a todos los novatos de su generación en el apartado de más/menos (+/-), con un total de +248. De hecho, su media de +5,4 por noche supera el registro que firmó Tim Duncan en 1998. En Boston, donde las banderas de campeones cuelgan del techo sobre el mítico parqué de roble, el español ya es un fijo en la rotación de Joe Mazzulla.

La formación en el Real Madrid como clave en el éxito de Hugo González

El éxito de Hugo en las series de partidos de la fase regular no es casualidad. Su entrenador destaca un instinto defensivo impropio de su edad, fruto de años de formación competitiva en Europa. Brad Stevens, presidente de operaciones de los Celtics, apostó por él tras comprobar su ética de trabajo y su humildad para aceptar cualquier rol, una cualidad que escasea entre los jóvenes talentos que llegan del Draft.

Publicidad

Hugo González Fuente: Boston Celtics

Javi Juárez, quien lo dirigió en la cantera blanca, subraya que el ADN del Real Madrid es lo que le permite brillar en una ciudad con tanta solera como Boston. Para Juárez, Hugo es el "jugador total" que recuerda a figuras como Sergio Llull por su corazón en la pista, o a Rudy Fernández por su instinto. Su paso por el primer equipo del Madrid, compartiendo vestuario con leyendas, le preparó para defender hoy a estrellas de la NBA como Jalen Brunson o Tyrese Maxey sin que le tiemble el pulso.

Un referente para la cantera y el futuro de las series internacionales

A pesar de la distancia, Hugo González sigue muy presente en el día a día de la fábrica de talento de Madrid. Se ha convertido en el espejo donde se miran los canteranos, no solo por haber llegado a la NBA, sino por su compromiso con el club. Conocía el nombre de todos los jugadores de las categorías inferiores incluso cuando ya jugaba en la élite, demostrando una conexión emocional que hoy replica con la afición verde.

Su temporada rookie ya es un éxito rotundo. Ha pasado de jugar 9 minutos en noviembre a casi 20 en diciembre, demostrando que su techo está lejos de alcanzarse. Como él mismo confesó, su motivación es mirar atrás dentro de treinta años y saber que hizo todo lo posible por ser el mejor. Con 20 años recién cumplidos, Hugo González ya ha puesto la primera piedra de una carrera que promete ser legendaria.