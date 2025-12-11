Noches del Botánico celebrará su décima edición con ZZ Top, Rigoberta Bandini y Ethel Cain

Tras 10 ediciones, las Noches del Botánico vuelven a cerrar el calendario de anuncios de los festivales de la Comunidad de Madrid. El evento vuelve a ser clave dentro de la temporada estival con un primer anuncio que recuerda su siempre ecléctica programación, y que una vez más apunta por diferenciarse del resto del calendario festivalero.

Un recorrido que conecta generaciones y estilos: desde la nostalgia ochentera de Rick Astley, hasta el pulso del rock en dos de sus vertientes más potentes —la esencia clásica de ZZ Top y la intensidad del alternativo de Biffy Clyro—. Todo ello sin dejar de lado la sensibilidad contemporánea de Ethel Cain y la fuerza del blues‑rock de Alabama Shakes, hasta desembocar en la elegancia del directo de Diana Krall y la electrónica experimental de Jean‑Michel Jarre.

Desde la experimentación, el viaje musical se expande hacia la calidez y el intimismo de Silvana Estrada y Mari Froes y la energía luminosa de la chanson moderna de la artista francesa Zaz. También destaca la presencia de figuras de culto en el ámbito de las bandas sonoras como Danny Elfman, así como la energía festivalera de Two Door Cinema Club y Belle & Sebastian.

Publicidad

Como no podía ser de otro modo, el talento nacional vuelve a ocupar un papel protagonista en este primer anuncio, con referentes femeninas como Rigoberta Bandini, Lia Kali o Ginebras, además de bandas imprescindibles de la escena indie como Love of Lesbian, completando así un adelanto fiel a la filosofía artística que el festival viene abanderando desde su primera edición:

Primer avance Noches del Botánico

Durante estos diez años, Noches del Botánico ha definido un modo distinto de vivir la música en Madrid: cercano, cómodo y plenamente integrado en la naturaleza. Un modelo posible gracias a la colaboración con la Universidad Complutense, cuyo trabajo continuado ha permitido construir un festival sostenible y duradero, en un recinto único, hasta consolidarse como un referente en el panorama cultural europeo.

Tras reunir a más de 185.000 asistentes en su pasada edición, el ciclo volvió a recibir reconocimientos que avalan su trayectoria, entre ellos Mejor Evento del Año por la Academia de la Música de España —por segundo año consecutivo— y Mejor Festival de Mediano Formato en los Iberian Festival Awards, junto a premios locales de gran relevancia como los Premios Madrid y los Madrid Open City Awards.

Las entradas de estos primeros conciertos confirmados para el décimo aniversario estarán disponibles a partir del martes, 16 de diciembre, a las 12:00 h del mediodía, en nochesdelbotanico.com y en los puntos de venta de El Corte Inglés. La venta física en El Corte Inglés se habilitará 24 horas después.

La organización sigue trabajando en el resto de la programación, que se desvelará en los próximos meses, así como en nuevas mejoras del recinto para seguir garantizando los estándares de calidad que han convertido a Noches del Botánico en el enclave ideal para disfrutar de los mejores conciertos en la época estival. El festival agradece a su patrocinador principal Alhambra y a los colaboradores Iberia, Jhonnie Walker, El Corte Inglés, Urbaser, Coca - Cola y Aperol Spritz