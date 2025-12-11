Luka Doncic no salva a unos Lakers desbordados

El impulso con el que llegaban Los Angeles Lakers de Luka Doncic y copañía a los cuartos de final de la Copa NBA duró muy poco. San Antonio Spurs, incluso sin Victor Wembanyama, desmontó por completo al equipo californiano con un contundente 119-132 que deja a los angelinos fuera del torneo y alimenta las dudas sobre su verdadero nivel competitivo.

Los texanos se medirán ahora a los Oklahoma City Thunder en semifinales, en una edición que ya garantiza un campeón inédito tras la caída de los dos anteriores vencedores.

Los Lakers no están preparados para el título... y Luka Doncic hace lo que puede

En las horas previas al encuentro, el agente de LeBron James ya había lanzado un aviso nada optimista. Entonces, consideraba que los Lakers no estaban construidos para luchar por el título. Y el partido le dio argumentos. "Su estilo será fácil de neutralizar cuando lleguen los play-offs. No creo que tengan lo necesario para competir a ese nivel ahora mismo", había dicho. Lo visto ante los Spurs recordó a la eliminación de la pasada temporada: muchos minutos para sus estrellas, rotación corta, desgaste evidente y, como entonces, derrota clara.

Publicidad

Luka Doncic en un partido con los Lakers Fuente: NBA

Austin Reaves, uno de los jugadores más inspirados en duelos recientes, no mantuvo el nivel y sólo apareció cuando el choque estaba prácticamente sentenciado. El peso ofensivo recayó en Luka Doncic (35 puntos, 5 rebotes y 8 asistencias) y en un LeBron James omnipresente (19 puntos, 15 rebotes, 8 asistencias y 3 tapones). Marcus Smart, con un notable 26 tantos partiendo desde el banquillo, fue la tercera pieza que intentó sostener a los Lakers.

Enfrente, los Spurs dominaron desde el juego colectivo. Llegaron al inicio del último cuarto con veinte puntos de ventaja sin que ninguno de sus jugadores superase los 20 puntos. La profundidad de plantilla fue diferencial. Stephon Castle acabó como máximo anotador con 30 puntos, 10 rebotes y 6 asistencias. De’Aaron Fox aportó 20 tantos, Keldon Johnson sumó 17 y 8 rebotes, y Julian Champagnie añadió 16 puntos y 7 rebotes. Un bloque coral que desactivó a las estrellas angelinas.

Thunder aplastan a los Suns con la mayor paliza del año

Antes del golpe de los Spurs, Oklahoma City Thunder ya había dejado su propia declaración de fuerza. Con un imponente 138-89, destrozaron a los Phoenix Suns y firmaron la mayor diferencia de puntos de toda la temporada en la NBA. Los Thunder trasladan así a la Copa el extraordinario nivel que exhiben en la fase regular, donde amenazan incluso el histórico balance de los Golden State Warriors: acumulan 24 victorias y sólo una derrota.

La gran incógnita era el estado de Shai Gilgeous-Alexander, que venía de descansar por molestias en el codo. Volvió sin rastro de problemas físicos: 28 puntos y 8 asistencias. A su lado, Chet Holmgren respondió con 24 puntos y 8 rebotes. Ambos lideraron un partido que Oklahoma afrontó con una motivación añadida. "Nos exigimos muchísimo. Lo importante es seguir creciendo. Queremos ser mejores mañana que hoy", dijo Gilgeous-Alexander, que también bromeó con el incentivo económico del torneo: "Hay algo de dinero en juego, así que tocaba ponerse serios".

El choque se rompió muy pronto. Los Thunder llegaron al descanso con +26 (74-48) y remataron a Phoenix en un tercer cuarto demoledor que dejó el marcador en 110-72. Con el duelo sentenciado, el técnico Mark Daigneault dio descanso a todos los titulares, pero incluso así la ventaja siguió aumentando hasta el abismo final.