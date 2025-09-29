‘La Promesa’ enfrenta múltiples frentes mientras Curro se sacrifica por Ángela y la marcha de Catalina pasa desapercibida

Los desafíos en 'La Promesa' se intensifican. Desde la desconfianza de Manuel hacia Enora hasta la lucha de Curro por salvar a Ángela, pasando por los errores de Cristóbal que ahora sí le van a pesar y el deterioro físico de Petra, esta semana la serie de época de La 1 vuelve a demostrar por qué mantiene enganchados a los promisers.

El capítulo 685 de ‘La Promesa' arranca con la sensación de que todo vuelve a la calma tras la marcha de Catalina, pero esa tranquilidad durará poco, ¿lógico no? Alguien se va dejando dos niños pequeños y un esposo confundido, ¿y ya, pasamos la página? No sería tan sencillo. Una nueva carta, pero ahora enviada por el barón de Valladares irrumpe en la rutina del palacio y termina por despejar incógnitas que muchos preferían mantener en silencio. El contenido de esa comunicación esconde algo muy turbio.

Mientras tanto, Manuel sigue confundido y en un mar de dudas respecto a Enora. Su comportamiento genera cada sospechas y el joven no logrará descifrar “de qué pie cojea”, según adelanta RTVE. Esta incertidumbre lo llevará a insistir en averiguar si realmente es de fiar o si oculta algo más peligroso. Otro frente de preocupación es Petra. Su mal estado de salud, físico y anímico ya no pasa inadvertido. En el servicio notan que apenas come, que se distrae con facilidad y que sus errores aumentan, siendo cada vez más incomprensibles.

Un inicio de semana marcado por nuevas tensiones en ‘La Promesa’

Ángela, destrozada tras la reveladora conversación con Leocadia | Fuente: RTVE

Las decisiones equivocadas pasan factura, y Cristóbal lo vive en carne propia. El marqués Alonso, motivado por la presión de Curro, decidirá enfrentarlo y le exige que rectifique cuanto antes. Su petición es irreversible: deberá traer de vuelta a Pía. Por otro lado, la trama de Curro es, sin duda, una de las más intensas del capítulo de hoy en ‘La Promesa’. El lacayo se verá forzado a hacer lo que nunca hubiera imaginado: arrastrarse ante Lorenzo. Curro le enfrentará sin rodeos y le dejará claro que sabe que el único motivo de su boda con Ángela es hacerle daño.

Lejos de desmentirlo, Lorenzo confirmará su intención con frialdad. Esta confesión dejará a Curro completamente desarmado. Desesperado por proteger a Ángela, llega incluso a prometer que abandonará ‘La Promesa’ si con ello logra evitar el matrimonio, ¿otra marcha? Parece que sí.

Mientras tanto, Ángela, por su cuenta, también intenta desligarse del compromiso con Lorenzo, sin embargo, una reveladora conversación con su madre, Leocadia, la dejará devastada. Lo que descubrirá en ese intercambio será doloroso, dejándola en un estado de confusión total.

Viejos fantasmas regresan con fuerza a ‘La Promesa'

Federico cambia de opinión respecto a la situación de Vera | Fuente: RTVE

En medio de este caos familiar y amoroso, la aparición de Federico trae más tela para cortar. Su presencia merodeando por los alrededores del palacio de ‘La Promesa' no pasa desapercibida y genera dudas. Lope, harto de su insistencia con Vera, decidirá enfrentarlo y le exige que deje de presionar a la joven.

Aunque muchos intentan respetar su aparente decisión, la marcha de Catalina sigue siendo un tema abierto y dudoso. Manuel sostiene que hay que aceptar su elección y no forzar su regreso. Sin embargo, Simona sospecha que hay cosas oscuras detrás de su partida, un motivo oculto que nadie quiere reconocer, la mujer de servicio teme que Catalina esté sufriendo en algún lugar y que su silencio no sea fruto de una elección libre y que nadie le está dando importancia. A lo largo de esta semana, los frentes en ‘La Promesa' se multiplican. En un mismo escenario coinciden el deterioro de Petra, las dudas sobre Enora, la desesperación de Curro, el error de Cristóbal, la presión sobre Ángela y la sombra de la huida de Catalina.

En ‘La Promesa’ las cartas cambiarán el destino de Catalina, amores puestos a prueba como Curro y Ángela o Ricardo y Pía, sacrificios inesperados y secretos familiares que desgarran, como el de Leocadia. La ficción sigue avanzando con intensidad, y cada día hay más frentes abiertos y menos respuestas.