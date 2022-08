El motivo por el que no debes pagar tu compra del súper en una caja de autocobro

Con el avance de las tecnologías es muy raro no ver en algún supermercado una caja de autocobro. Éstas son las que no necesitas de una persona física para poder cobrar todo lo que has comprado sino que pasas los códigos de barras por un sensor y automáticamente va calculando el precio total de la compra. Luego solo tienes que elegir un método de pago que normalmente es con tarjeta y listo. Sin embargo, muchas personas están empezando a desconfiar.

¿Quién ha avisado de las inconveniencias de pagar en las cajas de autocobro? La primera en comenzar a alzar la voz ha sido Lindsey Granados, una abogada de los Estados Unidos. Ha decidido hacerlo mediante la red social de TikTok y ha comenzado a explicar por qué debemos evitarlas a toda costa aunque nos parezcan mucho más cómodas. Hay que recordar que las cajas de autocobro están situadas al lado de las cajas normales en la mayoría de supermercados por lo que es muy fácil verlas y querer acceder a ellas. Anterior

Siguiente