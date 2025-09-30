El plan de fuga que pone en riesgo a dos personajes en ‘La Promesa’

En ‘La Promesa', mientras Ángela vive con terror las posibles represalias de Lorenzo contra Curro si descubre su intento de huida, la misteriosa Enora sigue queriendo engañar a Toño y Manuel sin que estos logren comprender sus verdaderas intenciones. Con Adriano sumido en una profunda crisis por la ausencia de Catalina y Cristóbal desafiando al marqués, este capítulo promete complicar aún más la situación en el palacio.

Si hay algo que define a ‘La Promesa’ es la sensación de que todo se complica sin que nada se resuelva. Los personajes viven inmersos en un sinfín de situaciones que terminan por no tener respuestas. Este martes 30 de septiembre, la serie de época de La 1 la paciencia de algunos comienza a agotarse, y las decisiones impulsivas amenazan con desatar el caos en la finca.

‘La Promesa': Ángela está completamente aterrada

'La Promesa' Ángela está completamente aterrada

Lorenzo podría descubrir los planes de fuga que ha estado tramando con Curro. La hija de Leocadia teme por el futuro de ambos y por su integridad física. Ángela duda de que su amor logre salir airoso si sus intenciones salen a la luz. Mientras tanto, Curro se verá obligado a arrastrarse ante Lorenzo, una humillación que solo incrementa su deseo de escapar junto a Ángela de 'La Promesa'.

Lorenzo está dispuesto a llegar hasta el final con Curro: “Sufre como un perro” #LaPromesa



Mientras tanto, Enora vuelve a robar información sin que Toño ni Manuel lo noten, o eso pensaba ella. La joven ha desarrollado una obsesión por conocer todos los detalles de las investigaciones que ha hecho el heredero al marquesado, incluso los más irrelevantes. Este comportamiento no pasa desapercibido para Toño, quien empieza a cuestionarse las motivaciones de Enora. El heredero de los Luján, decide ir más allá en su investigación personal. Su curiosidad lo llevará a descubrir un dato alarmante: nadie en los alrededores conoce a Enora: ¿quién es realmente Enora y qué busca?

La crisis emocional de Adriano y el deterioro de Petra

Adriano no levanta cabeza tras la repentina marcha de Catalina de ‘La Promesa’. Su ánimo decae, mostrando una vulnerabilidad que pocas veces había demostrado. Martina, preocupada por su estado, intentará animarlo mientras pide ayuda a Jacobo para realizar una importante gestión con el Patronato. En otro frente, todos observan con preocupación cómo la salud de Petra se deteriora. Su estado empeora a pasos agigantados y temen lo peor. En una de sus peores noches, el ama de llaves no saldrá de su habitación, mientras en el servicio se niegan a verificar si sigue con vida.

Por otro lado, Leocadia intentará convencer al marqués de que es la persona adecuada para encargarse de la gestión de las tierras ahora que Catalina no está. Sin embargo, su discurso no surte efecto en el marqués, quien parece ver con escepticismo sus intenciones. No obstante, la crisis de Adriano y sus intenciones de irse de ‘La Promesa' podrían cambiar las cosas para Leocadia.

Cristóbal, por su parte, se siente desautorizado por el marqués con el asunto de Pía y recurrirá a Leocadia para obtener apoyo y eludir la petición de Alfonso. La tensión en la cocina aumenta cuando Ricardo y las cocineras se enfrentan al mayordomo para exigir el regreso de Pía. Cristóbal, les impondrá una nueva falta que los deja al borde del despido. Sin embargo, el marqués se reunirá con el mayordomo para exigirle que rectifique.

Las relaciones sentimentales en juego

Las relaciones sentimentales en juego

Lope no logrará frenar el acercamiento entre Vera y Federico, pero al menos le dejará claro a este último la verdadera cara de su padre. El joven duque, por su parte, no cree que Vera deba regresar con la familia. Ricardo seguirá atormentado por la marcha de Pía, pero en el servicio confían en que Alonso logre traerla de vuelta. Mientras tanto, las aguas parecen volver a su cauce tras la marcha de Catalina, pero una comunicación del barón de Valladares vuelve a generar varias incógnitas.

El capítulo 686 de ‘La Promesa’ promete mantener a los promisers transitando entre diversos frentes que vuelven la vida en el palacio cada día más insostenible e injusta. Desde el peligroso plan de fuga de Ángela y Curro hasta el misterio sin resolver sobre la verdadera identidad de Enora, muchas historias siguen sin resolverse.