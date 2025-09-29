Bombazo en 'Supervivientes All Stars' con la gala más caótica y una expulsada que jura vengarse: "hay un secreto que nadie se ha atrevido a contar"

La tormenta que cayó en plena playa de Honduras obligó a mover de urgencia al equipo y a los concursantes a la Palapa de 'Supervivientes All Stars', donde minutos después se produjo un apagón total en directo. “No hemos tenido tiempo de reacción”, confesó Laura Madrueño. La gala también dejó a Rubén Torres totalmente destrozado, dividido entre elegir comida para su equipo o una llamada con su novia.

Mientras tanto, Adara y Sonia Monroy protagonizaron un acercamiento en el puente de la concordia y Fani, ya expulsada, reveló secretos que ponen contra las cuerdas a varios compañeros. La tormenta generó estragos en la cuarta gala de ‘Supervivientes All Stars’.

En plena conexión desde Honduras, el temporal sorprendió a concursantes y a todo el equipo técnico, obligando a trasladarse de inmediato a la Palapa. Lo que sugería ser un traslado preventivo terminó convirtiéndose en un momento televisivo inesperado: un apagón total en directo en 'Supervivientes All Stars'.

Publicidad

Durante varios segundos, las cámaras quedaron en oscuridad total. Laura Madrueño explicó lo sucedido a la audiencia: “Después de tantos temporales esta es la primera vez que perdemos la luz en playa”. La presentadora añadió que: “Vamos a intentar continuar el programa como sea, está todo el equipo empapado moviendo cables, para que podáis seguir disfrutando”.

Torres, entre la gloria y el derrumbe emocional en ‘Supervivientes All Stars'

Torres, entre la gloria y el derrumbe emocional en ‘Supervivientes All Stars' | Fuente: Telecinco

Rubén Torres volvió a ser protagonista en la prueba más dura del concurso, la Noria Infernal. Después de nueve minutos de resistencia frente a Iván, este último cayó al agua y Torres se proclamó vencedor. Sin embargo, la alegría duró poco. Laura Madrueño le ofreció elegir entre dos premios: una dotación de alimentos para el equipo o una llamada con su pareja.

El bombero se derrumbó. “Venir aquí sintiendo así por alguien, estoy deseando volver. Tengo unas ganas de estar en casa...”, expresó. A pesar del hambre de sus compañeros, eligió escuchar a su novia. “Amor, lo estás haciendo increíble. Me encanta verte cómo disfrutas, cómo eres buen compañero, lo alegre que estás siempre. Está todo el mundo bien, sigue sonriendo, sigues demostrando lo que vales”, le dijo ella. Entre lágrimas, Torres contestó: “Te echo de menos y quiero estar contigo. Quiero que disfrutes también, tengo ganas de estar contigo, me da igual haciendo el qué. Pienso todos los días en ti”.

Por otro lado, la organización de ‘Supervivientes Allá Stars' quiso enfrentar a Adara y Sonia Monroy en el llamado puente de la concordia. El objetivo era limar asperezas después de semanas de enfrentamientos en el programa. Adara aseguró no recordar de dónde venía el conflicto, pero Monroy sí: “Desde que me mentiste diciendo que Noel me quería nominar a mí y yo no quise nominarle, ahí empezó todo”. La respuesta de Adara llegó seguidamente: “No permito el doble juego detrás de las cámaras. No es jugar limpio. Es una mitómana porque es mentirosa. Ese día no le dije que votara a Noel”.

Sonia no se quedó atrás y zanjó: “Siempre se está quejando, sabe la dureza del reality y aun así le molesta todo, se quiere ir. Siempre insinúa cosas, como que estoy gorda o soy vieja, pero no lo dice de forma directa”. A pesar del enfrentamiento verbal entre ambas mujeres, al finalizar el recorrido sorprendieron al público con un abrazo y sonrisas, considerando llevar la fiesta en paz.

El secreto de Fani sacude a la isla de Honduras y los nominados de ‘Supervivientes All Stars' están candentes

El secreto de Fani sacude a la isla de Honduras y los nominados de ‘Supervivientes All Stars' están candentes | Fuente: Telecinco

Ya expulsada del reality de Telecinco, Fani Carbajo volvió a ser el centro de atención. Desde el plató, Sandra Barneda adelantó lo que estaba por presentarse: “Uno de los supervivientes es un farsante, un impostor, un mentiroso…”. Fani confirmó sus intenciones de destapar secretos: “En la playa hay un secreto que nadie se ha atrevido a contar”.

La exconcursante explicó que Miri no siente nada por Albalá: “Miri nos confesó a Sonia, Adara y a mí que no le gusta nada Albalá y me da que está esperando a la unificación para hacer carpeta, pero no va a ningún sitio, que no siente nada por él y le va a hacer daño porque él sí que se está ilusionando”.

Publicidad

Además de este bombazo, Fani sorprendió con un acercamiento con Adara Molinero. Lo que comenzó como una relación marcada por los reproches terminó en amistad. Antes de marcharse, le dedicó unas sentidas palabras: “Dalo todo. Sigue sin callarte y a luchar. Te voy a apoyar fuera, te lo prometo. Te lo mereces”.

Antes de su expulsión, le dijo: “Lo siento muchísimo por lo que pude decir que te doliera. He conocido a una persona maravillosa. Eres transparente como el agua y me alegro muchísimo de haberte conocido. Te llevas una amiga de verdad”.

Mientras todo esto ocurría en la isla, Sandra Barneda desveló en el plató los porcentajes ciegos de nominados de la semana: Miri, Sonia Monroy, Jessica Bueno y Carlos Alba. Las cifras reflejaron lo ajustado de la votación: 54,4%, 22,8%, 14,7% y 8,1%.