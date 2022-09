Formas de eliminar el vello sin dolor

Si has llegado hasta este artículo, es porque estás buscando una forma de depilarte y quitarte el vello, y que no cause dolor. Aquí vamos hablar de la depilación en general, y no específicamente en una parte del cuerpo. Aún así, deberás saber que tienes muchas alternativas a la cera, y no tiene por qué dolerte tanto.

Depilación con hilo La depilación con hilo suele ser muy habitual para las cejas. Tiene que ser hecho por un especialista, así que no te recomendamos que lo hagas tú misma en casa por probar, porque puede ser un total desastre. No suele llevar mucho tiempo, y si lo hacen bien, no tiene por qué ser doloroso, así que podrías intentarlo, y darle una oportunidad. Eso sí, el precio suele estar un poco por encima de la depilación con pinzas, así que tienes que calcular si te compensa o no. Hay muchas personas a las que les duele bastante este tipo de depilación, pero una vez más, te repetimos que si se hace bien, y hecho por un especialista, no suele doler nada. Anterior

Siguiente