Es posible que ya hayas escuchado el nombre, que ya hayas visto alguna publicidad en la calle, e incluso que hayas visitado uno de sus establecimientos, pero ¿realmente crees que conoces qué es Zeeman y cómo funciona? Pues, ya llegó a España y todo parece que lo hizo para quedarse, así que vamos a contarte los aspectos más importantes de esta empresa y su método de negocios.

¿Qué es Zeeman?

Zeeman es una cadena low cost, esto es, de bajo costo, de origen holandés, en la que se venden ropas y artículos para el hogar, con sede en 7 países de Europa. En España ya está presente en ocho Comunidades españolas, y tiene un estilo de negocios como Kiabi, Ale Hop, Tiger, Primark o She in, que es una tienda el línea.

Zeeman se trata de una cadena de tiendas de la línea de los textiles, que practican un modelo de negocios que se parece al que utilizan los ya conocidos Primark, y que consiste en vender dentro del mismo local artículos que usualmente tendrías que encontrar en establecimientos por separado, tales como artículos del hogar y ropa o accesorios. Este modelo de comercialización ha hecho que en España Zeeman no haya dejado de crecer.

¿Cuántos almacenes Zeeman hay ya en territorio Español?

De acuerdo con los datos suministrados por Merca2, ya tienen ciento treinta establecimientos en España, y apenas se estableció en el año 2021, y no ha parado de abrir establecimientos en todo nuestro país. Además, tienen planes bastante ambiciosos, porque en el año 2022 tienen el plan de alcanzar las ciento sesenta tiendas.

Según los planes de expansión de esta empresa, esperan poder abrir unas doscientas cincuenta tiendas en territorio español. Su modelo de negocios tan exitoso, es bastante parecido al que emplea la firma Primark, por ello a Zeeman la apodan el Primark holandés, porque su característica principal es vender sus artículos a muy bajos precios.

De hecho, el mismo Merca2 ha informado que Zeeman tiene la capacidad de vender sus artículos con un descuento que puede llegar hasta un veinte por ciento, en relación con sus competidores.

¿En qué se diferencian Zeeman y Primark?

La diferencia fundamental entre las dos firmas comerciales, es la forma en que se localizan. La firma holandesa se basa en la idea de no abrir locales en áreas no tan céntricas, prefiriendo abrirlos en las áreas más cercanas a las grandes ciudades, pero que no tengan un coste de vida que sea tan alto como en las ciudades capitales.

Esta estrategia les funciona porque rentan locales en sitios en los que es posible ahorrar en el coste del alquiler de los locales y favorece la gran disminución de los precios de sus artículos, haciéndolos todavía aún más atractivos.

¿En dónde se localizan las tiendas Zeeman en territorio español?

Ya existen tiendas Zeeman establecidas en muchas ciudades europeas. De hecho, ya tiene alrededor de 1.300 establecimientos repartidos entre Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Holanda y Luxemburgo. Dentro del territorio español podemos encontrar establecimientos Zeeman en Navarra, Castilla y León, Aragón, Murcia, Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid y Comunidad de Valencia.

Historia de Zeeman

Esta firma comercial empezó en el año 1967, con un pequeño establecimiento con un modelo familiar de negocios, dedicado únicamente a la línea textil. Fue en el año 1980 cuando Zeeman pudo dar un gran salto, comprando la ya establecida cadena Brons, y esto le permitió a Zeeman volverse la firma comercial de locales de ropa a bajo costo más relevante en los Países Bajos.

¿Qué diferencia a Zeeman de otras cadenas que se dedican al mismo ramo?

La casa comercial que es más parecida a Zeeman realmente es Primark. Si consultamos su página web oficial, podemos observar que la propia firma se define como una compañía minorista internacional que puede ofrecer a un gran público lo último del mercado en belleza, moda y artefactos para el hogar por muy poco, de modo que ofrecen moda sensacional a unos precios también sensacionales. Primark ya tiene en España cuarenta locales.

Tiger

Otro modelo de negocios similar al de Zeeman es el que tienen las tiendas Tiger, una empresa danesa que vende al menor, pero no está especializada en textiles, sino en artefactos de bajo coste en general, de modo que venden productos que tienen un diseño propio, pero cuyos precios no pueden ser mayores a los 5 euros.

Ale-Hop

Ale-Hop es otra casa comercial que también vende sus artículos a bajo coste, pero los artículos que vende son destinados para ser regalados. Lo que la propia Ale-Hop ha dicho es que se trata de un establecimiento que se encarga de hacer el diseño del regalo perfecto para ti mismo, o para tu primo, tu cuñada, tu madre, tu hermana o tu amiga. Esta firma comercial ya tiene más de doscientos establecimientos entre Portugal y España, y se las reconoce porque tienen la figura de una vaca como logotipo distintivo en sus establecimientos.

Kiabi

Si volvemos a la línea de los textiles, la firma Kiabi se trata de una casa comercial de moda que ofrece artículos y prendas de moda a bajos precios, nacida en Francia en el año 1978, y a partir del año 2000 comenzó a dedicarse a las ventas en línea. Las prendas de Kiabi se dirigen a toda clase de público, por lo que incluye bebés, niños, hombres y mujeres, así como también ropa para premamás, grandes tallas y lencería.

She in

Pero si lo tuyo son las compras en línea, también existe una firma comercial que tiene el mismo modelo de negocios. Se trata de She in, una tienda por internet que usa tecnología para la elaboración de prendas bajo demanda, lo que le permite ofrecer piezas de ropa a muy bajos precios. Aunque actualmente ha cambiado un poco su modelo de negocios, pasando a tener tiendas físicas, pero por períodos reducidos de apertura al público en las ciudades de Madrid y Barcelona.

Lo cierto es que ofrecer artículos propios a bajo costo, eliminando intermediarios, costes de diseño y decoración y poco personal ha resultado en la posibilidad de que los consumidores puedan adquirir lo que buscan a menor precio, lo que sin duda es un beneficio para la economía de nuestro hogar y ha resultado una estrategia bastante exitosa.