Cómo saber si tendrás buena salud según la longitud de tus dedos

LAS MANOS DICEN MUCHO DE TI Y HACEN CASI TODO POR TI

Si hay algo que nos distingue de los animales, aparte el lenguaje y de ir erguidos, es la compleja utilización de nuestras manos, si bien los primates y otros animales en menor medida hace un uso más o menos reseñable. Pero solo nosotros las usamos para casi todo: expresarnos, protegernos, amarnos, alimentarnos y por supuesto crear arte o desgraciadamente dolor. Las manos dicen mucho sobre, y no nos referimos al destino, como algunos leen en nuestra palma. No, en este caso es algo científico y que no está en la palma sino en los dedos…