Detenido, deportado y rechazado: el peor momento de este famoso actor de Upa Dance

No se puede negar que el refranero español es sabio cuando dice aquello de que “a perro flaco todo se le vuelven pulgas”. En este caso, las desgracias no le han llegado solas al conocido actor Pablo Puyol, célebre por su paso por la exitosa serie Upa Dance, a la cual, según parece, no regresará.

Pero si su ausencia en la vuelta de la recordada producción no fuese suficiente ya de por sí, el intérprete ha sufrido un percance de esos que complican un viaje, más aún sí, como era su caso, se trata de una luna de miel.