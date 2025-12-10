Honda impulsa a Alonso hacia un futuro prometedor: "Estamos a las puertas de algo muy especial"

Empieza una nueva era para Fernando Alonso, Honda y Aston Martin. Porque cuando el asturiano fichó por Aston Martin hace tres temporadas, lo hizo con la ambición de pelear por su último campeonato mundial. En aquel primer año, el equipo sorprendió al ser el segundo mejor de la parrilla, generando grandes expectativas a ojos de todo el mundo. Sin embargo, el rendimiento se desinfló con el tiempo. El AMR25 terminó la temporada 2025 entre los peores del Mundial, aunque Alonso logró mantener un nivel notable y obtener resultados destacados incluso en un coche limitado.

Ahora, todo cambia. La nueva normativa de la F1 supone un 'reset' para todos los equipos, y Aston Martin parte con ventaja gracias a un refuerzo masivo en su estructura tecnológica. Lawrence Stroll y Aramco han apostado fuerte, fichando a talentos de primer nivel como Adrian Newey y Enrico Cardile. Esta inversión apunta a un monoplaza competitivo, con la capacidad de pelear por victorias desde la primera carrera.

Honda, el motor exclusivo y un estatus de equipo oficial para Aston Martin

Uno de los cambios más significativos es el motor. A partir de 2026, Aston Martin será el único equipo oficial motorizado por Honda, dejando atrás a Mercedes. Esto no solo proporciona un impulso de rendimiento, sino también un control total sobre el desarrollo del propulsor a lo largo de la temporada. La combinación de un chasis reforzado y un motor exclusivo ofrece al equipo la posibilidad de optimizar cada detalle y minimizar debilidades históricas.

Publicidad

Ser equipo oficial también implica responsabilidad y compromiso. Aston Martin deberá cumplir con los altos estándares de Honda, lo que garantiza que cada componente, desde la aerodinámica hasta la electrónica, esté orientado al rendimiento máximo y al éxito sostenido.

Honda apuesta fuerte por el éxito

Koji Watanabe, máximo responsable de HRC, ha sido claro sobre el proyecto: "Tenemos posibilidades de triunfar no solo en 2026, sino también en 2027, 2028 y más allá. Estamos a las puertas de algo muy especial". Watanabe reconoce en una entrevista con Aston, que algunas variables escapan al control del equipo, como el rendimiento de los rivales, pero subraya que los objetivos internos son ambiciosos y claros: aspirar al campeonato desde el inicio y mantener un proyecto a largo plazo basado en la excelencia técnica.

Foto de equipo de Aston Martin con Aloso en Abu Dhabi Fuente: AMRF1

La experiencia de Honda con Red Bull, y la colaboración previa con Newey, ofrecen una base sólida. Esto permite a Aston Martin y Alonso soñar con pelear por cada victoria y aspirar al título, algo que hasta ahora se había visto limitado por un coche que no estaba a la altura de sus aspiraciones.

Preparados para el desafío

El recuerdo de la etapa de Alonso en McLaren, cuando el coche era uno de los peores de la parrilla, parece lejano. Honda y Aston Martin han aprendido de aquel periodo y ahora se preparan para evitar limitaciones similares. La filosofía es clara: excelencia técnica, innovación constante y un proyecto sostenible a largo plazo.

El asturiano, con su experiencia, es la pieza clave. Su capacidad para extraer el máximo rendimiento del coche y liderar estratégicamente al equipo será vital en 2026. Aston Martin, por su parte, tiene las armas para competir: motor potente, aerodinámica avanzada, ingenieros de primer nivel y un respaldo financiero sólido.

La mirada puesta en el campeonato

Con Alonso al volante y Honda como motorista y socio estratégico, Aston Martin se enfrenta a una temporada histórica. Cada carrera será un examen, pero el equipo confía en que esta unión de talento, tecnología y planificación a largo plazo pueda devolver al piloto asturiano a la lucha por el título mundial. La ambición es alta y los recursos están sobre la mesa: Aston Martin quiere pelear, y Honda asegura que todo está preparado para conseguirlo.

El 2026 se perfila como un año decisivo para Alonso y su equipo. Con cambios estructurales, un motor exclusivo y la experiencia del asturiano, Aston Martin aspira a transformar expectativas en resultados, y a que la alianza con Honda se convierta en un proyecto ganador y duradero.

Publicidad